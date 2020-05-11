По ту сторону ежедневного ток шоу​

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 мая 2020, 20:23 [ «Аргументы Недели», Денис Виленский ]

фото: соцсети

Если бы эта история не произошла лично со мной, то я бы подумал, что всё, описанное ниже, - некий сюр или сюжет для кинокомедии, но это случилось на самом деле...

Как-то раз, мне позвонили с одного из федеральных телеканалов и предложили принять участие в популярной ежедневной передаче, выступив по теме шринкфляции в качестве гостя программы. Если что, шринкфляция - это незаметное для большинства потребителей уменьшение объёма товара при сохранении его стоимости. Почему позвали именно меня - до сих пор понять не могу... С не меньшим успехом меня можно было бы пригласить на программу, освещающую текущие проблемы ядерной физики, эволюцию долгоносиков или особенности узоров домотканных ковров Империи Цин. Памятуя свои студенческие годы, я обложился всеми возможными справочниками и буквально за один вечер "освоил" тему.

Традиционно участники и гости этой передачи делятся на две команды, - тех, кто "за Россию" и тех, кто представляет интересы Незалежной. Соответственно, все последние годы эфир строится на риторическом противостоянии первых и вторых, хотя в перерывах они радостно общаются друг с другом, как старые, добрые друзья. Да, конечно, традиционно в передаче ещё принимают участие либеральные "выродки" и всем хорошо известный эксперт из исторически недолюбливающей Россию страны бывшего соцлагеря.

Очень интересно было наблюдать за "закулисьем" происходящего, тем более, что именно в этот день суждено было взорваться самой настоящей информационной бомбе, которая так и не не сдетонировала из-за "тухлого фитиля", которым, по роковому стечению обстоятельств, оказался ничего не подозревающий я, сидя в гримёрке пред эфиром.

Итак. Все помнят историю про "распятого мальчика в трусиках"? Так вот, у меня есть ощущение, что история, которая должна была "выстрелить" в этот день в прямом эфире, сорвалась с уст того же самого "сценариста".

Нисколько не обращая внимания на меня с моей шринкфляцией, одна из сотрудниц программы буквально по слогам разучивала с другой такой же как и я приглашённой гостьей историю про то, как некий украинский вертолёт с опознавательными знаками КРАСНОГО КРЕСТА долго кружил над одним из пригородов Донецка, а потом открыл шквальный огонь по вышедшим на него посмотреть местным жителям. Заметьте, я молчу, у меня шринкфляция. Самое интересное началось потом, когда эту несчастную начали обучать основам сценического мастерства по системе Станиславского фразами типа (авт: не дословно): "Смотрите в глаза. Представьте, что Вы смотрите на украинского карателя, пришедшего с оружием на Вашу землю. Скажите ему в глаза всё, что Вы чувствуете, всё, что Вы думаете о нём!"

Мне бы промолчать, но тут меня с моей шринкфляцией угораздило открыть рот. В силу своего природного простодушия, я просто подумал, что, раз уж я нахожусь в такой необычной компании, то и мне тоже надо как-нибудь поддерживать разговор. В итоге, я всего лишь спросил: "А много ли в ДНР и ЛНР сочувствующих нынешней украинской власти?" Мама дорогая, что тут началось... Надо мной нависла какая-то охрипшая прокуренная бабища, как потом выяснилось, именно она является руководителем программы, а не та милая и относительно интеллигентная пара ведущих, которых мы привыкли видеть в "ящике", и в резкой форме потребовала от меня разъяснения моих политических взглядов. Если бы я увидел такую ночью в подворотне, то мой рассудок возможно бы и выдержал, но вот кишечник, особенно его нижняя часть, - точно нет. На моё робкое замечание о том, что разумно было бы ознакомиться с ситуацией с разных сторон, я получил столь бешенную и агрессивную отповедь, что у меня возникли серьёзные сомнения в психической, а, самое главное, - в химической адекватности этой барышни. Надо признаться, что мне ещё "хватило ума" притянуть в качестве примера такого анализа ситуацию со сбитым малазийским Боингом, после чего от меня стали буквально с хрипом допытывать "кто сбил самолёт?!" На это я заметил, что не располагаю всей полнотой информации по этому поводу, а, значит, и какие-либо выводы делать не могу. В конце концов, я же не следственная группа и даже не её член. Смешно, но мне было не до смеха, а, самое удивительное, что больше всего испугалась дама, которая и должна была поведать миру об ужасающей истории массовой гибели мирных граждан, расстрелянных с вертолёта украинскими карателями.

Впрочем, в ходе эфира, камера так ни разу не остановилась на моей физиономии, а тема массового расстрела мирных граждан в ходе эфира так ни разу и не была затронута. Равно, как и тема шринкфляции...