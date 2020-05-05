Хроники «Ковидной фабрики». Немного о знаменитой Уханьской лаборатории

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5 мая 2020, 23:10 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Многие страны и их правительства давно утверждают, что Covid-19 – результат экспериментов Уханьской лаборатории в Китае.

Недавно президент США Дональд Трамп сделал заявление о существовании доказательств искусственного происхождения нынешнего Sars-COV2. Но для того, чтобы понять суть дела, следует во всём хорошенько разобраться. Для начала стоит рассказать о самой вирусологической лаборатории, существующей в Китае ещё с середины ХХ века.

Сама лаборатория находится при Уханьском институте вирусологии. Учреждение было основано в 1956 году, как лаборатория микробиологии при Академии Наук Китая. На протяжении десятилетий институт не раз менял своё название. В 1978 году он стал называться официально, как Уханьский институт вирусологии. С 2015 года при поддержке французских инженеров там была открыта первая в Поднебесной лаборатория с четвёртым уровнем биобезопасности. Все эти годы китайские биоинженеры и микробиологи изучали сложнейшие структуры микроорганизмов. Микромиры – это ещё одна часть вселенной, которая требует исследований. Эти миры неподвластны для человечества, но именно из них может прийти страшнейшая угроза, которая поставит на грань вымирания всякую жизнь на Земле. Вот почему микробиологи из Китая относятся к своей науке с особой внимательностью. Виртуозом в сфере вирусологии Китая является доктор Ши Чжэнли. Именно она посвятила большую часть жизни исследованиям коронавирусной формы жизни.

В 2005 году благодаря работе китайских вирусологов стало известно о происхождении коронавируса SARS. Как выяснили эксперты, эта форма жизни происходит от подковоносных летучих мышей. Они являются своего рода резервуарами коронавирусов. В 2015 году институт рассказал про свою работу над особым гибридным вирусом, сочетающий «мышиный» коронавирус и атипичную пневмонию. Также были написаны работы по возможности заражения «бессмертных» клеток Hela. Разработанный искусственный вирус, адаптированный для имитации людских заболеваний, спокойно смог заразить человеческие клетки. В те времена об этом говорили во многих научных кругах. Ведь успехов в сфере вирусологии добивались тогда не только китайцы, но и учёные США.

Но ближе к концу 2015 года информация о «вирусных прорывах» стала затихать. Уже в 2016 году сведения о научных достижениях в сфере изучения вирусосферы начали буквально растворяться в воздухе. Казалось бы, мир просто потерял интерес к подобного рода исследованиям. Однако в 2018 году появились странные известия о проблемах с безопасностью в Уханьском институте вирусологии. Посольство США даже направляло туда своих сотрудников и дипломатов для проведения экскурсии. По результатам этой экскурсии, и были направлены два заявления в правительство Штатов. Информация одной из посланных депеш даже попала в руки СМИ. Теории Fox News, объявленные в середине апреля, как раз основываются на этих сведениях.

Ещё с января и февраля 2020 года Институт обвиняли в утечке смертельного вируса. Covid-19, по словам многих экспертов и учёных, - не что иное, как результат разработок в Уханьской лаборатории. Однако руководство учреждения всё время отвергало обвинения, утверждая, что институт не может быть причастен к возникшей мировой катастрофе. Доктор Ши Чжэнли не раз отстаивала позицию Уханьского института вирусологии.

На данный момент правительство США утверждает, что располагает точными доказательствами об искусственном происхождении коронавируса. Трамп и Марк Помпео уже выступили с заявлениями насчёт лабораторной формы. Не стоит забывать и слова нобелевского лауреата Люка Монтанье, утверждавшего про искусственность коронавируса. Он и его соратники обнаружили внутри микроорганизма ВИЧ-элементы. Кстати, подобные «вкрапления» были обнаружены и индийскими учёными ещё в феврале месяце. Правда, потом эти учёные ушли «в тень», а их заявления просто затерялись на просторах интернета. Точных сведений о происхождении коронавируса по-прежнему не имеется.

Однако это не означает, что Уханьская лаборатория может быть непричастной. Напротив, многие факты как раз говорят об обратном. Тот знаменитый Уханьский рынок как раз находится недалеко от того самого института. Учитывая обстоятельства, стоит сказать, что человечество уже близко к разгадке коронавирусного секрета. По крайней мере на 55% уже можно сказать, что форма жизни под именем Covid-19 – целиком и полностью искусственного происхождения. Сторонники зоонозных теорий уже не раз показали свою некомпетентность. Но если коронавирус и правда искусственный, то с какой же целью его разработали? Конечно, случившееся в Ухани вполне может быть простой утечкой опасного вируса. Никто не отменял возникновения «второго Чернобыля». Но не стоит исключать и теорию об оружии массового поражения.

Китай издавна известен своими прокоммунистическими настроениями. Идеология о врагах, имеющихся повсюду и везде, до сих пор царит на территории Поднебесной. Не стоит забывать, что Китай – отнюдь не демократическая страна. В результате этой военизированной политики, они вполне могли пойти и на создание мощнейшего оружия в истории. И тогда задаётся уже иной вопрос – утечка ли это или же умышленное деяние. Уханьская лаборатория ведь могла спокойно попасть под юрисдикцию военных, причём совершенно неофициально.