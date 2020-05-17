Эволюция рабства

Просто на смену натуральным цепям пришли виртуальные цепи – вера в Бога. Оказалось, достаточно было вдолбить в сознание раба, что он поднадзорен Богу, что за любое прегрешение Бог его накажет страшными страданиями на том свете и можно было больше не тратиться на цепи и надсмотрщиков. Я не историк и не археолог, не выискивал каких – то доказательств в архивах и в раскопках. Я пользуюсь только общеизвестными фактами, подвергая их собственному анализу и на их основании предлагаю вам делать выводы вместе со мной.



И так, все мы знаем, что авторами христианской веры являются евреи. Даже если всё, на самом деле, было так, как написано в их заветах, то узнал бы кто-нибудь о появлении Христа – конкурента их иудейской веры, посреди иудейского государства. Нет конечно. В те времена даже свидетелей каких-то уникальных строительств не оставляли в живых. На всякий случай, что б не рассказали кому – либо секретов строительства. А тут такое: явление нового Бога – конкурента. Более того, в условиях отсутствия любых средств информации, кроме “из уст в уста“, евреи в течение трёх веков продвигали эту веру на запад. Думаю, что для этого за 300 лет они потратили огромные средства. Сначала там на неё не обращали внимания, потом стали с ней бороться, пока не поняли её полезность для укрощения рабов. Для чего вообще эта вера была создана? Мудрые евреи, как и многие правители тех времён (а некоторые и по сей час) мечтали завоевать весь мир. Но они решили этого добиться не мечом и огнём, а молитвами и деньгами. И надо признать, что их старания не проходят даром. Так что это совсем не совпадение, что именно в третьем веке с признанием в Римской империи христианства, прекратил существование рабовладельческий строй с цепями и плетями.

Вчерашние рабовладельцы стали называться феодалами, а вчерашние рабы – крепостными. Но суть отношений оставалась прежней: одни работали, а другие присваивали результаты их труда. Религия, как новая цепь для рабов, оказалась очень крепкой и прослужила хозяевам целые тысячелетия. Но развитие наук и технический прогресс стал подтачивать усердное верование в Бога. И это перестало гарантировать безопасность правящему классу. Тем боле, что зародился капитализм с его неизбежным спутником-рабочим классом.

Философ Ницше уже в конце 19 века сказал, что при нынешнем развитии науки и техники, стыдно быть верующим. А вспыхнувшие в России революции, полностью доказали, что эти цепи больше не работают. Хорошо изучив научные труды Карла Маркса, капиталисты поняли, что пролетариям в борьбе с ними действительно нечего терять, кроме своих цепей. В том числе и религиозных. Срочно были придуманы другие цепи в виде удавки на шее рабочего человека. Ею стала кредитная история. Её испортить стало буквально смертным приговором для всей семьи рабочего человека.

Долгосрочные кредиты сделали человека куда более послушным, чем средневековые цепи. Он добровольно с услужливой улыбкой на лице соглашался на любые условия хозяина и исполнял их с особым рвением. Поэтому, в странах с такой формой рабства воцарил небывалый порядок, резко возросла производительность труда и благосостояние населения. Но отношения между классом работников и их хозяевами оставались прежними: одни работали, а другие присваивали результаты их труда.

Простой народ захлестнула эпидемия потребительства, он заимел собственные дома и автомобили, но при этом тратил в 1,5 – 2 раза больше денег, чем зарабатывал. И никто не задумывался о том, что станет с этими вечными долгами в последствии. Удавка на шее затягивается всё туже и туже. Я не забуду, как в кризис 2008 года по Италии прокатились демонстрации (!) вдов, оставшихся в безысходном состоянии после того, как их мужья, потеряв возможности оплачивать кредиты, покончили с собой. И так было, конечно, не только в Италии. Но весь трагизм этих вдов состоял ещё и в том, что долги их мужей перешли на них. Вот и сейчас, в условиях коронавируса, история может повторится. И жизнь многих, как бы успешных, людей может превратиться в настоящий кошмар.

Страх за благополучие своей семьи сделал работника более послушным, чем стальные цепи, порка на конюшне или перспектива оказаться после смерти в аду. Но, с продолжающимся прогрессом науки, техники и особенно с автоматизацией многих процессов, у хозяев жизни появилась непредвиденная ранее проблема: избыток рабов. Мы ни о чём не задумываемся, глядя на сборочные цеха автозаводов, где не видно ни одного рабочего, но подумайте куда они делись, чем теперь занимаются. А совсем скоро на дороги выйдут автомобили с автоматическим управлением. Куда ж девать эту армию безработных водителей? Значит от лишних рабов надо избавляться. Но как? Проще всего, конечно, развязать войну. Но с появлением ядерного оружия это опасно и для самих хозяев. Поэтому появились программы тихого сокращения народонаселения. На первом этапе надо было расщепить общество на отдельных индивидуумов. Вы знаете, что делают волки, чтобы сожрать оленя. Они отбивают его от стада. На стадо они напасть не могут, а на отдельного оленя, с большим успехом. Вот хозяева жизни и запустили философию толерантности. Под её воздействием человек перестаёт реагировать на что угодно, если это не касается непосредственно его самого. Чего боятся любые хищники? Объединения их жертв в стадо. Оно может их просто затоптать. У людей вместо стада — общество, которое может заставить хищников – капиталистов изменить свои кровожадные планы. Вспомните, не так уж давно, одной из причин неудачной интервенции в молодую Советскую Россию явились митинги во многих странах с требованиями “Руки прочь от Советской России!”. Совсем неслучайным был лозунг: “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!” А теперь толерантный народ этих же стран спокойно взирает на бомбардировки Югославии, Ирака, Ливии. Никто не осудил Хилари Клинтон, которая с радостным воплем садиста, орала: “Вао!”, глядя, как толпа мерзавцев убивала беспомощного старика Каддафи.

Это подтверждает моё утверждение о том, что толерантность лишила общество способностей к любым протестам и самоорганизованности. Разобщив общество, они приступили к прямому расчеловечению народа. Гей парады, однополые браки, усыновление ими детей, легализация наркотиков, всё это направлено на сокращение количества лишних рабов. Теперь уже всё чаще пробивается информация о планах дальнейших мер в этом направлении. Совсем недавно Никита Михалков в своей программе “Бесогон” показал публичное выступление Германа Грефа, в котором он, ссылаясь на древнее еврейское учение “Каббала”, призвал отсортировывать лишних 6 миллиардов населения Земли. Для этого предусматривается всеобщая чипизация рабов. И никуда эти рабы не денутся. Помните я говорил о бесконечно растущих долгах по кредитам. Поэтому каждый должник совершенно добровольно (как и свиньи на бойне) пройдут процедуру чипизации, чтобы всего за примерное поведение получить возможность рассчитаться с долгами. А дальше, дело техники. Что прикажет хозяин чипа, то и выполнит очипизованный раб. Вот она – вершина рабства. В настоящее время многие страны работают над созданием вакцины против коронавируса. Но мне лично будет страшно её принимать. Да и не только вакцину. Но и любые лекарства и даже любые пищевые добавки, или препараты для очистки воды. Всё, что производится теперь под контролем капитала уже может быть направлено против человека. Надо ж избавляться от лишних рабов. Приём любого продукта может привести к бесплодию молодых людей или даже к преждевременной кончине. Кто может гарантировать, что резкое увеличение заболеваний раком не есть воплощение программы капитала по сокращению населения Земли?



И что же делать? Неужели нет выхода из этой череды эволюции рабства? Конечно есть. Это построение народного, социалистического государства. В нём нет и не может быть класса эксплуататоров, который присваивает результаты труда работников. Который решает судьбы целых народов в своих личных интересах. Этому обществу не надо сокращать и отсортировывать людей, даже если не будет занятости в работе для всех. Вспомните, как о таких работниках писал Маяковский: “...землю попашет, попишет стихи...”. То есть научный прогресс и автоматизация будет обогащать жизнь людей, а не вести к их насильственному сокращению. Россия, в отличии о других стран, ещё не вошла в стадию тотального контроля общества и ещё может вернуть социализм, конечно в обновлённом виде, и спасти своё будущее. Только не надо отсиживаться на диванах и потреблять усыпляющие и дебилизирующие телепрограммы, которые сладко рассказывают, как хорошо живётся в тех странах, в которых народ уже поменял свою свободу на джинсы, жвачку, автомобили и даже картонному коттеджи. Ведь даже очень голодный воробушек не станет завидовать сытому, довольному собой, петуху, поскольку у того предстоит встреча с поваром. А программа такой встречи, оказывается, уже давно проработана древнееврейским учением Каббала.