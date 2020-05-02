Грозные времена империи Трампа. О будущем президента США после пандемии и о скорых выборах

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2 мая 2020, 09:00 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Президентские выборы в Штатах пройдут уже совсем скоро, в начале ноября 2020 года. Уже к концу этой осени нынешний президент Дональд Трамп может сойти с поста или же продолжить возглавлять правительство США ещё четыре года.

Уже по списку кандидатов становится ясно, что выборы будут бурными и чреваты народными выступлениями. От Республиканской партии основной кандидат – действующий президент, а демократы всеми зубами вцепились в Джозефа Байдена, ярого борца с исламским терроризмом. В начале апреля политик Берни Сандерс отказался от борьбы за президентское кресло, и кандидатом от демократов остался только Байден. Сами американцы уже давно разделились на сторонников действующей власти и её ненавистников.

За все годы своего президентства Трамп проявил себя, как весьма «взрывной» политик, не гнушающийся острых высказываний в сторону многих лидеров. Также он известен и как безжалостный борец с любой формой тирании. При его правлении США едва не вступили в конфронтацию с Северной Кореей, а позже уже и с Ираном. Сейчас произошёл серьёзный конфликт между Штатами и Китаем. Несмотря на то, что американская разведка утверждает про спорность насчёт искусственности Covid-19, Трамп опровергает теорию зоонозности и обвиняет во всём Китай. По его словам, он знает то, что пока ещё не раскрыто общественности. Президент США убеждён в лабораторном происхождении коронавируса. В этом ему активно содействуют эксперты из Fox News, ранее говорившие о биологическом оружии Китая. Ещё неизвестно, что именно ждёт США и Китай в ближайшем будущем. Ведь применение такого оружия или даже его разработка означает только одно – объявление войны. Covid-19 уже окрестили словом «уханьская пробирка».

Благодаря вторжению «ковида» стало ясно, что система здравоохранения США при действующем президенте – совсем не такая и эффективная, как казалась всем на первый взгляд. Во многих городах Америки, ставших эпицентрами заразы, не хватает масок и аппаратов ИВЛ. Сразу вылезли наружу и проблемы со страховкой у многих граждан. Из-за простых бумажных неурядиц от коронавируса погибали люди. Также Дональд Трамп без конца утверждал про скорую победу над коронавирусом, а потом с таким же успехом рассуждал о сложности положения. Неоднозначность руководителя США была замечена многими людьми. Можно сказать, что Трамп лично «отмахнул» от себя несколько тысяч голосов на будущих президентских выборах. Экономически США так же опустились вниз. На разработку вакцины и противодействию заразе были сделаны баснословные затраты. Некоторые аналитики и обозреватели заговорили о возвращении Великой Депрессии. Уровень безработицы в стране повысился до предела. Умерших от Covid-19 на территории Штатов уже больше 60 000 человек. Число заражённых стремительно приближается к полутора миллионам. В ФРС уже давно заговорили о губительном воздействии на всю американскую экономику из-за длительной борьбы с вирусом.

Однако у Дональда Трампа есть и свои положительные факторы. К примеру, он никогда не старался поссориться с Россией, хоть и позволял себе резкие высказывания в сторону правящего режима нашей родины. Он всеми силами поддерживал партнёрские отношения с РФ, и даже воспользовался гуманитарной помощью из нашей страны, присланной Владимиром Путиным из-за коронавирусной ситуации. К тому же мистер Трамп активно помогает собственным гражданам, оказавшимся в сложнейшем положении. Безработным стабильно выплачиваются пособия. Также были введены и выплаты для всех граждан страны. Ведь если бы президент оставил своих соотечественников без лишней монеты, он просто обрёк бы их на гибель от голода. Коронавирус – это, без сомнения, убийца людей. Но и общая нищета ему может в этом хорошенько помочь. Безработица и отсутствие денег влечёт за собою голод, а голод ведёт к погибели. Посему без специальных выплат населению смертность в США увеличилась бы во множество раз. И уже не вирус бы убивал людей, а банальное недоедание и отчаяние. Хотя и выплаты не слишком помогли успокоить население. Ведь люди уже совсем устали от карантина и даже не гнушаются вооружённых выступлений. Экономика США разрушается на глазах, она упала почти на 5% после самого длительного роста в истории. Её возвращение на стабильный уровень может занять долгие годы, и не все будут этому рады.

Сейчас Дональд Трамп планирует ввести особые пошлины на все китайские товары. Он объясняет это тем, что считает Поднебесную виновником коронавирусного распространения. Пока что Си Цзиньпин и его руководство отрицают, что вирус был создан в лаборатории, но при этом они отчего-то не пустили экспертов из ВОЗ к расследованию происхождения инфекции. Если подобное происходит, значит – им есть что скрывать. Поэтому не стоит винить Трампа в обвинении Китая и странном поведении. Столь ярое отрицание искусственного происхождения вируса со стороны Поднебесной наталкивает на очень опасные мысли.

Трудно что-то сказать на сегодня про будущее Дональда Трампа. У него всё ещё остаётся отличная поддержка среди местного населения. Даже почти объявленный в прошлом году импичмент со стороны многих членов правительства, оставил Дональда у руля. Никто пока не знает, на какие меры пойдёт президент Америки уже в ближайшем будущем. Ситуация настолько сложная и неясная, что невозможно сейчас что-либо предугадать. Не раз вспоминаются слова Иисуса Христа про завтрашний день. Сейчас сказать можно только одно: трудные времена и трудные решения ждут лидера США уже в ближайшие дни. И этот факт неоспорим. Только от решений мистера Трампа, правильных и неправильных, зависит его собственное будущее на президентском посту.