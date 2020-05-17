«Конан – это фэнтези». Ошибочное суждение о киммерийцах у современного молодого поколения

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 мая 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Нередко при одном лишь упоминании о киммерийцах люди представляют себе огромных мускулистых варваров, умеющих лишь махать топорами и громко рычать во всё горло; варваров, покрытых голубыми татуировками, по-звериному оскалившихся и яростных в боях. Живут они лишь только сражениями и веруют в великого Крома, который дал им жизнь, а потом предоставил её их же самим.

Подобные суждения о легендарных жителях Киммерии не раз наблюдались у представителей молодого поколения. Всё из-за того, что большая часть молодёжи предпочитает всё-таки фэнтези. Реальная история интересна далеко не каждому.



Так вот хотелось бы внести поправки в неверные суждения. Настоящие киммерийцы – это отнюдь не те кельтоподобные варвары, которых мы видели в фильмах серии «Конан». Они скорее походят на древних персов или скифов, чем на суровых жителей Севера. Истинные киммерийцы – мастера стрельбы из лука и лучшие конники во всём Востоке. Они действительно завоёвывали много земель. Существует немало древних хроник об их вторжениях в Малую Азию в середине VII века до нашей эры. Их опустошительные набеги были настолько ужасны, что ярости киммерийской опасалась даже Ассирия. А уж Ассирия, как известно, была настоящим «чемпионом Востока» в своё время. Огромные армии царей Ниневии не раз покоряли Палестину и земли Египта. Но даже они посчитали киммерийцев за страшную угрозу. Даже их легендарные колесницы были не способны справляться с ордами беспощадных конных лучников.

Киммерийцы, похожие на варваров в стиле древних британцев, фигурировали у Роберта Говарда, основателя фэнтези-жанра как такового. Именно он впервые расписал об этом народе в своих произведениях, создав образ легендарного Конана-варвара. Впоследствии, его книжная вселенная получила широкое распространение среди читателей планеты. Киммерийцы у Говарда – отнюдь не воины, похожие на скифов. Они и стрелять-то толком не умеют. Луку они предпочитают длинные мечи-клейморы или боевые топоры. Сам же Говард писал о них, как о потомках Атлантиды, уцелевших после уничтожения материка. После гибели их цивилизации они переселились в северные земли Хайбории, ещё одного из вымышленных континентов Земли. Там они и превратились в суровых варваров. Однако благородство и честь у них всё-таки присутствовала. Да и убивать безоружного считалось страшным преступлением. Киммерийцы во вселенной Говарда – самые правильные из всех персонажей произведений.

Из-за огромного влияния творчества Говарда мы нередко стали путать вымышленные народы с настоящими. У настоящих же киммерийцев едва ли было подобие хоть какой-то воинской чести. Чего стоят только их опустошительные набеги на плодородные земли Ассирии, Урарту или Малой Азии. Они убивали всех без разбора, оставляя за собой лишь пепел и мрак. Ближнему бою они предпочитали дальний. Стрельба из лука была у них в крови. А ещё не стоит забывать о том, что вселенная Говарда – это фэнтези, и к реальности никакого отношения не имеет. Хотя господин Говард нередко заимствовал в свои произведения факты из реальной истории, за что ему стоит сказать отдельное спасибо. Ведь без истории – не существовало бы и фэнтези, ровно как и многих других литературных жанров.