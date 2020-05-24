Выбор Трампа: мир или война. У Президента США наступили нелёгкие дни

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24 мая 2020, 14:28 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Сегодня уже 24 мая 2020 года, а причина коронавирусной пандемии так и не выявлена. Одни утверждают, что это биооружие Китая, другие говорят про зоонозность происхождения вируса, третьи рассуждают про терроризм, четвёртые же и вовсе упоминают инопланетные цивилизации.

Но большая часть мировой общественности и политиков всё-таки стоит за китайскую теорию. В США китайцев уже почти ненавидят. Их правительство считается деспотичным и двуличным, и об этом не раз упоминали видные американские политики. Президент Трамп сейчас находится перед тяжёлым выбором. И каков его будет выбор, пока неизвестно.



Китайская теория о происхождении вируса весьма многогранна. Если то, что случилось – это утечка в стиле Чернобыля, то получается, что правительство Поднебесной несёт лишь косвенную ответственность. Тогда выходит, что основная вина на директорате лаборатории, которое допустило многочисленные нарушения в плане безопасности. Хотя в США есть и люди, которые бы хотели покарать Китай за одну лишь идею о разработках секретных вирусов. Но если в Уханьской лаборатории действительно велась работа по созданию ОМП, то значит, Си Цзиньпин и его руководство уже несут прямую ответственность за попытку развязывания войны.



Covid-19 уже уничтожил немало людей по всему миру. Среди жертв не только старики и инвалиды, но и молодые люди. От пневмонии умирали даже вполне здоровые пациенты. В США коронавирус прошёлся буквально «огнём и мечом», неся разрушение и смерть где бы то ни было. Действия «ковида» очень похожи на применение оружия. Азиатские страны почти не пострадали, в отличие от Европы и США. Очень многие американцы, включая и виднейших государственных лиц, на полном серьёзе заявляют про то, что Китай лично ответственен за разработку данного вида оружия и за его применение. Поползли сведения и об умышленном распускании вируса по многим областям планеты.



Конечно, не стоит забывать, что вирус первым делом ударил по самой Поднебесной. Ухань стал эпицентром жуткого заражения в начале этого года. Власти Китая до сих пор скрывают истинные масштабы распространения «ковида». Естественно замалчиваются и данные о смертях. По официальным сведениям, число погибших в Китае не дошло и до 5000 человек, в то время как в США количество умерших уже приближается к 100 000. Критики считают, что Китай действительно мог пойти на применение ОМП и пожертвовать частью населения. Ведь жителей в Поднебесной почти миллиард. Для них 5000 человек – это практически ничто.

В начале мая Дональд Трамп и почти все члены правительства США официально заявляли об искусственном происхождении Covid-19. Говорилось и про то, что его следы ведут прямиком в Уханьскую лабораторию. Напомним, что Си Цзиньпин не пустил в лабораторию специалистов из ВОЗ по крайне загадочным причинам. Видимо, ему действительно есть что скрывать. Дональд Трамп очень колеблется в своих решениях. Вот уже месяц он балансирует от мира к войне, пытается найти выход из создавшейся ситуации. Неопределённость и бесконечные обвинения всё ближе и ближе подталкивают США к полномасштабной войне с Китаем.



Что же произойдёт дальше, не знает никто. Но если война всё-таки начнётся, это будет куда более страшная катастрофа, чем вся коронавирусная пандемия. Многим странам тогда придётся выбирать, с кем им идти вперёд. Следующая война несомненно станет концом для всего человечества.