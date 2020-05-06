Все новости >>

Аргументы Недели Мнение 13+

Столкновение двух титанов. Чем может обернуться конфликт Китая и США из-за коронавирусной ситуации

, 18:17 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Столкновение двух титанов. Чем может обернуться конфликт Китая и США из-за коронавирусной ситуации
фото: соцсети

Отношения Китая и США всегда были полны противоречий. Противоречия возникали хотя бы из-за того, что эти страны имеют абсолютно разный государственный строй.

В Китае уже много лет господствует коммунистическая партия. Режим конечно же далёк до северокорейского, но тем не менее относится к населению весьма строго. Строгость – это неотъемлемая черта правительства Поднебесной. В Америке же царит демократия и свобода слова. Порою демократия настолько зашкаливает, что некоторые граждане США не стесняются «поливать» своих президентов прямо перед Белым домом. В начале мая этого года произошло резкое обострение отношений между двумя сверхдержавами. Заговорили даже о скором глобальном конфликте. Всему виной – коронавирусная пандемия, захлестнувшая целую планету.

По словам Дональда Трампа и его руководства, у США есть доказательства происхождения Covid-19. Американское правительство утверждает, что вирус был создан искусственным путём. Разработки производились в Уханьском институте вирусологии. Подобную позицию поддерживает и несколько европейских стран. Антикитайские критики считают, что правительство Поднебесной умышленно скрывало данные об опасности коронавируса ещё в конце 2019 года. Насчёт самой идеи о происхождении вируса происходят яростные споры. Одни утверждают о «ковиде», как о биологическом оружии, которое могло бы быть использовано в ближайшем будущем против врагов Китая, другие рассуждают про вирусные эксперименты. Недаром ведь ещё в 2015 году проскакивали сведения о разработке в Уханьской лаборатории гибридного коронавируса, способного заражать человека. К тому же Китай – держава военизированная. Идеология о «недремлющих врагах» там присутствует до сих пор. Обычно подобные настроения ничем хорошим не заканчиваются и приводят к паранойе.

Америка продолжает обвинять Китай в создании коронавирусного оружия, но и Поднебесная не сдаётся. Китайские политики ещё в начале года заявляли, что «ковид» мог быть занесён в Ухань американскими спецназовцами. Сейчас эти люди продолжают настаивать на своём. Интересно ещё и то, что сами китайцы не допустили экспертов из ВОЗ до расследования дела в Уханьском институте вирусологии, что тоже наталкивает на опасные мысли. Китай вполне может быть виновным в разработках подобного оружия. Ведь если нечего скрывать, тогда почему бы не рассказать обо всём ВОЗ? Однако же в ВОЗ не получили доказательств искусственного происхождения вируса не только от китайцев, но и от американцев. Трамп так и не предоставил здравоохранителям необходимые сведения, во всяком случае пока.

В любом случае, правда скоро выяснится. Не стоит забывать про известную пословицу: «Тайное становится явным». Вот только если и правда виновником окажется Китай, то его лидерам явно не поздоровится. Ведь в таком случае правительство Поднебесной несёт прямую ответственность за гибель сотен тысяч человек по всему миру и заражении нескольких миллионов. Вполне возможно, что США и многие страны не станут прощать Китаю подобные преступления. Взаимные обвинения вполне могут привести к полномасштабной войне. Весь мир сейчас как никогда приблизился к предвоенному состоянию. Грядущий конфликт с Китаем может обернуться ещё большей катастрофой, чем распространение коронавируса. Ведь не исключено, что в ход пойдёт не только живая сила и боевая техника. Никто не отменял использования ядерного вооружения. К тому же конфликт может вызвать столкновение нескольких политических блоков. У того же Китая немало друзей. Неизвестно и какую сторону займёт Россия в случае полномасштабной войны.

Общество

После критики Владимира Путина Максим Решетников занервничал

После критики Владимира Путина Максим Решетников занервничал

Президент России Владимир Путин потребовал от главы Минэкономразвития Максима Решетникова лучше изучить информацию о том, как реализуются ранее принятые меры по поддержке экономики страны на фоне пандемии COVID-19.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью