Неонацизм в России: неразрешенная проблема​

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18 мая 2020, 01:05 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Неонацизм – это такая же злободневная для России проблема, как и бедность населения. До сих пор остаются множественные группировки националистов, считающие Гитлера и его преступный режим за идеальное правительство.

Причём с логикой у этих людей явно проблемы. Ведь главной идеологией нацизма было германское превосходство. Германское и только германское величие над всеми «меньшими» народами. Для гитлеровцев любой славянин был не более, чем «второсортным» существом, достойным лишь уничтожения.



Те, кто поддерживают политику нацистских варваров и убийц, как правило, совсем не вникают в подробности нацистской идеологии и зверских расправ. Правда сохраняются и вполне серьёзные аналитики, которые даже зная о масштабности преступлений Рейха, заявляют о правильности поступков со стороны Гитлера. К счастью, подобные сообщества на территории нашей страны признаны экстремистскими и противоправными. Ведь реабилитация нацизма – это и есть настоящее преступление. Восхвалять нацизм – это славить ужасные пытки, концлагеря, эксперименты над живыми людьми и расстрелы мирного населения.



Первые неонацисты на территории России появились ещё в Советские времена. В те дни на них вели охоту КГБ и правительственная разведка. Речь идёт вовсе не о предателях 40-х годов, переметнувшихся на сторону Рейха, а о неосознанных молодых людях, оправдывавших нацизм. В 50-е и 60-е годы неонацистские группировки в СССР действовали в основном тайно и скрытно. Это были люди, недовольные коммунистическим режимом, и желающие определённых свобод. Они говорили о Гитлере с упоением и восхваляли его преступные методы. При этом, обругивая коммунизм, они жаждали власти настоящих изуверов, которые никогда бы не пошли им навстречу. Подобные группы нередко собирались на землях нынешней западной Украины, ранее бывшей в составе СССР. Ведь западные украинцы вообще поддержали Германию во времена Великой Отечественной.



В 1981 году прошли первые публичные манифестации неонацистов в советских городах. Они были сразу же разогнаны милицией, а их зачинщики призваны к ответам. Акции проходили в Кургане, а затем во многих городах Урала. «Жертвой» неонацистских манифестаций стал и Ленинград. В 1982 году последователи преступного режима устроили демонстрацию на Пушкинской площади в Москве в честь дня рождения Гитлера. И эта акция не обошлась без серьёзных последствий. В основном, зачинщики подобного беспредела были представители неразумной молодёжи, не знающие ни о тематике Рейха, ни о его идеологии. Уже после падения СССР в 1991-м неонацизм буквально повылезал наружу. Вместе с ним в России начали распространения и неоязыческие экстремистские группировки. Зазвучали расистские призывы об избавления страны от так называемых «национальных меньшинств». Начали свою деятельность преступные группировки скинхедов, естественно не без покровительства некоторых криминальных баронов.

В новом тысячелетии проблема русских неонацистов не только не решилась, но и даже получила определённое развитие. Появились такие организации, как «Шульц-88» или группа «Легион Вервольф» во главе с криминальным авторитетом Игорем Пирожком. Возникла и группировка «Mad Crowd», получившая статус террористического объединения. Нередко неонацисты нападали не только на представителей других стран, но и на самих русских, которых они ошибочно причисляли к иностранцам. Вошли в обиход оскорбительные выражения, адресованные к кавказцам и представителям мусульманских стран СНГ. И по сей день можно услышать наименование «хачи», введённое преступниками в молодёжный слэнг. «Хачами» порою называют не только кавказцев, но и даже жителей Средней Азии. Подобные выражения вносят раскол и раздробленность в российском обществе.

После событий в Украине 2014 года неонацистские группировки на территории России усилили своё влияние. Органы правопорядка и поныне беспощадно борются с подобными преступниками. Они умело выявляют не только самих лидеров организаций, но и тех, кто их финансирует. Не раз финансистами радикальной молодёжи становились разные криминальные авторитеты. Нынешний неонацизм в России – это в основном, молодёжное явление. Среди старшего поколения это движение слишком непопулярно. Ведь многие россияне из поколения ХХ века отчётливо помнят подвиги дедов и прадедов во время Великой Отечественной. Эти герои проливали кровь ради того, чтобы избавить всех нас от нацистской заразы. Поэтому люди, восхваляющие нацизм – не более, чем глупцы. Они не только позорят Россию, но и всю планету. Естественно к подобным движениям должны быть применены суровые меры наказания.

Не стоит забывать и недавний кошмар, случившийся на онлайн-акции «Бессмертный Полк», посвящённой героям Великой Отечественной. Уже каждый россиянин наслышан про то, что учинили интернетные хулиганы, не ценящие подвиги героев. Под русскими именами и фамилиями они выставили отъявленных нацистских преступников и изуверов. Сами они объясняли это тем, что им хотелось пошутить. Но всё же шутить на такие темы – не то, чтобы нельзя, а попросту невозможно. Это настоящее святотатство. Святотатство и плевок в души великих людей, защищавших нашу Родину от врага.



К несчастью, общая проблема неонацизма всё ещё сохраняется. Некоторые аналитики полагают, что нацисты как таковые не были побеждены во время Второй Мировой, и до сих пор их угроза вполне актуальна. Ведь очень многие из приспешников Гитлера бежали в Южную Америку в надежде улизнуть от ответственности. Большую часть преступников так и не нашли. Они сменили имена и фамилии и просто уничтожили свои личности. Особенно это касается тех, кто работал над секретными проектами Гитлера в плане оружия массового поражения. Некоторые полагают, что нынешняя коронавирусная пандемия вполне может быть проектом этих преступников или их наследников. Тем более, что природа Covid-19 до сих пор неизвестна. Американцы обвиняют в создании вируса Китай, но возможно, они попросту не видят реального врага или не решаются обнародовать о нём сведения. Посему молодым людям, всё ещё восхваляющим нацизм, стоит серьёзно задуматься о том, что это за страшная система, и какое зло она принесла целой планете.