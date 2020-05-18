Обращение Хабиба Нурмагомедова к дагестанцам

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18 мая 2020, 23:34 [ «Аргументы Недели», Хабиб Нурмагомедов ]

Хабиб Нурмагомедов

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов записал видеообращение к дагестанцам в связи с пандемией коронавируса, а еще рассказал о состоянии отца, который лежит в реанимации.

«Хотел бы сделать обращение к землякам, к дагестанцам, в связи с последними событиями, связанными с коронавирусом. У нас очень тяжелое положение в Дагестане. Очень плачевное. Больницы переполнены, очень много людей заболело, много умерло.

Нам сейчас, как никогда, нужно объединиться. Показать свое мужество, свой характер, свою дисциплину. И только объединившись, этот вирус, этот вирус победить. Мы должны прислушаться к врачам, к их требованиям, так как они знают лучше, они хотят, чтобы мы не болели. Они хотят, чтобы больницы не переполнялись, потому что там и так нет мест. Там и так не хватает оборудования, медикаментов.

Не только Дагестан, весь мир не был готов к этому. Кто мог подумать три-четыре месяца назад, что миллиарды людей будут вынужденно сидеть дома, прячась от этой болезни. Только самоизоляция может эту проблему решить. Есть уже десятки стран, которые одолели эту болезнь. Но они сделали это только объединившись, сообща и прислушавшись к врачам. Они лучше знают.

Они нас умоляют, просят. Даже пару месяцев назад, когда все это только начиналось, у нас в Дагестане никто не верил. Когда говорили: «Сидите дома», люди придумают что это кому-то выгодно. Я не знаю, кому это может быть выгодно. Все люди болеют – неважно, кто ты: уборщик или президент, депутат или прокурор. Разницы нет.

Эта болезнь не спрашивает твою фамилию, имя, место работы. Эта болезнь не отправляет к бедным или богатым. Все заболели.

Так что мы можем выиграть только объединившись. Пожалуйста, соблюдайте требования врачей. У нас через пару дней будет Ураза Байрам. В этот праздник мы привыкли ходить в гости, принимать гостей, ходить на праздничный намаз. Не ходите, пожалуйста. Нам ученые в исламе говорят: «совершайте дома праздничную молитву, не ходите в гости и у себя не принимайте».

Очень тяжелое положение. У меня лично более 20 человек из родственников, из близких родственников, я не говорю о знакомых, лежало в реанимации. Многих из них среди нас уже нет. Очень много знакомых умерло. Очень много родителей моих близких знакомых умерло. Взрослые люди очень тяжело переносят. Это мы молодые – у нас иммунитет приспособлен. Подумайте о наших родителях, дедушках и бабушках, наших детях.

В интернете очень много пишут про отца. Отец в данный момент находится в больнице, у него состояние очень тяжелое. У него на фоне этого вируса начались проблемы с сердцем. Ему год назад делали операцию на сердце, ему сейчас заново сделали операцию. Так что у него тяжелое положение, очень тяжелое. Просим Аллаха, что он вернул его нам.

Большое спасибо тем, кто пишет, поддерживает, кто у Всевышнего просит за него. И пусть Аллах нам всем поможет», – сказал Хабиб.