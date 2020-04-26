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«Скорее всего лабораторное происхождение». Индийские учёные утверждали об искусственности коронавируса ещё в феврале

, 20:10 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

«Скорее всего лабораторное происхождение». Индийские учёные утверждали об искусственности коронавируса ещё в феврале
фото: соцсети

Ещё в начале февраля месяца, когда COVID-19 был только в пределах Китая, учёные заподозрили его искусственное происхождение. Особенно в этом отличились научные мужи из Индии, которые начали исследование вируса.

Они на полном серьёзе заявляли, что в нынешнем коронавирусе могут присутствовать внедрённые элементы, вроде некоторых частичек ВИЧ. По сведениям прессы, учёные проводили исследования генома коронавируса и разбирались в мельчайших деталях РНК-системы.

Напомним, что эти же самые сведения были высказаны недавно господином Люком Монтанье, крупным вирусологом планеты и нобелевским лауреатом. Ананд Ранганатан, виднейший ум Индии из Международного центра генной инженерии уже писал в своём Твиттере в феврале следующие строки: «Индийские учёные только что обнаружили инсерции ВИЧ в 2019-NCOV, которых нет ни в одном другом коронавирусе. Они намекают на то, что этот вирус был разработан неслучайно. Страшно, если это правда». А ведь COVID-19 тогда ещё даже не распространился по планете.

Также подобную теорию отмечал и европейский исследователь, доктор Фейгл-Динг. Он утверждал, что вирус мутирует слишком быстро и имеет необычный средний сегмент, раньше не встречавшийся в подобных формах жизни. Фейгл-Динг говорил, что не является сторонником теории заговора, но и не считает, что китайская теория зоонозости верна, а значит, вирус вполне мог быть создан искусственным путём. Его могли создать как китайские вирусологи в качестве эксперимента, так и совсем неизвестные люди, которые изучили природу данной сферы с загадочными целями.

Впоследствии, исследования индийских учёных куда-то пропали, а потом и вовсе исчезли из СМИ. Ходят слухи, что правительство Индии запретило своим людям говорить об истинном происхождении вируса. А если правительство что-либо запрещает, значит на это есть веские причины. И возможно, причина здесь вовсе не в дезинформации, а в банальном утаивании истины.

Вплоть до заявлений Fox News и выступления Монтанье, многие правительства и учёные напрочь отвергали лабораторное происхождение. Сейчас же теорию Монтанье и других людей, утверждающих про искусственность вируса, поддерживают и некоторые российские специалисты. Таким специалистом является профессор Чумаков, утверждающий, что китайцы планировали создать вакцину от ВИЧ, но созданная ими форма жизни (или форма смерти) диивнезапно вырвалась на свободу.

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