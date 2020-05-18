Плохие новости из «богадельни» Боякова

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 мая 2020, 21:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеграмм канал «закулиска»

фото: соцсети

Старались мы не трогать його-богадельню Боякова на Тверском бульваре… Думали: «ну что мы, правда? А вдруг поднажмут и получится».

Когда-то же были у продюсера Боякова достижения.



После обращения экс-руководителя театра Татьяны Васильевны Дорониной к Президенту с большим трудом и включив весь админресурс скандал удалось замять.

Но сейчас зачем-то Бояков опять нарывается.

Под карантинный шумок во МХАТе Горького с репертуара сняты 23 (!) спектакля.

В основном, это спектакли в постановке Татьяны Дорониной (7 из 23).

На сайте театра все нижеуказанные спектакли перенесены в раздел «Архив».

Сейчас в репертуаре осталось лишь 6 спектаклей в постановке Татьяны Дорониной: «Белая гвардия», «Женитьба Белугина», «Зойкина квартира», «Пигмалион», «Полоумный Журден», «Тёркин – жив и будет!».

Мы не будем говорить про этический аспект, мы не будем говорить про занятость труппы и огромное количество артистов без работы после снятых спектаклей.

Мы бы даже согласились с тем, что многие из снятых спектаклей в условиях развития театра имеют уже спорную художественную ценность. Но!

Что нам предлагает новый руководитель и по совместительству православный йог Эдуард Бояков?

Чтецкие вечера?!

Невозможно уже и оставьте этот жанр МХТ им. Чехова - у них это хотя бы получается и зрители ходят.

Ремейки спектаклей Станиславского?! Серьезно?

Ни одна премьера не вызвала даже малейшего резонанса. Продажи плохие. Весь феерический пиар театра в стиле «Работаем! Смайлик!».

Полтора года руководства Боякова не дало никаких результатов, кроме разрушения и конфликтов.

И вот мы думаем.

А может сейчас, продолжая грубо давить Доронину и ее наследие, Эдуард Бояков не нарывается, а думает, что «бога за бороду поймал», потому что тогда разрулить удалось?

Если так, то сильно ошибается.