Россия в беде

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 мая 2020, 15:36 [ «Аргументы Недели», Юрий Воронин ]

Фото: соцсети

Пандемия коронавируса изменила жизнь миллионов людей, а стагнирующая вот уже более десяти последних лет экономика России погружается в новый более глубокий кризис. Темпы экономического роста и уровень жизни населения снижаются, причем снижаются резко. Россия, из-за распространения COVID-19, теряет по 100 млрд рублей ежедневно и постепенно превращается в третьеразрядную страну.

По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 155 тысяч; суточное количество заболевших превысило уже 10 тысяч человек; случаи инфицирования выявлены в 85 регионах страны; с начала эпидемии умерло 1350 человек. Особенно сложным является положение в Москве: общее количество заболевших здесь превысило 70 тысяч человек, заражение опасным вирусом растет и достигло почти 6 тысяч человек, причем число погибших уже превысило 730 человек. Коронавирус добрался до кабинета министров: заболел премьер Михаил Мишустин, госпитализирован министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев. Между тем, в стране по-прежнему острый дефицит масок, респираторов, защитных костюмов. Эксперты ВОЗ и России не исключают возможность второй волны коронавируса, если не будет создан соответствующий иммунитет, не приняты упреждающие меры.

Особо подчеркнем, что количество заболевших и погибших в России, темпы роста заболеваемости не вызывает сомнений, что ситуация в стране является чрезвычайной. В подавляющем числе регионов России в связи с распространением COVID-19 с конца марта приняты жесткие меры, ограничивающие права граждан и бизнеса.

Однако существующие на сегодняшний день ограничения - права на свободу передвижения (запрет жителям регионов покидать свои дома без веской причины под угрозой штрафа) по территории своего субъекта, а также права на свободу предпринимательства (закрытие торговых центров, ресторанов, кафе, иных отраслей предпринимательства), были введены не гарантом Конституции, президентом РФ, а главами регионов. Это фактически явилось нарушением не только Основного закона России, но и отступлением от норм международного права.

Введенные в регионах ограничения права на свободу передвижения здорового населения, а также ограничение видов экономической деятельности, фактически являются исключительными и чрезвычайными мерами. Принятие таких мер возможно только в режиме чрезвычайного положения (ЧП), объявляемого на основе Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении», президентом России.

В режиме ЧП государство, ограничивая конституционные свободы граждан и бизнеса, обязано предоставить гарантии, льготы и компенсации, возмещение убытков (включая упущенную выгоду) предпринимателям, связанным с невозможностью длительное время осуществлять деятельность.

Исходя из опыта европейских стран, введение на базе ЧП ограничений прав и свобод граждан и предпринимателей, представляется разумным и оправданным. Более того, режим ЧП является универсальным обстоятельством непреодолимой силы, что позволяет бизнесу приостановить исполнение принятых на себя обязательств на время действия этого режима без применения каких-либо штрафных санкций. А в определенных случаях ЧП становится и основанием для изменения или расторжения договоров.

Однако вместо того, чтобы следовать путем европейских стран и ввести в России режим ЧП, высшая политическая власть страны, игнорируя наличие в России чрезвычайной ситуации, которая к настоящему моменту - с учетом количества заболевших и умерших - согласно любым классификациям приобрела федеральный масштаб и не ввела в стране ЧП, продолжая настаивать на том, что необходимо и дальше жить в режиме какой то повышенной готовности. С начала пандемии новые списки мер уже четырежды озвучивались президентом страны. И, очевидно, этот список еще не закрыт.

Поддержка терпящего бедствие населения и бизнеса в России со стороны властей невразумительная и даже если она и дается, то в десятки раз меньшая, чем в других странах. Все же видят, что делают для своих граждан США, Германия, Израиль или Франция, а что российское правительство.

Сегодня именно медработники: врачи, фельдшеры, медсестры и санитарки — особенно уязвимы, поскольку именно они сутками находятся в так называемом «красном поясе» больниц и на них лежит ответственность за лечение этой опасной болезни. Именно среди работников здравоохранения в последнее время возрос удельный вес массового заражения этой коварной болезнью.

Президентом было объявлено, что работникам здравоохранения, которые непосредственно работают с больными коронавирусом, находятся в повышенной группе риска, на три месяца, начиная с апреля, будут установлены федеральные дополнительные выплаты. Такая доплата якобы составит для врачей, которые непосредственно работают с пациентами с коронавирусом 80 тыс. рублей в месяц; для среднего медицинского персонала — 50 тыс. рублей; для младшего медицинского персонала — 25 тыс. рублей в месяц. Врачи скорой помощи получат выплату 50 тыс. рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин — 25 тыс. рублей.

Казалось бы, президент озвучил все четко и ясно. Правда, не ясно, кто и как будет платить дополнительные выплаты. И началась вакханалия. Все центральные СМИ откровенно сообщают, что деньги до конкретных

работников не доходят, выделяемые из федерального бюджета деньги «куда-то уплывают» (В.Путин), что в условиях пандемии является настоящей катастрофой.

Более того, 70% российских медработников заявляют, что у них «нет возможности полноценно защищаться от коронавируса», 39% вынуждены сами делать средства защиты или покупать их. В результате медики начали массово убегать их зоны риска. Так, в Калининградской области 350 медработников отказались работать в условиях короновируса поскольку не обеспечены должными условиями для работы в «красной зоне».

«Многочисленные» якобы меры поддержки бизнеса, о которых почти ежедневно рапортуют с экрана телевизора, - оказался очевидным фарсом. В жизни же проблемы отраслей реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса день ото дня все более глобализируются, увеличиваются увольнения людей, сокращение рабочих мест и зарплат, массовые отправления работников в неоплачиваемые отпуска «за свой счет», рост безработных, резко растет инфляция. Уже сегодня более 50 млн человек в России живут на 19 тыс. и менее, от 33 млн — получают меньше 14 тыс. рублей, почти 15 млн оказались без работы.

Телевидение постоянно талдычит, что государство выделило на кредиты миллиарды рублей, утвердило кредитные каникулы, выделило деньги на пособия. Только конкретных данных о том, что вот уже столько-то сотен тысяч россиян получили эти самые кредиты, каникулы. Но опрос показывает, что уже сегодня 54% граждан возмущенно говорят о снижении своих доходов, 25% о том, что лишены доходов полностью. Резко выросла задолженность по заработной плате. Российский средний класс (70% населения, по мнению В.Путина) скатывается в бедность. Эпидемия коронавируса все разрастается, экономический ущерб от нее повсеместно растет, паника час от часу охватывает все направления социально-экономической жизни, все слои населения и конца края этим процессам пока не видно.

Таким образом, государство неумело ограничило права и свободы граждан и бизнеса, заимствованные из закона о ЧП, но вместо введения закона о ЧП ввело какие то антизаконные ограничения в некоем режиме повышенной готовности, который не наделяет граждан и бизнес правами потребовать возмещения ущерба. С начала пандемии меры не по закону, а по понятиям уже четырежды озвучивались президентом страны. Но эффективность предпринимаемых мер защиты все равно крайне низка и вирус распространяется шире и шире, а экономика стремится вниз. Более того, некомпетентность, а порой, и откровенная глупость российских государственных деятелей – теоретиков либерального экономизма - ставит под удар благополучие народа на поколения вперёд. Пример тому – трата в условиях пандемии и сложнейшего кризиса из Фонда национального благосостояния (ФНС) 2,8 трлн. рублей (!) государством на приобретение у государственного же Центрального банка 50% плюс одна акция государственного Сбербанка. Другими словами, в разгар пандемии коронавируса государство само у себя покупает акции на деньги из резервного фонда, целевое назначение которого - софинансирование пенсионных накоплений, обеспечение сбалансированности бюджета Пенсионного фонда и покрытие бюджетного дефицита. Большей глупости «теоретики» либерализма, «эффективные менеджеры» вряд ли могли придумать!??

Вместо прямой поддержки людей и экономики государство использует ФНБ и другие имеющиеся резервы для компенсации падение цен на нефть, сохранения нынешней крайне неэффективной структуры расходов федерального бюджета: продолжить бесконтрольные непрозрачные траты на гонку вооружений, на огромный административный и полицейский аппарат. В условиях пандемии, дефицита средств на здравоохранение и экономического спада такая бюджетная политика не только неэффективна, она абсурдна.

Поддержка терпящего бедствие населения, работников здравоохранени и бизнеса в России со стороны властей невразумительная и даже если она и дается, то в десятки раз меньшая, чем в других странах. Все же видят через интернет, что делают для своих граждан США , Германия, Израиль или Франция, а что российское правительство. Это, естественно, вызывает возмущение врачей, медперсонала, населения в целом.

Народное негодование, разброд и шатания в обществе нарастают, вызывают волну протестов, включая оспаривание актов региональных властей в судах. Серия виртуальных (пока !!) митингов прошла в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и других городах России. Во Владикавказе против режима самоизоляции жители вышли на улицы по-настоящему и потребовали отставки главы Северной Осетии В.Битарова.

Ситуация в нашей стране осложняется и политико-экономическим курсом, который уже много лет ведется в России. Модель социально-экономического развития, реализуемая в стране последние 25 лет по рецептам «Вашингтонского консенсуса», приоритеты которых заключаются в первенстве финансовых институтов, снижении регулирующей роли государства в экономике, борьбе с инфляцией только денежными агрегатами, полностью себя исчерпала и зашла в тупик.

Не лишне будет напомнить, как свидетельствует мировой опыт, что следующим за экономическим кризисом неизбежно возникает кризис политический. Если он возникнет в России, то создаст реальную угрозу существованию созданной в стране системы правления - путинизму. А тенденция такова: социологические опросы показывают, что если после антинародной пенсионной реформы до пандемии коронавируса доверие к президенту В.Путину опустилось до самой низшей точке - 34 процента, то в ходе пандемии - и популярность режима, и популярность президента, и экономика, резко пошли вниз.

Угрозу политической системе формирует сама нынешняя российская неолиберальная элита - в силу своего теоретического консерватизма. Между тем, мировой опыт отчетливо свидетельствует, что либеральными методами решить сегодняшние политико-экономические проблемы невозможно, от них уже отказались и США, и Евросоюз, что следует сделать и России.

Первым и исходным шагом на пути вывода страны из сложной ситуации, связанной с пандемией короновируса и началом вывода из социально-экономического кризиса, является введение в действие Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении». Введение в действие закона о ЧП будет свидетельствовать не только для народа страны, но и мирового сообщества, что Россия реально живет по Конституции и законам, а не по понятиям и другим искусственно созданным нормам.

Введение закона о ЧП позволит на законных основаниях перейти, как это делается в развитых странах мира, к прямым мерам поддержки людей и бизнеса в трудной социально-экономической ситуации.

Имея огромные денежные и золотовалютные резервы, можно будет реально начать ежемесячно выплачивать каждому взрослому хотя бы на уровне медианной зарплаты и 10 тысяч рублей на каждого ребенка с последующими доплатами, если карантин продлится, хотя расчеты показывают, что в стране без особого ущерба для экономических процессов можно раздать каждому взрослому гражданину 120 тысяч рублей и 60 тысяч рублей на каждого ребёнка; дать возможность малому и среднему бизнесу как можно быстрее вернуться к полноценной работе, пока у него сохранены производственные связи, для чего направить ему необходимые финансовые ресурсы в виде безвозвратных выплат с контролем, как это сделано, например, в Германии.

Там бизнесу реально выдают деньги. А потом, на этапе подачи деклараций в Федеральную налоговую службу ФРГ, будет проводиться проверка. Если у вас был доход, а вы взяли эту помощь, деньги придется вернуть. Или вы взяли помощь, а бизнес не сохранили и людей уволили, деньги придется вернуть. Вплоть до уголовной ответственности.

Вторым и главным шагом на современном этапе развития является вывод страны из социально-экономического кризиса, в который все сильнее втягивает ее короновирус. Пандемия короновируса, охватившая страны мира, через два-три-четыре месяца все равно будет пройдена. И перед странами на передний план выдвинется важнейшая задача не просто ускоренно наверстать упущенное в социально-экономической сфере, но и сделать рывок. И те страны, которые будут стратегически готовиться к этому рывку даже в период пандемии, и ускоренно рванут вперед, будут в выигрыше.

За более чем двадцать пять лет «реформ» на основе непрофессионального управления отраслями «эффективными менеджерами» на теоретически ущербной научной базе экономического либерализма практически уничтожена экономика всей страны, сформировалась экономика не развития, а торможения. В стране ликвидирована значительная часть промышленного и оборонного потенциала, сельскохозяйственное производство, потеряна лекарственная безопасность, процветает «теневой» сектор и коррупция, пропасть между бедными и богатыми углубляется все сильнее и сильнее. Все эти негативные моменты отчетливо проявились при пандемии короновираса.

Простой пример эффективной работы «эффективных менеджеров». В 2004 году министром здравоохранения РФ был назначен М.Зурабов – экономист-кибернетик по профильному образованию, провозгласившим реформу здравоохранения. В 2007 году его сменила экономист Т.Голикова, так же не имеющая к медицине абсолютно ни какого отношения.

«Реформа» здравоохранения, проводимая этими «эффективными менеджерами» на основе пресловутой «оптимизации», привела к массовому сокращению медицинских учреждений в стране. За период действия «реформы» было ликвидировано половина больниц, треть больничных коек и каждая десятая поликлиника. По числу больниц Россия сегодня отстает от РСФСР 1932 года и приближается к показателям Российской империи 1913 года (около 3 тысяч). Пандемия короновируса тут же вскрыла «эффективность» реформы здравоохранения. А «эффективные менеджеры» были выдвинуты вверх по служебной лестнице. Поэтому стоит ли удивляться отрицательной динамике социально-экономического развития в России.

За апрель - первый полный месяц карантина, падение ВВП составило 22−23%. По экспертным оценкам, годовое падение ВВП может стать рекордной в истории Российской Федерации и составить от 5 до 10 процентов. Его можно сравнить Великой депрессией - с самым грандиозным экономическим кризисом 1929-1933 года.

Высшая политическая власть должна, наконец, понять, что либеральная экономическая модельгосударственно олигархического капитализма не только завела страну в тупик, но не выдержала стресс теста пандемии короновируса.

В повестку дня объективно и весьма остро встает политико-экономический вопрос, от решения которого в полной мере будет зависеть будущее России – это смена нынешнего социально-экономического курса, ликвидация тех механизмов, которые были запущены в 1990-е годы, восстановление управляемости экономикой на научной основе, формирование нового облика, конфигурации российской экономики.

Система управления, особенно стратегического в стране сегодня просто отсутствует и требует своего возрождения, должна комплексно – в содержательном, временном и пространственном аспектах - охватывать органы управления федерального и регионального уровня. «Ручное управление» все более загоняет развитие экономики в тупик.

Период посткризисного восстановления экономики может быть существенно сокращен, если будут задействованы плановые инструменты, произойдет переход к широкому вмешательству государства в экономические процессы,

Необходимо немедленно пересмотреть структуру бюджета и утвердить новый, чрезвычайный бюджет приоритетами поддержки людей и будущую экономику.

Третий момент. За резким углублением стагнационных процессов, пандемией короновируса, неблагоприятной конъюнктурой мировой нефти и ростом социального напряжения неизбежно последует ослабление военной мощи страны ее оборонно-промышленного потенциала.

Не имея прочного экономического тыла и политической стабильности российское руководство будет вынужденно резко сократить свое военное присутствие в дальнем и ближнем зарубежье, что неизбежно ослабит геополитические позиции нашего государства.

Решить эту задачу при переходе на новый социально-экономический курс, хотим мы этого или не хотим, предполагают первым и самым важнейшим шагом ускоренный, жесткий переход на период – не более 1-2 лет - к мобилизационной экономике, - этого особого тип развития, требующего специфических, качественно иных методов управления, чем существовали до этого, используя богатый опыт США для выхода из Великой депрессии 30-х годов, государственного планирования и регулирования Советского Союза, Германии, Японии, Китая, Франции и других стран, а также уже имеющийся мобилизационный план министерства обороны Российской Федерации и его экономическую составляющую.

Подготовлена Записка для президента РФ В.Путина «Мобилизационная экономика как основа возрождения России», в которой раскрыты качественные составляющие мобилизационной экономики, которые позволят не только реализовать «ряд важнейших инициатив для максимальной поддержки наших граждан и стабильного функционирования экономики», озвученных президентом РФ В.Путиным 25 марта в Обращении к гражданам России, но и превысить их.

Общий итог: вывод страны из жесточайшего кризиса на базе нового социально-экономического курса, использование качественно иных методов управления на основе мобилизационной экономики предполагает качественное изменение кадровой составляющей высшего правительственного звена, привлечения к управлению прежде всего профессионалов. Начало этому простое – полностью убрать от Власти либералов, «эффективных менеджеров»! Решить этот вопрос может только президент РФ, если он реально думает о будущем России, о повышении благосостояния российского народа.

Реализация предложенных мер позволит резко снизить социальное напряжение в обществе и неуклонный рост протестных настроений, которые представляют серьезную угрозу для политического руководства страны и стабильности российского государства.

С искренним уважением Ю.Воронин

доктор экономических наук, профессор, заместитель Председателя

Совета министров Татарской АССР-Председатель Госплана ТАССР (1988- 1990гг.);

Первый заместитель Председателя Верховного Совета РСФСР (1991- 1993гг.);

депутат Государственной Думы (второго созыва); аудитор Счетной палаты Р.Ф.