Украина и Малороссия - вечное поле боя между Западом и Востоком​

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13 мая 2020, 08:41 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Некоторые интернет-деятели из Украины утверждают, что их держава была независимой целые столетия, а кто-то даже говорит, что и тысячелетия. Но все эти мнения нередко представляют собой обычное невежество и глупость.

Ведь сама Украина как полноценное независимое государство начала появляться лишь в начале ХХ века, а окончательно суверенитет был объявлен только в 1991 году. Поэтому ни о каких независимостях до ХХ столетия не может идти и речи.





Государство, именуемое Киевской Русью, никак не может называться Украиной. Это было смешанное славянское государство, на котором проживало множество разных народов, включая и тюркские племена. Причислять Киевскую Русь к Украине – признак незнания истории. Также не стоит называть и Запорожскую Сечь – полноценным государственным образованием. Ведь Сечь не подразумевала собой всю Украину. Она представляла лишь маленькое объединение вольных казаков. К тому же стоит напомнить, что известная работа Н.В.Гоголя под именем «Тарас Бульба» - не более, чем вымышленное художественное произведение, никак не относящееся к истории.





Первые попытки провозглашения независимости Украины произошли во времена Богдана Хмельницкого, а именно в середине XVII столетия. Тогда на территории огромного государства, зовущегося Речью Посполитой, вспыхнуло масштабное восстание. Жители восточных областей не желали более находиться под властью поляков и литовцев. Движение украинцев в основном проходило под лозунгами освобождения от национального и религиозного гнёта. Казаки то и дело восставали против польских и даже отечественных магнатов. Результатом движения стало создание целой политической единицы в Приднепровье. Маленькое государство получило название Гетманщина. Но новообразованное объединение казаков сразу же попало под серьёзный удар. С одной стороны им угрожала Польша, с другой – Россия, а с третьей совсем ненадёжные союзники в лице Крымского ханства, жаждущие лишь собственной наживы. В итоге пришлось Богдану Хмельницкому принять подданство Московского царства. Другого выхода у него просто не оставалось.





Война с поляками велась крайне неудачно. У казаков не хватало ни технического оснащения, ни профессионализма. У Польши же в те времена была одна из самых могущественных армий в Европе. Крымчаки и различные орды из степей тоже не жаловали независимых казаков. А с юга ещё и подступали Османы. Богдан понимал, что в одиночку его государство не продержится и будет уничтожено в ближайшие же годы. Вот именно поэтому он и согласился, чтобы Гетманщина вошла в состав России. Но на территории его маленькой державы имелись проблемы и без внешних врагов. Одна часть казаков из Левобережной Украины тяготела к Московскому царству и активно поддерживала его во всём.

Другая же группа из Правобережной Украины активно выступало за соединение с Речью Посполитой. Противостояние мнений привело к гражданской войне, получившей название Руина. Восстания и недовольства привели к созданию сразу двух Гетманщин. Казаки из разных групп без жалости убивали друг друга. Так продолжалось до самого 1687 года. После окончания Руины земли Правобережной (отчасти) и Левобережной Украины целиком и полностью вошли в состав России. В войнах участвовали не только русские и поляки, но ещё крымчане, османы и даже шведы. Впоследствии, во времена Русско-Шведской войны при Петре I гетман Иван Мазепа пытался выступать за независимость своей державы, но в этом его не поддержал даже шведский король Карл XII. Карл утверждал, что не станет знаться с изменниками. Ведь Мазепа по сути являлся подданным императора Петра и предателем Московского царства.





Из вышеупомянутых хроник мы видим следующую картину. Независимость Украины действительно появилась лишь только с наступлением ХХ столетия. А противоборство между разными фракциями на территории этого региона было едва ли не целую вечность. Ведь Украина всегда считалась своеобразным полем боя между так называемым Западом и Востоком. Поэтому уповать на мнение «диванных» экспертов о вечной независимости этой страны явно не стоит.