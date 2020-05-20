Известные фантасты предрекли человечеству суровое будущее ​

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20 мая 2020, 08:01 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Легендарный фантастический мир «Дюны» был придуман Фрэнком Гербертом ещё в 1960-е годы. В его бессмертных творениях было показано далёкое-предалёкое будущее человеческой расы.

Но какое именно будущее видел великий мастер пера? Что же можно сказать про человечество через 20 000 лет? На тот момент он не видел ничего привлекательного и светлого. Будущее людской расы в мирах Герберта получилось очень и очень мрачное. В своих гигантских произведениях он поднимал множество злободневных вопросов, которые актуальны и сейчас.

Важнейшей темой во вселенной «Дюны» является ядерное вооружение. В будущей человеческой Империи Миллиона Миров это оружие находится под строгим запретом. Оно применяется лишь только в крайнем случае, когда создаётся прямая угроза существования государства. Но ещё более важным в произведениях Герберта является вопрос о тирании. В далёком будущем человечество находится в порабощении. У власти стоит самодержавный правитель, называющий себя Падишах-Императором. Здесь у нас явный намёк на древнюю Персию. Также стоит отметить и участие Великих аристократических Домов Совета Земель в правлении межгалактического государства. Эти Дома вечно строят друг против друга козни и пытаются сжить со свету соперников. На лицо зашкаливающий средневековый феодализм, причём с восточным уклоном. В будущей человеческой державе у многих вельмож распространено многожёнство. Имение наложницы является обыденным делом для знатного аристократа.



Правда вся эта империя сразу же обрушилась как карточный домик, если бы не Гильдия Космонавигации, контролирующая космические путешествия. Именно эта организация обладает монополией на межзвёздные перелёты. Чтобы отправить десант в другие миры, император обращается напрямую к навигаторам. А сами навигаторы здесь вовсе не простые. Они зависят от чудодейственного инопланетного вещества, добываемого лишь в одном из миров под названием Арракис. При потреблении так называемого «спайса» или «пряности», навигаторам открываются особые способности, больше похожие на фэнтезийное колдовство. Управление кораблями происходит далеко не обычным способом. Навигаторы управляют им телепатически, используют свои необычайные силы и сворачивают пространство. Таким образом, от них зависят все космические путешествия в галактике. Благодаря их магии, до той или иной планеты можно долететь за считанные секунды.



Сами навигаторы напрямую зависят от «пряности». «Пряность» считается важнейшим из всех веществ во вселенной. Ведь без него человеческая цивилизация бы попросту оказалась расколота. Миллионы планет тотчас же объявили бы независимость. Не стоит забывать, что вселенная «Дюны» - это не «Звёздные войны», где каждый космолёт за пару часов долетает до соседней системы. При создании своего мира Герберт использовал образец именно нашей вселенной. До того же Марса можно лететь множество лет, если использовать самый обычный корабль современности. Да и то возможны всякие неполадки, которые элементарно могут привести к смерти всего экипажа.



Во вселенной «Дюны» полностью запрещено использование любых машин, работающих на основе Искусственного Интеллекта. Герберты считали, что в будущем разумные машины спокойно смогут поставить человечество на колени. В их произведениях существует целая Библия, в которой расписаны различные правила для человека, составленные виднейшими учёными. По её заповедям любые компьютеры или роботы, обладающие подобием разума, приравниваются к демонам. То же самое относится и к программам. «Не сотвори машину по образу и подобию человеческому», - гласит один из постулатов местного Священного Писания. Так было придумано вовсе непроста. Ведь за 10 000 лет до событий книг (соответственно, в 10 000 году от н.э.) произошла чудовищная война, охватившая добрую половину вселенной. В ужасающей схватке схлестнулись между собой машины и люди. После пирровой победы человечества, ИИ был запрещён почти во всех регионах галактики. Взамен люди сами стали развивать умственные и мыслительные способности. Подобные тренировки привели к созданию особых людей-компьютеров, получивших название «ментаты». Вот почему в мирах «Дюны» у каждого знатного персонажа есть свой ментат, проводящий в своей голове всевозможные расчёты.

Оба Герберта (отец и сын) яро осуждают клонирование и запретную научную деятельность. В галактической империи будущего существует целое общество учёных, проводящих ужасающие эксперименты. Многие из этих экспериментов, кстати говоря, вполне легальны и никем не запрещаются. Более того, к этим злодеям нередко обращаются даже Императоры. Общество любителей клонирования зовёт себя Бене Тлейлаксу. Герберты утверждают, что они живут по строгим законам шариата. Хотя само слово «шариат» - это понятие, относящееся к миру ислама. До сих пор неясно, почему они приравняли шариат к отъявленным негодяям.



В плане религий – всё тоже очень непросто. В мире «Дюны» происходит настоящее смешение разных верований. Вполне популярны такие словосочетания, как махаянское христианство, дзенбуддистский католицизм и даже… буддислам. От буддисламистов и странников-дзенсуннитов, по истории Герберта, произошли легендарные Фримены, жители планеты Арракис и хранители «пряности». И как только исламский мир не выступил против обоих Гербертов?! Ведь за подобные изречения в каком-нибудь Пакистане могут и по голове залепить. Всё что касается религий – это безусловно фантастика. Объедение ислама и буддизма едва ли возможно в реальном мире. Ведь эти религии по сути вообще не признают друг друга.



Герберты осуждали и стремления феминизма к власти. Мужененавистниц они расписали, как отъявленных злодеек и военных преступниц. Общество Бене Гессерит, состоящее целиком из феминизированных женщин с особыми колдовскими способностями, едва ли не контролирует всю Империю во вселенной «Дюны». Каждая из этих колдуний играет определённую роль в обществе. Именно они занимаются тайной программой селекции, стараясь вывести самого совершенного человека во вселенной. Любые земные чувства для них – запрет. Их главная цель жизни – это контроль и влияние, абсолютное господство надо всеми. Недаром ведь в последних работах Герберта Бене Гессерит получили контроль над целой Империей. Это случилось уже после падения императорской династии из Дома Атрейдесов.



Кстати, об Атрейдесах отдельный разговор. Это далеко не вымышленное семейство, как скажем род Арагорна из «Властелина Колец». Атрейдесы произошли от династии Атридов, реально существовавшей в Древней Греции. Представителем Атридов был и является великий царь Агамемнон, участник Троянской войны. Правда вопрос о том, как именно они все сохранились за 20 000 лет, остаётся открытым. Герберты это так и не объясняют.

Вселенная «Дюны» интересна и увлекательна. Герберты очень хорошо изучили историю человечества, его психологию и политику, и даже немного взглянули в будущее. Некоторое из того, что есть в их произведениях, уже начинает появляться сейчас. К примеру, те же высокие технологии, которые развиваются с ужасающей быстротой. Брайан Герберт, сын основателя «Дюны», предвидел и нечто вроде коронавируса. В его работах из серии «Легенды Дюны» отчётливо рассказывается про создание опасного искусственного вируса, состоящего из разных жизненных форм. Эта болезнь, по хроникам вселенной, едва не уничтожила в своё время всё население галактики. Многие из того, что было написано в работах обоих писателей, действительно достойно отдельного внимания.