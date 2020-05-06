Формула нашей жизни

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 мая 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

"Оптимизированные" больницы, фото соцсети

На бескрайних просторах Кубани популярна старинная казацкая песня: «Если есть на свете рай – это Краснодарский край». В нем, как в Греции, все есть: почти пустующие теперь олимпийские объекты, резиденции сами знаете кого, есть множество незаконных роскошных вилл высокопоставленных чиновников, отгороженных четырехметровыми заборами в заповедных местах у моря. Но при этом нет бахил в больницах для простого народа и власти предлагают шить их самим. Такая вот шитая белыми нитками власть.

Отсутствующие «две тряпочки» краснодарских бахил напрочь разрушают ту стройную и счастливую картину мира, о которой с экрана нам поют чиновники, депутаты и пресс-секретари. Они видимо нам рассказывают о себе. Когда они говорят о «здоровой сильной экономике, о необходимой материальной и высокопрофессиональной базе», то чью экономику и материальную базу имеют в виду? В их мире все это есть, и экономика, и научный потенциал, и медицинские учреждения Управления делами. Спецбольницы, спецсанатории, спецмагазины и даже экологически чистые спецфермы и спецполя.

И всё это великолепие сжирает столько денег, что для обычных людей даже на бахилы не хватает. А эпидемия коронованного вируса вытащила за ушко на краснодарское солнышко скотскую и подлую ситуацию, в которую загнали когда-то одну из лучших в мире систем здравоохранения. Как подвиг, как героический поступок по всем каналам идет: «военные ударными темпами строят 16 госпиталей по всей стране!», «работы идут круглосуточно», «почти 4 тысячи специалистов и 800 единиц техники», «кроме военнослужащих госпитали будут принимать гражданских пациентов». Гордо и победно поют теледикторы: «народ и армия едины!». Но вопрос «А зачем столько?» как-то публично не звучит. Все просто: народные лечебные учреждения чиновники оптимизировали, сократили, порезали, уничтожили.

В 2000–2017 годах количество больниц в России сократилось в два раза, с 10,7 тысяч до 5,3 тысяч. Уничтожение продолжается и скоро в стране останется порядка 3 тысяч медучреждений. Как и 100 лет назад, в 1913 году. Сократилось и количество больничных коек с 1671,6 тысяч до 1182,7. Практически на 30 процентов! Только с 2013 года мест в больницах стало меньше на 200 тыс. А по койкам инфекционным вообще «красота»! 2000 год – 103,4 тысячи. 2017 – 59,9! Сейчас хирургические, терапевтические, онкологические койки отдают под коронавирус, плановые операции переносятся, очереди на госпитализацию растягиваются на месяцы, значит, кто-то тихо умрет, не дождавшись операции.

Зато количество чиновничьих вилл увеличивается также быстро, как сокращается количество больниц, школ…

Это неумолимая формула сегодняшней нашей жизни.