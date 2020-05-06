«Захлопнутая страна». Мнение россиян по поводу самоизоляции

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6 мая 2020, 23:20 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Самоизоляция, введённая властями РФ на фоне коронавирусной пандемии, пришлась по душе далеко не всему населению. Большая часть россиян посчитала этот режим едва ли не незаконным. Ведь ЧС ввиду мировой катастрофы так и не был объявлен.

При этом во многих городах, в том числе и в столице, прошли целые серии задержаний нарушителей. Полицейские не раз заходили за грань и применяли физическое воздействие. Не все из них действовали законным путём. К тому же пожилым людям совсем не понравились массовые «запирания». Большая часть престарелых посчитала, что сидение в домах до отмены карантина, может пагубно повлиять на их же здоровье и в первую очередь на иммунитет. Отдельное спасибо стоит сказать волонтёрским организациям, которые действительно стали работать на всех парах. Именно они и являются теми самыми спасителями наших стариков.

Большей части населения пришлось не по духу и закрытие парков, особенно в Москве. Отмена мероприятий и закрытие музеев-усадеб люди восприняли вполне адекватно. Но почти никто до конца не осознал запреты на посещение парков. Лесистая местность и свежий воздух едва ли могут негативно сказаться на здоровье, считают москвичи. Многие люди продолжали пробираться в лесопарковые зоны, даже если те и были открыты. В итоге, к началу мая властям пришлось пойти на более ожесточённые меры, и выставить вокруг парков охрану. К тому же были усилены и полицейские патрули. Однако даже в запретные зоны люди умудрялись спокойно проникать, находя всевозможные лазейки.

Ещё стоит отметить и решение президента по выдаче определённых полномочий для руководства регионов ввиду коронавирусной ситуации. Во многих регионах РФ были введены специальные пропуска для банального передвижения по городу, что тоже пришлось населению не по душе. Были и случаи настоящего полицейского произвола. Подданные жалобы со стороны пострадавших не раз отклонялись местными властями. Бывали, правда, и случаи ярых нарушений со стороны самих россиян. Многие алкоголики, наслушавшись фейков о превосходстве спирта над вирусом, стали травить свои организмы всевозможной выпивкой. Для некоторых из них это закончилось не только попаданием в полицейский участок, но и больницей. Ещё участились случаи любителей пожарить шашлыки в, казалось бы, закрытых местах. Несмотря на запреты массово собираться, некоторые дачники устраивали настоящие дискотеки у себя на территориях.

Не стоит забывать, что из-за вирусной атаки и тотального закрытия страны, многие люди оказались буквально на грани разорения. Правительство так и не организовало систему выплат для каждого россиянина по Трамповскому примеру. Многие люди подавали огромное количество петиций в вышестоящие органы, и даже депутаты предлагали подобный законопроект верховной власти, однако все эти затеи так и остались неуслышанными. Из-за этого усилились оппозиционные настроения, участились разбойные нападения и кражи. В интернете можно найти немало нелестных комментариев по поводу правительственных мер. Недоверие к власти увеличилось во всех областях России.

В любом случае, самоизоляция, как и коронавирусная пандемия, когда-нибудь официально закончатся. И уже после прекращения карантина, можно будет делать какие-то точные выводы. Пока что ситуация в стране остаётся нестабильной, как в политическом плане, так и в плане распространения вируса.