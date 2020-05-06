Столкновение двух титанов. Чем может обернуться конфликт Китая и США из-за коронавирусной ситуации

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6 мая 2020, 18:17 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Отношения Китая и США всегда были полны противоречий. Противоречия возникали хотя бы из-за того, что эти страны имеют абсолютно разный государственный строй.

В Китае уже много лет господствует коммунистическая партия. Режим конечно же далёк до северокорейского, но тем не менее относится к населению весьма строго. Строгость – это неотъемлемая черта правительства Поднебесной. В Америке же царит демократия и свобода слова. Порою демократия настолько зашкаливает, что некоторые граждане США не стесняются «поливать» своих президентов прямо перед Белым домом. В начале мая этого года произошло резкое обострение отношений между двумя сверхдержавами. Заговорили даже о скором глобальном конфликте. Всему виной – коронавирусная пандемия, захлестнувшая целую планету.

По словам Дональда Трампа и его руководства, у США есть доказательства происхождения Covid-19. Американское правительство утверждает, что вирус был создан искусственным путём. Разработки производились в Уханьском институте вирусологии. Подобную позицию поддерживает и несколько европейских стран. Антикитайские критики считают, что правительство Поднебесной умышленно скрывало данные об опасности коронавируса ещё в конце 2019 года. Насчёт самой идеи о происхождении вируса происходят яростные споры. Одни утверждают о «ковиде», как о биологическом оружии, которое могло бы быть использовано в ближайшем будущем против врагов Китая, другие рассуждают про вирусные эксперименты. Недаром ведь ещё в 2015 году проскакивали сведения о разработке в Уханьской лаборатории гибридного коронавируса, способного заражать человека. К тому же Китай – держава военизированная. Идеология о «недремлющих врагах» там присутствует до сих пор. Обычно подобные настроения ничем хорошим не заканчиваются и приводят к паранойе.

Америка продолжает обвинять Китай в создании коронавирусного оружия, но и Поднебесная не сдаётся. Китайские политики ещё в начале года заявляли, что «ковид» мог быть занесён в Ухань американскими спецназовцами. Сейчас эти люди продолжают настаивать на своём. Интересно ещё и то, что сами китайцы не допустили экспертов из ВОЗ до расследования дела в Уханьском институте вирусологии, что тоже наталкивает на опасные мысли. Китай вполне может быть виновным в разработках подобного оружия. Ведь если нечего скрывать, тогда почему бы не рассказать обо всём ВОЗ? Однако же в ВОЗ не получили доказательств искусственного происхождения вируса не только от китайцев, но и от американцев. Трамп так и не предоставил здравоохранителям необходимые сведения, во всяком случае пока.

В любом случае, правда скоро выяснится. Не стоит забывать про известную пословицу: «Тайное становится явным». Вот только если и правда виновником окажется Китай, то его лидерам явно не поздоровится. Ведь в таком случае правительство Поднебесной несёт прямую ответственность за гибель сотен тысяч человек по всему миру и заражении нескольких миллионов. Вполне возможно, что США и многие страны не станут прощать Китаю подобные преступления. Взаимные обвинения вполне могут привести к полномасштабной войне. Весь мир сейчас как никогда приблизился к предвоенному состоянию. Грядущий конфликт с Китаем может обернуться ещё большей катастрофой, чем распространение коронавируса. Ведь не исключено, что в ход пойдёт не только живая сила и боевая техника. Никто не отменял использования ядерного вооружения. К тому же конфликт может вызвать столкновение нескольких политических блоков. У того же Китая немало друзей. Неизвестно и какую сторону займёт Россия в случае полномасштабной войны.