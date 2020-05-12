Хайп КПРФ на Победе

Аргументы Недели → Мнение 13+

12 мая 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели», Сергей ГРИНЕВ ]

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, msk.kprf.ru

Для одних 9 мая – самый главный праздник в году. День памяти своих предков, Парад Победы. Для других – парад торговли собственным лицом. Коронавирус и призывы всем оставаться дома действительно многих заставили накануне и непосредственно в праздник не выходить на улицу, не идти привычно «Бессмертным полком», отложить поход к вечному огню или на могилу к деду, прадеду, а для некоторых уже к прапрадеду. Ну а нормальные люди, кто всё же выходил, не делал из этого публичную акцию – цель была не себя прославить. В отличие, уж от кого не ждали, депутатов КПРФ.

Горком КПРФ 9 мая на Пушкинской площади под прикрытием знамён Победы провёл несанкционированную акцию. Заводилами во всей этой истории стали депутат Госдумы от КПРФ, Валерий Рашкин и городские депутаты Павел Тарасов, Николай Зубрилин, Олег Шереметьев и Виктор Максимов. Многие назовут акцию депутатов довольно подленькой. В этот день вся страна разрывалась между желанием привычно почтить память предков и вынужденным сидением дома. Коммунисты же, решили выйти на улицу. Смелые и не боятся последствий? Как раз последствия им и были нужны. Ведь нет ничего более сильного чем фотографии, на которых полиция бы «вязала» людей, которые вышли на улицу в честь 9 мая. Какие заголовки могли бы получиться – «Фашистский режим против Победы» и всё в таком духе.

Вряд ли такой опытный политик как Рашкин не понимал, что демонстративное нарушение самоизоляции и несанкционированная шумная привлекающая к себе акция не останется без внимания полиции. Так незамысловато Рашкин и компания превратили День Победы в хайп на самоизоляции и чистейший популизм. В нынешних условиях политические очки зарабатывать не просто. Волонтёрством никого не удивишь. А вот если спровоцировать столкновения с полицией –вот это уже будут обсуждать. И не важно какой ценой и скольким сторонникам КПРФ это может испортить святой праздник.

В итоге 9 мая, собрав депутатов и их помощников, вооруженных флагами, музыкальными инструментами и транспарантами, Рашкин провоцировал правоохранителей до тех пор, пока не получил нужную картинку для окруживших мероприятие репортеров. После этого на сайте столичного горкома КПРФ публикуется заявление, что фашисты (то бишь власть) преследуют знамёна Победы и тиражируются видео с задержаниями. Пострадали за светлое начинание.

Но так ли они чисты помыслы? Пришедшие на акцию помимо прочего требовали отменить карантин, почти все были без масок, демонстративно не соблюдали дистанцию. Всем своим видом давая понять, что вируса нет. Якобы – это очередная страшилка, чтобы всех загнать под лавку.

Не так страшно, если Рашкин с товарищами заболеют – диагнозом больше. Но ведь этих людей слушают! Сторонники КПРФ – а это в основном люди из зоны риска – пожилые люди, наши бабушки и дедушки, насмотревшись и наслушавшись Рашкина, завтра проведут свой «митинг». В КПРФ уже готовы ИВЛ своим избирателям раздавать? Или будут гармошкой и песнями помогать, как комментировал акцию глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин?

Люди устали от карантина. И МГК КПРФ решил этим воспользоваться. Уже на сайте горкома партии висит анонс следующей провокации. 17 мая анонсируют «митинг за сменяемость власти» на Площади революции (https://msk.kprf.ru/event), который пиарят и в соцсетях. Естественно, в нынешних условиях ни о каком согласовании с властями подобного мероприятия и быть не может. То есть вновь получится красивая картинка – власть «вяжет» тех, кто хочет её сменяемости.

Кому же принадлежит инициатива этого всего балагана? Удивительно, когда Г. Зюганова в эфире радиостанции «НСН» попросили прокомментировать эту акцию 9 мая, он оказался не в курсе произошедшего. Если не сыграл в «дурачка», то получается это личная инициатива Рашкина, которая даже не была согласована с руководством КПРФ?