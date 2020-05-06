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Аргументы Недели Мнение 13+

После коронавируса – протесты?

, 15:50 [ «Аргументы Недели», ]

После коронавируса – протесты?
Нищий народ России, фото twitter.com

В основе всех революций – тотальное недоверие к действующей власти. Без этого фактора – качай, не качай лодку, а переворота руками пролетариев и морячков не случится. Какими бы искусными не были выступления и прокламации в интернет-пространстве. Впрочем, с доверием у нынешних власть имущих всё не так радужно, как в докоронавирусную эпоху.

Обычно беды – отличное поле для власти, чтобы завоевать доверие, показать, мол, мы вместе идём сквозь трудные времена, что проблемы у всех одинаковые и все перед «ковидом», как в бане, равны. Главнейшая функция государства – за что ему прощают его несовершенство и до поры терпят, взяточничество, Госдуму и постоянно перекладываемую плитку – защищать простой народ от бед, с которыми он объективно не может справиться самостоятельно. 

Но какие действия мы видим от власти во время эпидемии? Помогать они действительно ринулись. Вот только не народу, а себе подобным. Неравенство между «тварями дрожащими» и «право имеющими», которое и раньше существовало, на этом фоне стало расти как курс валюты. Эпидемия коронавируса логично потребовала запрета выходить из дома, ходить на работу, ездить к родным и близким, заниматься спортом на улице, не говоря уже о простых прогулках. Впрочем, подумала Власть, это же для челяди. ВИПы свой образ жизни менять не стали. Даже к Богу они оказались первые в очереди – по спискам, где были только «благородные», ходили в церковь на Пасху. Беглов за каким-то чёртом сунулся в роддом с визитом – это в ситуации, когда первые лица страны не застрахованы от заражения – и фотографируется в полной защитной экипировке рядом с простой женщиной, у которой ни перчаток, ни маски нет. Очередное задокументированное расслоение. У бояр защита есть, у смердов – нет. Богатые россияне принялись скупать себе индивидуальные аппараты ИВЛ. Писали о том, как крупная компания сделала персональную комнату реанимации, чисто для себя.

И это только бытовые вещи. В финансовом плане они тоже успели себя разделить с простыми людьми. Изначально в список системообразующих предприятий, которые получат помощь от государства, попала букмекерская контора «Ф.О.Н.», что породило волну слухов, де, предприятие контролируется кем-то из «кремлёвских». Через несколько дней «Фонбет» список покинула, а гендиректор букмекера дипломатично заявил, что помощь государства им не нужна. Но осадочек непонимания очередных маразмов у простых людей остался. Тем более, букмекерство – явно не то, что нужно спасать в первую очередь.

Поддержку получили и сетевые фитнес-клубы. В числе прочих World Class. Это премиальный фитнес-центр. Почему поддержку не получили сотни не сетевых спортивных заведений не бахвалящихся, что в них занимаются звёзды шоубиза и политики, не очень понятно. «Азбука вкуса», пугающая своими ценами на некоторые продукты, тоже оказалась в числе тех, кого нужно спасать.

Конечно, сетевые компании, которые дают рабочие места десяткам тысяч людей поддерживать нужно. Но игра должна быть не только в одни ворота – где такие же телодвижения в отношении более мелких компаний, а главное, обычных людей?

Все запретительные меры, как видно из статистики, пока совсем не приближают окончание «самоизоляции». Причём во многих случаях самоизоляцией занялась именно власть. Большинство заявлений так и остались громкими словами, которые мало чего имеют общего с реальностью. Сохранить зарплату в полном объёме? Однако очень многие в нашей стране отправились либо в неоплачиваемые отпуска, либо были вынуждены согласиться с урезанием зарплаты на 30-60%. Отсрочки по выплате кредитов во многих банках фактически нет. Слова о льготном кредитовании тоже оказались несостоятельными. И даже Максиму Решетникову, позвонившему инкогнито в несколько банков, навешали лапши на уши, лишь бы продолжать над златом чахнуть и давать деньги только под грабительский процент. К 16 апреля из трех с половиной тысяч обращений за льготными кредитами на общую сумму 24 млрд руб. одобрены примерно 1,5 млрд. А выдано только 400 млн. И это в условиях, когда людям нужны деньги прямо здесь и сейчас. Когда действительно каждый день на счету.

Так народ летит в нищету. На этом фоне во многих городах прошли плюшевые для власти «цифровые» митинги. Но во Владикавказе дошло до реальных действий, где народ уже и камнями бросался в полицейских. Как только начнут заканчиваться деньги, а волонтёров с продуктами перестанет хватать на всех, подобное повторится в других городах. 

Казалось бы, Путин, как человек, который создал себе образ решальщика проблем России, «замочивший в сортире» терроризм, бандитов и семибанкирщину и вернувший стране самоуважение на международной арене, должен был выступить вновь в роли «мистера Вульфа» из «Криминального чтива». Прийти, оперативно и эффективно заставить бездарей отвечающих за исполнение спасительных мер преодолеть «непреодолимые» трудности, а затем на белом коне умчаться в закат заниматься внешней политикой. Но в действительности всё выглядит так, будто он самоустранился от этих проблем. Народ, ждавший конкретных действий, мягко говоря, ошарашен. Люди живут в неизвестности, никто не знает, что будет 12 мая. Что тоже не добавляет доверия нынешней системе власти, которая оставила людей на растерзание региональным властям.

А тем временем губернаторы устроили соревнования, кто быстрее загонит вверенные им «души» в цифровое рабство пропусков. Каждый чудит как хочет. Где-то без пропуска уже и собаку не выведешь на час, где-то борются с московской модой до последнего и называют такие меры «уничижающими человеческое достоинство», а, например, в Нижегородской области, запретили въезд транспорта из других регионов и посадили на карантин несколько населённых пунктов обнеся их полицейскими постами. В Чечне – одним коллективные намазы, другим общественные работы и унижения, если вышел из дома.

Звучат конспирологические версии, что цифровыми пропусками приучают к тому, чтобы всё работающее население научилось без спроса «Большого Брата» даже в туалет не ходить. Ну а пенсионеры вообще должны засесть дома и сгинуть в своих коробках, дабы не обременять казну. Лучше только крепостные. Ожившая антиутопия. Вот уже и налысо стали самовольно бриться. Клиника? Но если у тебя паранойя – это не значит, что за вами никто не следит. Из реальных последствий – рост заразившихся в столице связывают с «успехом» цифровых аусвайсов и столпотворениями в метро из-за их проверок.

На этом фоне даже самые патриотично настроенные слои начинают сомневаться в адекватности власти. Тем более государство умудрилось им испортить самый святой праздник. День Победы. Так ещё и 75-летие, к которому так пафосно и не без очередных дизайнерских косяков готовились. Парада не будет. Вместо него выступление авиагруппы. Природа отлично пошутит, если в этот день будет ливень и плохая погода. Люди более приземлённые и практичные вопрошают – то есть на пролёт и подготовку деньги тратить можно, на ежегодное изготовление и бесплатную раздачу Георгиевских лент деньги тоже есть (и это хорошо), а вот на то, чтобы изготовить маски и бесплатно их раздать всем желающим нет? А ведь за их отсутствие (масок, не лент) в Москве скоро начнут штрафовать.

В итоге коронавирус стал катализатором, который ускорил расслоение в нашем обществе – миллионы беднеют и теряют контроль над собственной жизнью. Как показывает статистика, несмотря на все принимаемые меры, ситуация и в экономическом, и эпидемиологическом плане только ухудшается, на носу новые запреты. И это на фоне европейских коллег, где ограничения постепенно уже снимают. Если в России ограничения продлятся до конца лета (по прогнозу SUTD эпидемия в России закончится к 17 августа), то к осени, традиционному времени протестов, власть получит огромную, злую, голодную, нищую, недовольную массу. И вот с ней, потерявшей блага, которых не хотелось лишать себя из-за стабильности, придётся как-то разбираться. Причём обещаниями не отделаться – доверие будет потеряно. И тогда либо Майдан, либо Кровавое воскресенье.

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