«Нет денег, дядя». Об отчаянном положении безработных мигрантов в России на фоне пандемии

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29 апреля 2020, 12:01 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Коронавирусная пандемия шагает по планете и собирает свой жуткий урожай. В России уже почти 100 000 заражённых. Заболевание продолжает прогрессировать. Вирус уже показал всему миру, что отступать не собирается, и лишь только жёсткие методы помогут его одолеть. К тому же никто точно не знает, где впервые возникла таинственная форма жизни, на рынке в Ухани или в лаборатории.

Российское правительство пошло на меры самоизоляции для того, чтобы хоть как-то сохранить жизнь гражданам. Но к сожалению, политика сдерживания вируса так и не была продумана до конца. Заражённые всё равно есть, и плюс ко всему добавились ещё и проблемы с преступностью. Дело в том, что власть так и не пошла на необходимые выплаты всему населению. Многие страны мира уже поддержали своих граждан, но у нас отчётливо показали, что делиться никто ни с кем не будет. В итоге, это привело к настоящей катастрофе в плане безработных мигрантов.

Азиаты, работавшие в России, сейчас в бедственном положении. Им в прямом смысле нечего есть. Назад вернуться они тоже не могут. Родные страны их не принимают ввиду угрозы распространения коронавируса. В последнее время наблюдается увеличение преступлений, совершённых мигрантами. Этим людям банально нечего есть, так как полностью отсутствуют какие-либо выплаты, а запасы и вовсе истощаются. От отчаяния и страха они идут на серьёзные преступления. Как правило, они предпочитают нападать на отдельных людей на улице, грабить их и жестоко избивать. Уже был громкий случай, когда из-за 2000 рублей банда гастарбайтеров напала на отца с сыном, идущих домой. Трагедия случилась в Петровско-Разумовском районе. Люди были жестоко избиты и ограблены. Повезло, что они вообще остались живы. А совсем недавно банда азиатов ограбила коттедж сотрудника минобороны. Бандиты залезли прямо в дом, избили его хозяев молотками и похитили ценные вещи. Подобных случаев в последнее время очень немало. Страшно даже представить, сколько простых людей на улицах могут быть ограблены в ближайшее время.

Многие считают, что сведения о нападениях мигрантов – это фейк. На деле же – это суровая реальность, создавшаяся из-за правительственных ошибок. Из-за отсутствия выплат населению, отсутствия какой-то поддержки и лишения возможности вернуться домой, те, кого мы когда-то видели на улицах улыбчивыми и весёлыми, превращаются в настоящих монстров. Всему виной – отчаяние и безвыходность положения. Но не стоит страшиться всех людей с азиатскими наружностями. Бдительность никогда не помешает, но при этом не стоит забывать и про мирных мигрантов, не желающих зла, но молящим о помощи. Если одни гастарбайтеры грабят людей, то другие же предпочитают попрошайничество. Часто можно увидеть комментариях отчаявшихся азиатов в Youtube под видеоматериалами с обращениями Путина. Там эти люди обращаются к президенту в комментариях, надеясь, что он их хоть как-то услышит.

На данный момент положение мигрантов в России – самое тяжёлое. Страдают даже обычные граждане РФ, не говоря уже об иностранцах. Подобного не случалось ещё никогда за всю историю нашей Родины. Правительству действительно стоит переосмыслить свою политику по отношению к ситуации с пандемией. Если так и дальше продолжится, страна снова окажется в «горячих 90-х».