Харбинский кризис: вторая волна или просто локальный случай? О новой вспышке коронавируса на территории Китая

Аргументы Недели → Мнение 13+

29 апреля 2020, 15:44 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Китай стал одной из первых стран, которая официально победила коронавирус и остановила его распространение. Другое дело в том, что COVID-19 уже вырвался за пределы этой страны, и начал собирать свою страшную жатву по всей планете. От этого и появились всякие синофобские настроения и насаждения мнения о том, что «во всём виноваты китайцы».

На деле же никто и понятия не имеет, откуда произошёл вирус, и кем он был сделан – природой или людьми. На данный момент не существует официальной теории происхождения COVID-19. Китайцев винить в распространении болезни ни в коем случае не стоит. Недавно в северном Харбине, многомиллионном городе, снова заговорили о коронавирусной пандемии. Произошла новая вспышка «Ковида», но на этот раз менее опасная, и никак не похожая на то, что было в Ухани в самом начале года.

Ни в коем случае не стоит именовать произошедшее в Харбине новой волной пандемии. То, что там сейчас творится – это лишь локальная эпидемия. В остальном Китае всё уже вернулось на круги своя. На данный момент в Харбине зафиксировано больше 50 заражённых коронавирусом. Всё случилось уже не из-за некачественной еды и не из-за возможной лабораторной утечки. Случай заражения в Харбине – исключительно завозной. Нет уже никакой серьёзной паники и истерии. Более того, после случившейся трагедии в Ухани, китайцы теперь более подготовленные ко всяким вспышкам заболеваний. Карантин в Харбине слегка ужесточили, но это было сделано ради блага граждан. Для перемещения из одного района в другой требуется специальное разрешение. Никуда не делась и система QR-кодов. Также нельзя выходить на улицу без масок и респираторов. Несмотря на пока ещё малое число заражённых, китайские власти перестраховываются. Никто не хочет повторения уханьской ситуации и реального повтора катастрофы. Очереди на приёмы к врачам стали куда длиннее из-за усиленных проверок.

Доступ в Харбин полностью закрыт. В этот город нельзя въезжать людям из других провинций. Для транспортных средств без местных номеров дорога заблокирована. Но сами местные жители не спешат паниковать. По их словам, это всего лишь локальный случай, и у Поднебесной уже есть опыт в противодействии коронавирусной инфекции. «Постигай дзен и сиди в спокойствии», - говорят многие жители Харбина, «Всё пройдёт». Некоторые люди, как и прежде, возлагают надежды на врачей и учёных. Другие же утверждают про Божью волю. В любом случае, будет следить за ситуацией в Харбине и надеяться, что эта маленькая вспышка вскоре остановится навсегда.