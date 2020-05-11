Наследие былого зла. О неофашистах в ХХ веке и в современности

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11 мая 2020, 00:15 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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В 1945 году произошло величайшее из всех событий в истории. Тогда, в мае месяце, был полностью уничтожен нацистский режим в Германии.

Режим, унёсший жизни миллионов невинных. В тот же момент обрушилась, как карточный домик, и фашистская диктатура в Италии. Две великие силы зла были поставлены на колени. Но полностью зло далеко не погибло, а продолжило строить свои козни по всему миру. Первые попытки возрождения фашистского режима были проведены ещё в Италии, как раз после окончания Второй Мировой. Партия под названием «Итальянское социальное движение» активно поддерживало идеи убитого Муссолини. Но постепенно эта группа отошла от крайнего экстремизма, признав за собой невозможность восстановления былых порядков.

Были и другие профашистские группировки, восхваляющие Гитлера и его преступное течение. Основная их активность существовала всё в той же Италии. Их основной целью была полная политическая дестабилизация на территории родной страны. Ввергая родину в хаос, они стремились к тотальному захвату контроля над правительственными системами. Активизация этих преступников случилась с 1950-х по 1980-е годы.

Даже сейчас на территории Италии остаются приверженцы диктаторских режимов прошлого. Наиболее серьёзной угрозой для Италии была группировка под названием NAR или «Революционные вооружённые ячейки». Главари этой криминализированной организации объявили своими врагами коммунистов. Преступники прибегали к убийствам и терактам, не гнушаясь многочисленных жертв. С ними активно боролись, как коммунисты, так и другие политические партии. Самым масштабным из неофашистских терактов был взрыв на вокзале в Болонье. Тогда от рук изуверов погибли 80 человек, а 200 получили ранения. Осуждённые террористы так и не признали свою вину в чудовищном убийстве. Впоследствии, количество неофашистов на территории Италии начало уменьшаться. Многие из сторонников диктатуры примкнули к другим правоцентристским организациям и перестали даже думать о преступлениях.



К неофашистским организациям можно причислить и движение Скинхедов, выступающих за противодействие людям других рас. Туда же можно отнести и всевозможные расистские сообщества. Со времён, когда Европа пустила на свои территории всевозможных мигрантов, неонацистские группировки пытались поднимать головы. Многие из преступников рассуждали о необходимости «освобождения» европейских государств от угрозы в лице мигрантов, прибывающих из Африки и арабских стран. Они приводили в пример разбой и хулиганство, которые нередко устраивали приезжие. Неонацисты не раз распространяли расистские статьи по всему интернету, выкладывали противоправные видео. В Скандинавии, один из подобных людей даже устроил бойню среди мигрантов. Неонацисты и их союзные организации утверждали, что ратуют за правое дело. Однако в Евросоюзе уже давно понимают о необходимости избавления от неофашистских организаций. Ведь эти восхвалители тиранов на деле мечтают далеко не о справедливости, а об установлении собственной власти и использования её в своих целях. Вот почему в Евросоюзе так строго с банальным упоминанием о гитлеровском режиме в положительном ключе. За одни рассуждения о праведности Гитлера можно угодить в полицейский участок. То же самое может случиться, если начать восхвалять Муссолини и его преступления против народа.

В Украине неонацистские организации не только не погибли, но и даже воскресли. Ещё до событий Майдана в Западной Украине было небезопасно ходить с советскими флагами или медалями за отвагу. Но с 2014 года положение в стране ухудшилось. Настоящий «всплеск нацизма» случился с 2014 года, когда власть Януковича пошатнулась и рухнула. Тогда во время Майдана на улицы повыходили множество сторонников Степана Бандеры и его преступных организаций. Напомним, что Бандера был ярым приверженцем Гитлера во времена Второй Мировой. Его изуверы и палачи уничтожали безвинных тысячами. В «расход» шли не только мужчины, но и целые семьи, включая женщин, стариков и детей. Бандеровцы устраивали такие кошмарные казни, на которые не отваживались даже китайцы во времена династии Цин. Группировка «Правого Сектора» (запрещена в России), популярная в современной Украине, относится как раз к таким неонацистским организациям. Эти люди воспитаны идеологией ненависти и вражды. Жизни других для них – ничто.

С распространением коронавируса по планете развелось множество конспирологических теорий на эту тематику. Некоторые аналитики считают, что Covid-19 –отнюдь не природного происхождения. По их словам, вирус не является и результатом китайских разработок. Они полагают, что в создании инфекции виновны неонацистские организации, которые вполне могли планировать удар десятилетиями. К тому же не стоит забывать, что после падения Рейха множество его учёных и концлагерных «экспериментаторов» разъехалось по разным странам мира.

Не исключено, что они могли продолжить свои исследования под прикрытием и разработать опасную форму жизни. Ведь вирус порою ведёт себя очень странно, уничтожает людей, как будто бы выборочно. К тому же от болезней очень страдают инвалиды и люди с патологиями. А подобных Рейх никогда не терпел. Каждый инвалид для гитлеровского безумца являлся «дефективным существом», недостойным жизни.

На данном этапе неонацистские организации всё ещё существуют и продолжают свою деятельность. Пока что эта проблема до сих пор не решена.