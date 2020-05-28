Цифровое рабство, как реальная угроза. Зомби-апокалипсис в современном мире

Аргументы Недели → Мнение 13+

28 мая 2020, 19:44 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Ещё в середине ХХ века никто и понятия не имел, что возможно существование такого устройства, как портативный компьютер.

Да и сам компьютер тогда представлял собой громадную бандуру, размером, как минимум, с целый этаж.

Сейчас же всё изменилось. Повсюду смартфоны , планшеты и иные высокотехнологичные устройства. Живое общение стремительно заменяется на виртуальное. Интернет и СМС-системы стали заменять нам живой язык. Многие уже даже не представляют, как общаться с человеком лицом к лицу. Появилось немало людей, так называемых «хикикомори», предпочитающих лишь только виртуальное общение. Даже любовь и то становится виртуальной, неестественной и фальшивой. Человеческие чувства всё реже и реже проявляются в нашем обществе. Мы стали более замкнутыми и себялюбивыми, совершенно забыли про понятие «духовности».

То, что в народе называется цифровым рабством, уже проникает в нашу вселенную. Без смартфона и интернета не может жить уже ни один ребёнок. Критики заявляют, что тот самый зомби-апокалипсис, о котором твердили фантасты, уже наступил. Вот только всё случилось далеко не из-за вируса, а из-за полного замещения живого общения интернетом. Люди ходят по улицам, уставившись в свои планшеты и телефоны, забывая про то, что вокруг них. А ведь вокруг них находится целый мир, прекрасный и необъятный, который тоже заслуживает внимания.



С внедрением высоких технологий появилась новая опасность для человечества – цифровая диктатура. Многие нехорошие правители могут пойти на подобные действия, прикрываясь защитой от внешних угроз. Таким образом, все наши данные могут легко распространиться по общей сети. Правительству будет дарована возможность взять под контроль всю человеческую жизнь. Достаточно одного нажатия кнопки, и человек просто перестанет существовать. Один удар по клавише станет решать судьбы миллионов по всему земному шару. А сами люди и не представляют, насколько всё это опасно для них. Под благими намерениями, создаётся наша общая дорога в ад, из которого уже не будет выхода.

Ходят слухи, что и коронавирусная инфекция была создана специально для тестирования новых технологических функций. Во всяком случае, так говорят некоторые критики. Инфекция оказала разрушительное воздействие на наше человеческое общество. Обучение и общение перешло на онлайн-режим. Тем, кто и раньше общался только по интернету, это никак не помешало. Но люди, предпочитающие жизнь без компьютерных технологий, столкнулись с серьёзными трудностями. Ведь по сути, все эти онлайн-системы разрушают наше человеческое общество. Они не должны заменять нам реальный мир. Они не должны быть для нас стопроцентной жизнью, не должны быть исключительным средством для общения. Ведь жизнь на самом деле совсем иная, полная радостей и настоящих чистых ощущений.



Усердно развивая технологии и замещая ими реальный мир, мы действительно становимся теми самыми зомби из фильмов ужасов, лишёнными чистых помыслов и банальных человеческих чувств.