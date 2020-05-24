Запреты на свободу слова – признак тирании. О некоторых деспотичных государствах нашей планеты

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24 мая 2020, 13:19 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Если в стране жестокая цензура и если свобода слова строго карается, значит перед вами – госпожа диктатура.

И эта госпожа пока ещё не ушла из многих государств нашей планеты. Во десятках африканских стран диктатура и тирания – обыденное явление. У власти стоят самодержавные властители, называющие себя президентами и желающие казаться якобы демократическими лидерами. Но на деле же у них просто другое название должностей. Всё остальное остаётся таким же, каким и было в средние века. Недаром ведь многих африканских лидеров называют «царьками».

Самым страшным из всех государств Африки считается Эритрея. Свобода слова там под запретом уже давно. Уровень жизни ужасает даже обитателей соседнего Сомали, не говоря уже про эфиопов. Во главе стоит монарх-самодержец по имени Исайяс Афеворки. Этого человека по праву называют местным Ким Чен Иром. Бессрочная служба в армии, высочайший уровень цензуры, запрет на инакомыслие, жуткая нищета населения и весьма богатая «знать», окружающая президента. Вот что такое Эритрея. За малейшее недовольство там карают расстрелом. Хотя беженцы из этого «королевства» говорят и о более худших преступлениях, устраиваемых государством.

К диктаторским странам можно причислить и многие государства Ближнего Востока. К примеру, в том же Иране за малейшую критику правящего режима карают беспощадно. Можно упомянуть небезызвестного Саттара Бешехти, иранского блогера, умершего от пыток в тюрьме. Его посадили в одно из жутких мест на планете всего лишь за собственное мнение. Он не раз сообщал о бесчеловечном отношении надсмотрщиков в тюрьмах. Свободы интернета в этой стране просто не существует. Если ты против президента и против аятоллы, значит – ты враг и «пособник гнусных американцев». Что ещё можно сказать про страну, где женщины обязаны носить хиджаб под страхом избиения? Да в общем-то ничего. Тирания, она и есть тирания, в самых худших своих проявлениях.

Из стран Южной и Латинской Америки тоже можно выделить тиранические державы. Одна из них – это Венесуэла, ныне главный союзник Китая против США. Президент Мадуро не раз обвинялся в прямых связях с криминалом. В стране действуют жестокие запреты, свирепствуют правоохранители и беспощадно караются оппозиционеры. Хотя Гуайдо, тем не менее, это не помешало объявить настоящую войну правящему режиму. Более мягкая ситуация в республике Куба. Но всё же тот режим по праву можно назвать абсолютистским. Цензура там действует на высшем уровне, и большая часть СМИ находится под строгим контролем монархического режима Кастро. Сам же Кастро является не кем иным, как настоящим государем Кубы. Ни о каком коммунистическом правлении там не идёт и речи.

Северная Корея является, пожалуй, главным оплотом страха и ужаса на планете Земля. Местные лидеры издеваются над собственным народом уже почти столетие. Псевдокоммунистический режим, установленный ещё Ким Ер Сеном, свирепствует слишком давно. Династия Кимов управляет страной, как настоящие шахиншахи древней Персии. Естественно ни о какой свободе слова и печати не может быть и речи. СМИ и телевиденье работают исключительно на правящих монархов. Монархи устанавливают определённые правила, несоблюдение которых карается смертью. В этой стране даже обычные дикторы на ТВ говорят с показным воодушевлением, дабы не разгневать местных «богов». В газетах пишут исключительно про «подвиги трудового народа», хотя сам народ при этом порабощён не лучше, чем евреи во времена фараонов. Интернета там просто нет. Точнее он есть, но только для представителей группы «вельмож», обладающих определённым положением в стране.

Официально свобода слова отсутствует и в Китайской Народной Республике, несмотря на якобы либеральные меры нынешней власти. Об этом не раз упоминалось в американской прессе. В КНР официально запрещена любая критика правящего режима. Председатель КПК Си Цзиньпин охотно идёт по пути своих предшественников из далёкого прошлого, налагая всевозможные запреты. Нельзя критиковать власть, нельзя не уважать власть, нельзя шутить над властью. В этой стране даже умудрились запретить мультфильмы о Винни Пухе, потому что данный персонаж уж слишком похож на верховного руководителя. Да и сам Си Цзиньпин, по слухам, держит под контролем все имеющиеся СМИ, включая и все китайские корпорации. В итоге, мы опять же видим преобладание монархического режима в стиле династии Цин. Си Цзиньпин до сих пор не раскрыл общественности истинные детали о коронавирусной эпидемии. Неизвестно и точное происхождение Covid-19. В Уханьскую лабораторию, где по многим сведениям проводились опасные опыты, вход воспрещён даже людям с особым уровнем доступа. Так что говорить о какой-либо свободе здесь и вовсе не приходится.

К сожалению, в нашем мире всё ещё много государств с преобладанием диктатуры. Но будем надеяться, что грядущие изменения и преобразования наконец-то возьмут своё. И когда-нибудь мы все увидим действительно светлое будущее, будущее без тиранов и без запретов.