В чем мы нуждаемся каждый день

Аргументы Недели → Мнение 13+

14 мая 2020, 17:12 [ «Аргументы Недели», Галина Осокина , член ОП РФ ]

фото: соцсети

Внимание, забота, престижная работа, друзья, до бесконечности каждый из нас может перечислять разного рода приоритеты и очень важные моменты жизни в которых мы нуждаемся каждый день.

Еда. С нее, как правило, мы начинаем свой день, но редко когда упоминаем ее в приоритете. Нет, приоритет - еда всегда для тех, кто не беспокоится о внешнем виде и о здоровье, это понятно. Говорить мы будем сегодня, может быть, это прозвучит и необычно, но не о еде конкретно, а о том как когда-то, в лихие 90-е отказались от настоящей молочной, мясной продукции домашнего сельского хозяйства, и о том как уничтожили колхозы. Кто виноват, кто колхозы уничтожил? Ответ я слышу всегда один и тот же – власть. Почему перестали на селе люди заниматься подсобным хозяйством? А не выгодно, констатируют как факт жители села, покупая картошку в магазине.

Колхозы каждую весну до лихих 90-х получали кредиты, покупали технику, семена, платили зарплату. Осенью кредиты у них государство списывало. И это было регулярно. На полях валялась сломанная, брошенная техника, ржавела, потом отправлялась на металлолом. Летом горожан отправляли с работы траву косить, сено заготовлять. Школьники на две недели отправлялись в сентябре в колхозы собирать лен. Жили в чужих домах человек этак по 15, спали на полу. Трудились, одним словом.

И вот сейчас, когда ругают власть и говорят о том, что она уничтожила колхозы, всегда возражаю и привожу пример. На вологодчине есть семья Жильцовых: отец и сын. Они сохранили колхозы даже когда молоко стоило дешевле чем бензин. Как при встрече сказал мне старший Жильцов: Я никогда не брал кредитов, которые не смог бы колхоз погасить. А рядом умирали те колхозные хозяйства, что набрали кредитов с надеждой, что их снова погасит государство. Люди лишались работы, животные гибли фермами. Страшно, но было такое.

Сегодня это три успешных колхоза, молочное животноводство, обрабатывающиеся поля, а главное люди. Они трудятся , прекрасно зарабатывают. Жильцовы помогают родной школе, дому культуры поддерживают все эти годы, развивают трудовое воспитание. И молодежь возвращается на село после учебы. А это значит, что возможность спасти сельское хозяйство было. Просто цели по всей видимости у всех были разные, а те, кто верил в себя, заботился о людях, о родной земле они герои. На моей малой родине женщина спасла колхоз и он живет сегодня. Молоко и всю молочную продукцию в магазинах мы покупаем только упакованную в муниципальных молокозаводах. Вкуснятина.

Сразу напрашивается вывод, что колхозы погубила не власть, а их колхозное руководство, не захотевшее бороться за рабочие места, за производство. Люди остались без работы. Власть я не защищаю и не оправдываю. Власть такая же была, где Жильцовы спасали колхозы. Значит дело здесь не только во власти. И это еще не все.

А теперь давайте вернемся в те далекие 90-е, еще до начала перестройки, когда в деревне практически в каждом доме, были скот, куры, велось подсобное хозяйство. И не только в деревне, в небольших провинциальных городах и селах. Все люди жили, трудились в колхозах и на различных предприятиях ( не работать было нельзя, за тунеядство судили). И на зиму заготовляли салаты, консервы, варенье. Все было натуральным, настоящим, родным и близким «вкуснятину» в города отправляли.

Питаться молоком с личного подсобного хозяйства, кушать яички от собственных кур, жарить шашлык из мяса, выращенного на прекрасной траве, картошке. Это и есть настоящая еда. Но люди, разучившись работать, ответственности за безделье у нас теперь нет, будут покупать позеленевшую картошку, неизвестно на чем выращенное мясо и совершенно не вкусные яички куриные. Забросили на селе заниматься подсобным хозяйством. Хотя появилась возможность сено косить не в ручную, а косилкой и трактором посадить, окучить и выкопать картофель. Кругом горят села и деревни от того, что прошлым летом трава не была скошена и поэтому легко засохшая загорается весной.

А еще, что просто удивительно. Занимаясь общественной жизнью, я помню, как наше предложение общественников вернуть практику предоставления семье, живущей в сельской местности, 1 коровы бесплатно было правительством приняло. Но что удивительно, желающих взять корову практически нет все эти годы. И я понимаю почему. Нужно утром вставать рано, а вечером быть трезвым и идти в хлев. И это еще не все. Многодетные семьи имеют социальную поддержку на селе, могут получить деньги на приобретение скота. Думаю, что, если проанализировать практики других регионов, там тоже есть такие варианты поддержки. В чем же тогда дело?

Когда я задаю вопрос жителям сельской местности почему они не держат скот и кур, каждый раз вижу как, разводя руки в сторону, каждый из них говорит: А не выгодно. И про то, что корову можно один раз получить бесплатно никто не знает. Но что самое интересное, и узнав не и дут получить этот подарок.

Выгодно ничего не делать, есть экологически непонятно чем наполненную еду, кормить всем этим любимых детей.

Понимаю, что мне сейчас возразят те, кто занимается крестьянско-фермерским хозяйством, будут ругать власть, различные приведут примеры. Соглашусь, что сейчас, именно сейчас, на селе нужна помощь тем, кто землю свою не бросил, кто рабочие места сохраняет. Мотивация нужна для возрождения личного подсобного хозяйства. Это прежде всего экологически чистая Еда, труд в семье, воспитание детей труда. Но, поверьте, легко не будет. А где и когда было легко? Всегда вспоминаются две лягушки в горшках с молоком. Одна утонула сразу, а вторая так билась и пыталась выбраться, что масло сбила.

Мне так же скажут, что легко городской об этом рассуждать. Ошибаетесь. В те самые лихие 90-е , приехав работать на село из города я поняла, что дети мои нуждаются в еде. А в магазинах были пустые полки. И не имея практики наша семья по моей инициативе купила корову. Руки «отпадали от плеч» и болели, но я была уверена, что дети мои будут сыты.

И еще по поводу того, что корову держать не выгодно. Еще в давние времена наша старая соседка держала корову, мама брала у нее молоко. И та старушка как-то сказала: Корова себя полностью окупает, если даже сено покупать. А тогда, в те времена люди умели считать деньги.

На селе есть все: свежий воздух, чистая вода, прекрасная природа, а по лекарственным растениям мы просто ходим, давайте подумаем над тем в какой Еде мы нуждаемся каждый день.