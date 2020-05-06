Населению необходимо раздать триллион рублей , но правительство против

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 мая 2020, 22:25 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Министр финансов Антон Силуанов в своих заявлениях СМИ ясно дал понять рядовому россиянину, что прямой поддержки от государства ему ждать не стоит. Разбрасывать деньги с вертолета никто не собирается, и растратить ФНБ за два года было бы неправильно.

У 60% россиян сбережения напрочь отсутствуют, поэтому без поддержки государства у них не остается выхода, кроме как во время карантина поменять самоизоляцию на работу. До места работы людям зачастую приходится добираться общественным транспортом, так что речь о карантине тут уже не идет. Прямая выплата от государства могла бы решить сразу две задачи - обеспечить население средствами, что позволит ему не ходить на работу, и снять с работодателя необходимость выплачивать зарплату сотрудникам.

Давайте посмотрим, сколько нужно денег для прямой поддержки наших граждан. В России 75 миллионов трудоспособного населения. Около 10 миллионов людей в любом случае продолжат работать. Например, полицейские и врачи. В остатке - 65 миллионов, которых надо обеспечить хотя бы на уровне прожиточного минимума. Во втором квартале 2020 года его размер составляет 12 130 рублей для трудоспособных взрослых и 11 004 рубля для несовершеннолетних.

Если рассматривать возрастную структуру населения, получится, что на 65 миллионов взрослых у нас приходится порядка 35 миллионов детей. Проще говоря, мы имеем семью из трех человек - двух взрослых и ребенка.

Месячный прожиточный минимум такой семьи составит 35 264 рубля. Для банального выживания в условиях отсутствия зарплаты и сбережений такой семье необходима выплата в размере 17 632 рубля на каждого из двух взрослых. В таком случае прямая месячная выплата населению будет чуть меньше 1,15 триллиона рублей.

Если карантин продлится два месяца, то понадобится вдвое больше - уже 2,3 триллиона рублей. Если целых три - то речь уже о 3,45 триллионах рублей. И это вполне посильные для государства средства.

В настоящий момент в ФНБ накоплено 12,86 триллионов рублей. Почти в четыре раза больше, чем понадобится для прямых выплат даже в случае трехмесячного карантина. Правда, согласно отчету Минфина, из них 1,76 триллиона было размещено в «иных разрешенных активах», откуда по первому требованию их, скорее всего, уже обратно не получить.

В любом случае в ФНБ находится 11,1 триллионов свободных денежных средств, преимущественно размещенных в иностранной валюте. При этом, чем дешевле рубль, чем больше девальвация - тем больше резервы правительства. Сейчас же ясно одно: «черный день» у населения уже наступает, у власти же он, видимо, еще впереди.