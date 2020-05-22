«Украинский народ, да и шут с ним». Успехи и провалы Зеленского

Аргументы Недели → Мнение 13+

22 мая 2020, 09:31 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Совсем недавно президент Украины Владимир Зеленский побеседовал с журналистами на крупной пресс-конференции, посвящённой анализу его деятельности на посту руководителя страны.

К конференции были допущены только самые элитные СМИ-агентства. Другим же было отказано из-за якобы коронавирусных причин. Обсуждение прошло крайне экспрессивно, и можно сказать, что полного анализа так толком и не получилось. Большая часть людей искренне признала, что само слово «деятельность» вообще не относится к Зеленскому.

Страна по-прежнему находится в жуткой нищете. Большая часть население имеет трудности с доходами. Расходы только растут, а прирост вообще отсутствует. Нет нигде нормальных трудовых мест. Молодёжь, как и ранее, прозябает в отчаянных поисках работы, и, как правило, сталкивается с сильными сложностями. Зеленский наобещал своему народу слишком много. Но ни одно из его обещаний так и не было выполнено. Много разговоров, и почти никакого дела. Зеленского приравнивают к тем политикам, которые слишком громки на словах. Сами жители Украины считают своего президента обычным болтунам. По словам местных, Украина уже давно находится на уровне «ниже спины», и двигаться вперёд едва ли станет в ближайшее время.

Очень многие люди, ранее выступавшие за Владимира Зеленского, сильно разочарованы. Обещанный мир в Донбассе так и не наступил. Как стреляли по мирным жителям, так и продолжают стрелять. Кровь льётся рекой, и никто не собирается останавливать этот кошмар. Более того, совсем недавно ДНР и ЛНР даже привели свои войска в боеготовность. Ситуация на фронте остаётся прежней. Ещё Зеленский так и не помог должным образом экономике страны. Он по-прежнему надеется на помощь западных союзников. Некоторые аналитики говорят, что президент Украины наступает на грабли Порошенко. Ведь Порошенко, по некоторым сведениям, действительно исполнял прямые приказы иностранных агентов. Стоит упомянуть и про связь Зеленского с крупнейшим олигархом Коломойским, который по многим слухам является весьма жестоким криминальным авторитетом.

Зеленский потерпел неудачу и в коронавирусной политике. К подобной ситуации он оказался просто не готов. В итоге количество заболевших в Украине лишь только растёт, а уровень здравоохранения находится на нуле. Многие районы нуждаются в серьёзной поддержке. Должные выплаты населению так и не поступили. Растёт и беспредел чиновников, распространение коррупции и восхваление нацизма. Зеленский обещал расправиться со всеми коррупционерами и «заговорщиками» прежнего режима, но ничего из этого так и не было выполнено.



Что же мы видим в итоге? Просто обычного актёра, который много говорит. Легкомысленного человека, которого в народе называют простым русским словом – «пустобрёх». Зеленский заявляет о том, что не успеет всё выполнить на первом сроке, и метит на второй. Но выберет ли его народ Украины в следующий раз? Вот верный вопрос, который заставляет серьёзно задуматься.