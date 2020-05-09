Деды побеждали, и мы победим. Возможные коронавирусные создатели сами подписали себе приговор

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9 мая 2020, 19:56 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

9 мая – величайший праздник. Он посвящён одной из самых глобальных побед в истории человечества, победе над нацистской Германией и её неутомимым злом.

Ещё в 1941 году немцы стояли у Москвы, и было страшно за судьбу нашей родины. Тогда некоторые думали, что в скором времени от России не останется ничего. Ведь безжалостные гитлеровцы планировали устроить массовое истребление русских людей, а затем разрушить Москву до основания. Но наши деды и прадеды выстояли и одолели несносных захватчиков. Благодаря силе и мужеству нашего народа, враг был разбит и отброшен назад. Героизм и стойкость соотечественников спасла миллионы жизней от вымирания. Уже в 1945 году бои с нацистами велись на их же собственной территории. 7-9 мая 1945 года был официально взят Берлин, последний оплот Третьего Рейха. Мощнейшая военная машина в истории человечества была разломана на куски.

Если верить в конспирологическую теорию происхождения коронавируса, то его вероятные создатели напрасно связались с такой страной, как Российская Федерация. Ведь русский дух всегда силён и крепок. Он никогда ещё не ломался и не разваливался. Наши люди выживали и не в такие времена. Те, кто распространил Covid-19 по всему земному шару, несомненно рассчитывал «разыграться» в России. Эти нелюди полагали, что русский народ слаб и беспомощен. Но они ещё никогда так в своей жизни не ошибались. Сейчас большинство россиян воспрянуло духом. Многие уже начинают говорить то, что думают на самом деле. Никто не боится сказать правду, никто не боится высказывать мнение. Очень многие люди с почтением относятся к нашим далёким предкам, уничтожившим военную машину Рейха. Даже несмотря на карантин и строгие меры изоляции, россияне продолжают воспевать подвиги своих дедов и прадедов. В интернете полным-полно видео, где простые жители исполняют военные песни и призывают всех не падать духом.

То, что творится в мире сейчас – это война. Война на уничтожение. Но если в 1941-м году враг стоял у Москвы и грозился захватить её, то буквально несколько лет спустя, мы уже приближались к Берлину, намереваясь покончить с ненавистным Рейхом. То же самое ждёт и создателей коронавируса. Нынешняя система разведки и высокие технологии могут позволить практически всё, что угодно. Естественно, не стоит сомневаться, что виновников распространения «ковида» скоро найдут. Этих людей привлекут к ответственности и заставят предстать перед Гаагским трибуналом. А может быть для них и создадут специальный трибунал, так как эти существа уже давно опередили Гитлера в кошмарных преступлениях. Настанет тот день, когда мы увидим их всех на экранах телевизоров. Поражение невозможно. Русские никогда ещё не проигрывали. Наши деды побеждали врага, и мы победим. Стоит сказать гигантское спасибо медикам, волонтёрам и всем учёным, которые сейчас борются с вирусом, как наши прадеды во время войны. Эти люди – настоящие герои и защитники отечества. Они рискуют и даже умирают, но продолжают спасать человечество от гибели.

Настанет тот день, когда от вируса не останется и следа, и мы все будем вспоминать эти месяцы пандемии, как об эпохе прошедшей войны. Ведь этот период – самый важный и самый сложнейший в истории нашей Родины.