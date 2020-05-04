Стариков в московской области выгоняют из больниц

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 мая 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели», Вячеслав Немышев ] Источник: https://www.facebook.com/notegringo

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Трендовая новость на яндексе - заголовок Интерфакса: «Путин 9 мая обратится к россиянам, стоя рядом с вечным огнем».

Позвонила родственница, врач больницы в поселке городского типа Львовский, говорит, их больницу целиком перепрофилируют в инфекционный корпус для зараженных covid-19.

Народу в поселке живет примерно десять тысяч. В единственном стационаре лежат в основном старики, люди пожилого возраста. Министр здравоохранения Мурашко приказал перепрофилироваться в кратчайшие сроки — должно быть готово сто коек. Стариков выписали за сутки. Старики плакали, говорили, куда же мы теперь? Врачи тоже плакали, понимая, что этим несчастным никто кроме них не поможет. Другой больницы в Львовском нет, — ближайшие в Подольске, но по словам моей родственницы, там аншлаг из больных.

Главврач оповестила врачей, что им придется работать в новых условиях, вахтовым методом: четыре часа в «красной зоне» в противочумном костюме, четыре часа на отдых и заполнение историй болезни, причем заполнять придется и от руки в бумажном виде, и в компьютере. Жить все будут на изоляции в пансионате. Главврач сказала, кто не хочет, пусть увольняется, добавила, что из Смоленской, Владимирской, других областей врачи уже готовы ехать на заработки — министр Мурашко обещал доплаты за особые условия, плюс кормить будут бесплатно.

Моя родственница проработала больше тридцати лет в этой больнице; приняла решение уволиться; уволились еще несколько врачей, в том числе и молодые. На их места набирают массажистов, медсестер — всех, кто мало мальски имеет отношение к медицине. Добавила, что последние годы в их больнице, как и в других Подольского района проходила повальная оптимизация — сокращали, уплотняли.

Позвонил старому знакомому, военврачу, он сейчас на пенсии и работает в одном из московских хосписов. Военврач в резкой форме сказал: всякий доктор, давший клятву, должен, обязан помогать людям — лечить, спасать, не взирая на опасность и трудности. Вспомнил, как во время первой чеченской войны в 1995, когда вся страна плевать хотела на сотни раненых из Грозного, они, военные врачи за копейки, почти бесплатно спасали и спасали...

Вот я и задумался, кто же из них прав.

Соблюдая режим самоизоляции, смотрю фильмы. «Горячий снег» по Юрию Бондареву, о том, как в сорок втором году советские солдаты ценой своих жизней не дали Манштейну пробиться к окруженной под Сталинградом трехсоттысячной группировке Паулюса. В конце фильма герой Георгия Жженова, командующий армией (прототипом был генерал-лейтенант Родион Малиновский), вручает оставшейся горстке бойцов ордена и говорит: «Спасибо за подбитые танки. Все что могу... Все что могу...»

Интересно, что скажет Путин 9 мая, «стоя рядом с вечным огнем».