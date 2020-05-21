Будем ли мы говорить на нейтрально гендерном языке

Аргументы Недели → Мнение 13+

21 мая 2020, 20:55 [ «Аргументы Недели», Алима Дошукаева ]

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«Неравенство полов» интересовало человечество во все времена: от античности до современности. Отношение к гендерному вопросу менялось со сменной экономических и общественных формаций. Если до ХХ века представление о роли в социуме (и в семье) мужчины и женщины закладывалось традицией, то в ХХ веке, в советский период развития России, эти роли распределялись под влиянием трудовой идеологии.

В настоящее время все представления о «феминности» и «мускулинности» формируются в общественном сознании средствами массовой информации, в первую очередь – глянцевой гендерной прессой. На понимание «мужского» и «женского» в обществе оказывают влияние специализированные глянцевые гламурные издания, которые к 90-х годах ХХ века в нашей стране начали работать как бизнес-проекты, живущие за счет дорогой рекламы, а в результате сформировали современные актуальные гендерные социальные стереотипные представления.

Феминистское движение возникло на волне классического либерализма в 18 веке, но всколыхнулось в конце 1960-ых годов, а к концу 19 столетия появляется термин «феминистка», которым называют активисток женского движения, но к началу 20 века значение термина постепенно меняется. В наших реалиях феминизм стал частью картины мира многих людей, а феминитивы (необычные формы привычных слов) все чаще попадаются на глаза. Одни считают, что они необходимы и их нужно внести в словари, а другие что это некая бессмысленная дань моде и коверкание языка… «Докторка», «директриса», «врачиха» –– звучит оскорбительно и уродливо. «Блогерша», «блогерка» –– таких слов нет в словарях и необходимости в них тоже нет. Ведь в большинстве случаев та или иная профессия не нуждается в разграничении по полу. Да и вся суть феминитивов кроется в привлечении внимания, а не в достижении равноправия. Но так как в обществе есть некий фемистический тренд, то он, проникая в сознание людей, отражается в языке, что является абсолютной нормой. Например, в одном из немецких городов ввели гендерно нейтральный язык, который используют для обозначения профессии или социального статуса. Это язык, в котором нет отсылок ни к полу, ни к гендеру. Этот шаг «внедрение гендерной нейтральности» можно расценивать как попытку внести в язык феминитивы. Гендерно нейтральный язык – это термин, который объединяет феминистские реформы языка, которые направлены на изменение его маскулинной структуры, то есть суть в пересмотре грамматических норм, которые задают определенное видение пола и гендера.

Сейчас список тем, который ассоциируется с феминизмом стремительно пополняется, теперь это и насилие, и критика навязанных гендерных ролей, и уровень заработной платы.

В России у феминизма нет будущего.