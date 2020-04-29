Не так страшен чёрт, как его малюют. Многие известные личности уже пережили коронавирус

Аргументы Недели → Мнение 13+

29 апреля 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

COVID-19 – опасная штука, но тем не менее, вполне излечимая. Не так страшен чёрт, как его малюют. Не стоит забывать, что большая часть населения планеты переносит «корону» исключительно в лёгкой форме. Есть ещё и бессимптомная форма, которую человек почти не чувствует.

Особую опасность коронавирус представляет для пожилых людей, а также для тех, у кого слабый иммунитет или есть врождённые патологи. Инвалиды так же находятся в высокой группе риска. Хотя принц Чарльз, например, уже давно пережил седьмой десяток. Сын королевы Британии прекрасно справился с болезнью, несмотря на преклонный возраст. «Теперь я нахожусь по ту сторону болезни», - утверждает кронпринц, «Однако продолжаю социальную дистанцию и всеобщую изоляцию». Венценосная особа перенесла коронавирусную инфекцию в лёгкой форме. Принц Чарльз призвал всех избавиться от уныния и начать поддерживать друг друга. Ведь только всеобщая поддержка и помощь может привести людей к светлому будущему.

Борис Джонсон, в своё время слёгший с серьёзной формой заболевания, уже приступил к работе на Даунинг-стрит. 27 апреля он приступил к своим обязанностям. Чувствует он себя бодро и хорошо. Он искренне благодарит медиков Великобритании и всех, кто поддерживал его в трудную минуту. За две недели до 27 апреля Джонсон находился у себя в резиденции и просто отдыхал от всего. Отдых и отсутствие нервозности положительно сказались на его дальнейшем самочувствии. Помимо правительственных лиц Британии прекрасно исцелились и другие люди. Не стоит забывать про Бориса Акунина, русского писателя, живущего в Лондоне. По его словам, «поначалу было тяжко и злобно», всё время держалась высокая температура, но уже потом вирус отступил. Сейчас гений пера прекрасно себя чувствует. Ещё позаражались многие футболисты, известные всему миру, а также актёры. Но большей части из них даже не потребовалась серьёзная помощь медиков, не говоря уже об аппаратах ИВЛ. К примеру, Ольга Куриленко переболела коронавирусной инфекцией, как обыденным гриппом, и вскоре вернулась к нормальной жизни.

Не стоит забывать, что COVID-19 – это не то кошмарное и смертельное заболевание, которым оно хочет казаться. Пока что этот вирус ещё очень далёк до испанского гриппа или чумы. Напомним, что от «испанки» за один только год умерло до 100 миллионов людей по всему миру. Симптомы были кошмарными: диарея, кровотечения, разрушения лёгких, посинение лица и душераздирающий кашель. Вымирали целые сёла и города. В случае с коронавирусом такого пока не наблюдается. Этот вирус можно победить, и нет никаких сомнений, что когда-нибудь от него останутся лишь только воспоминания. От инфекции Covid-19 можно излечиться. Её вполне реально преодолеть. От него излечивались даже аксакалы. В Испании коронавирус успешно преодолела женщина, в своё время пережившая пандемию 1918-го. Что до России, то и здесь ситуация не слишком страшная, как кажется. От коронавируса в одной Москве излечилось уже 4,5 тысячи человек. Значительно растёт число оправившихся от инфекции.