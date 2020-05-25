К чему приведет близость в отношениях России с Китаем

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25 мая 2020, 12:24 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

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Министр иностранных дел КНР Ван И на состоявшейся недавно пресс-конференции объявил о близости позиций Китая и России в международных вопросах, не забыв упомянуть об общих внешних врагах обеих стран. В Москве сообщили, что КНР и РФ выступают против обвинений, связанных с распространением COVID-19, осуждают тех, кто стремится переписать историю и не приемлют «однополюсный» мир.

Директор Центра исследований постиндустриального общества, доктор экономических наук Владислав Иноземцев считает, что Кремль в данном случае не только добровольно занимает уязвимую позицию, потенциально делающую Россию объектом обструкции, которой в ближайшие годы подвергнется Китай, но и «ошибочно ставит наши страны «на одну доску» в настоящем, прошлом и будущем».

«Сколь бы обидными для Москвы ни были некоторые замечания западных СМИ относительно лживой статистики смертности от короновируса в России, следует признать, что российская и китайская дезинформации по вопросам COVID-19 радикально отличаются. Что бы ни рассказывали официальные лица в Москве о количестве жертв, ход и последствия эпидемии за закрытыми российскими границами остаются внутренним делом нашей страны – и никому на Западе не приходит в голову расследовать их, обвинять Россию в каких-то прегрешениях и тем более пытаться ввести против неё ограничительные меры», - подчеркивает эксперт, отметив, что США недавно отправили в Москву аппараты ИВЛ, а Германия предложила медицинское содействие.

Пренебрежение к вкладу советского народа в Победу вызывает отвращение – но Китай для России выглядит сомнительным партнёром в данном вопросе, считает Иноземцев. По мнению эксперта, «единственное, что делает наши страны похожими – это гигантская цена победы: потери СССР составили до 40 млн. человек, китайские – заметно более 20 млн.».

«Во всём остальном истории настолько не похожи, насколько это только может быть: если советские войска героически сражались на фронтах, отстояли Москву и Ленинград и победоносно вступили в Берлин, то китайские власти блестяще проиграли войну, потеряв все три своих столицы (Пекин, Шанхай и Нанкин); на территории страны возникли несколько образований, управлявшихся коллаборационистами; если в годы Великой Отечественной войны советские коммунисты вели солдат в атаку, то китайские предпочитали отсиживаться в Яннани: и в итоге независимость Китая была восстановлена только после победы США и СССР над императорской Японией. К каким геройствам Китая нужно пытаться присоседиться России, мне откровенно сложно понять», - отмечает российский политик.

Будущее в отношениях между странами, по мнению Владислава Иноземцева, не внушает России оптимизма.

«Китай и Россия ни в коей мере не являются схожими по своему потенциалу участниками «антиамериканского» сопротивления — для КНР вопрос состоит в том, удастся ли ей создать равный США полюс в мировой экономике и политике и запустить «параллельную глобализацию», отчасти восстановив противостояние времён «холодной войны»; перед Россией открывается лишь выбор, в какой из «зон сопроцветания» (американской или китайской) наша страна будет играть второстепенную роль. Учитывая различия этого выбора, самым разумным было бы подождать исхода эпической схватки, а не ввязываться в неё - тем более на стороне потенциально слабейшего игрока», - заключает эксперт, отмечая, что польза от сотрудничества с Китаем в данном контексте для России не является очевидной.