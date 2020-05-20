Так кто же создал вирус: природа или люди?

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 мая 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Сегодня уже 20 мая, а ситуация с происхождением коронавируса, уничтожившего больше 320 000 человек, до сих пор не прояснилась. Люди продолжают заражаться и умирать.

Положение на планете по-прежнему катастрофическое, хоть в некоторых странах уже и вводятся ограничения карантина. По сей день продолжаются всевозможные конференции стран по поводу коронавирусного происхождения. В начале мая Трамп и его правительство официально подтвердили, что Covid-19 – это искусственная форма жизни. Ещё ранее, в феврале к этой же гипотезе склонились правительство Ирана и учёные из Индии. В апреле об этом заявлял виднейший учёный мира, вирусолог Люк Монтанье. Сейчас же почти большая часть земного шара уже уверена в бредовости теории о природном происхождении вируса. Об искусственности заявляют уже на каждом шагу.

Вот только до сих пор не ясно, кто же сотворил эту ужасную Химеру. Если она действительно была создана как биооружие, то куда же подевались его творцы? И почему Китай так и не дал экспертам из ВОЗ проникнуть в Уханьскую лабораторию? Вопросы, вопросы, вопросы… Слишком много вопросов по поводу этой темы. Много вопросов, и ни одного точного ответа. С каждым днём загадок становится лишь только больше, а ещё появляются и совсем бредовые гипотезы.

Давайте рассмотрим наиболее распространённые теории происхождения вируса, о которых говорит мировая общественность.

Искусственное происхождение вируса

Многие страны обвиняют в создании Covid-19 Китайскую Народную республику. Другие же винят в этом деле США и его секретные разработки. Но в мире находятся и аналитики, заявляющие о терроризме. Вирус ведь мог быть спокойно синтезирован пока ещё неизвестной террористической организацией (возможно глобалистами или религиозными фанатиками). Доходит и до обсуждений деятельности бывших нацистов или их наследников. Некоторые полагают, что наследники Гитлера уцелели после Второй Мировой и с головою ушли в науку, развивая подпольную деятельность. Вирус действительно ведёт себя крайне странно. Его жертвами становятся, как правило, пожилые люди, инвалиды, пациенты с различными побочными заболеваниями и онкобольные. Ещё стоит отметить и массовую смертность среди темнокожего населения США. О проблеме «ковида» стали беспокоиться коренные народы Сибири и Америки. У одних людей всё проходит в лёгкой или бессимптомной форме, у других – болезнь напоминает грипп с сильным кашлем, третьим же и вовсе невозможно дышать. Подобного не случалось ещё за всю историю человечества. Хуже всего и то, что страны до сих пор не могут прийти к общему решению. Находятся всё больше и больше провокаторов, обвиняющих всех подряд. Звучат теории о создании коронавирусом компаниями Билла Гейтса или масонскими ложами. Говорили и о искусственной бактерии «Синтия», якобы выпущенной американскими учёными в Тихий Океан. В Украине нашлись и те, кто даже обвинил в создании вируса самого Владимира Путина. Но в итоге мы до сих пор не имеем сведений о точном происхождении коронавируса.

Зоонозное происхождение вируса

В самом начале пандемии большая часть учёных и аналитиков со всего света склонялась именно к зоонозному происхождению Covid-19. Учёные полагали, что вирус мутировал в теле одной из летучих мышей, и стал передаваться человеку. Мутацию нарекли обыденным природным явлением. Ведь очень многие природные вирусы вызывали массовую смертность человечества. Юстинианова чума 6-го столетия привела к гибели сотен миллионов людей по всей планете. «Чёрная смерть», случившая в Средневековье, едва не уничтожила всё население Европы. Испанский грипп, вспыхнувший в 1918-1919 годах, так же привёл к вымиранию сотни миллионов человек. Виновниками распространения вируса считают не только летучих мышей, но и различных других животных, в том числе змей и панголинов.

Инопланетное происхождение вируса.

По мнению одного из британских профессоров, Чандры Викрамасинкха, коронавирус мог быть занесён на Землю из космоса. Он считает, что Covid-19 мог попасть на нашу планету вместе с метеоритом, пролетавшим над Китаем ещё в прошлом году. Мнение учёного поддержали некоторые его соратники с разных частей света. Метеорит действительно мог занести инородную форму жизни. Проходили и заявления о настоящей агрессии по отношению к землянам со стороны иных цивилизаций. Будто бы пришельцы, живущие среди звёзд, имеют какие-то планы насчёт всех нас. Но эти теории, как правило, не воспринимаются серьёзными сообществами. Ведь если инопланетяне и существуют, какое им дело до такой крошечной планеты, как наша? Мы для них вероятнее всего – не более, чем обычные насекомые.

Вывод можно сделать следующий. На сегодня столкновения мнений по поводу коронавирусного происхождения всё ещё продолжаются. Люди не могут толком договориться между собой. Одни говорят про искусственность, другие про зоонозность, а третьи размышляют о пришельцах из космоса. США и Китай по-прежнему стоят на грани большой войны, грозящей перерасти в Третью Мировую. Ситуация всё ещё очень печальная. Продолжает расти и смертность от коронавируса. Общее число жертв уже превысило 324 000 человек по всему миру.