На грани восстания. Ошибки властей вызывают протесты и бунты

Аргументы Недели → Мнение 13+

29 апреля 2020, 06:07 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Коронавирусная пандемия продолжает своё шествие по планете. Сейчас один из её эпицентров находится в России. В нашей стране почти 100 000 заражённых.

Катастрофа обуславливается ещё и тем, что правительство не отреагировало должным образом на просьбы о помощи, отправленные со стороны обычных граждан. Бунт во Владикавказе из-за ужасающего экономического положения уже случился. Также прошли и онлайн-акции протесты по всей стране. Буквально сегодня вспыхнул стихийный митинг рабочих в Якутии в районе Чаяндинского месторождения. Люди считают, что их держат за рабов, плохо кормят и совершенно не защищают от коронавирусной пандемии. На митинге собралось не менее 10000 человек.

То, что происходит сейчас в России, не поддаётся никому воображению. Задержки зарплат, увольнения, отсутствия выплат для простых жителей ввиду опасной ситуации, полное обнищание и угроза голода. Всё это – настоящая реальность, а не какая-нибудь компьютерная игра про апокалипсис. Вовсю ходят слухи и о массовых увольнениях среди врачей, а уж это – совсем недопустимый случай. Ведь от врачей сейчас в прямом смысле зависят жизни людей. Прошли сведения и об увольнениях в Коммунарке, но главврач Денис Проценко опроверг подобную информацию. Но и без Коммунарки в России полным-полно проблем, требующих немедленного решения.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратился ко всем государственным деятелям России, настаивая на выплатах гражданам. По его словам, у большинства российских семей либо уже закончились денег, либо закончатся уже в ближайшие дни. Всё, что творится сейчас, может породить голодные бунты, а бунты обычно выливаются в кровавую гражданскую войну. Властям следует как следует поразмыслить над сложившейся ситуацией, ввиду коронавирусной пандемии. Любые революции и гражданские войны обычно заканчиваются плохо для всех.