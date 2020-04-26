Оружие террористов или природный катаклизм? Коронавирус остаётся для человечества величайшей загадкой в истории

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26 апреля 2020, 00:10 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Пандемия COVID-19 продолжает своё распространение по всему земному шару. Умерло уже больше 200 тысяч человек, заражённых скоро станет 3 миллиона. К счастью, число выздоровевших тоже растёт. С появлением загадочного коронавируса возникли сотни, а то и тысячи различных теорий его происхождения.

В итоге, в проигрыше пока что остаются все. Часть учёных считает, что COVID-19 имеет природное происхождение. По их словам, вирус передался человеку непосредственно от летучих мышей. Многие видные учёные утверждают, что подобное всегда случалось на планете. Можно привести в пример ту самую «Чёрную смерть», распространяемую крысами в Средние века. Тогда от этой болезни умерло едва ли не 50 миллионов человек по всей планете. Недавно российский академик Валерий Черешнев напрочь отверг теорию искусственного происхождения COVID-19, напомнив про загадочность вируса Иммунодефицита. Он считает, что на Земле есть множество вирусов, неизвестных науке, и опасности с их стороны никто не отменял. Того же мнения и главный инфекционист США.

Вот только COVID-19 действует слишком загадочным образом, поэтому не стоит упускать и конспирологические теории. Болезнь, распространяемая этой формой жизни, возможно может содержать в себе многое от SARS, MERS и даже Эболы. Вероятные создатели коронавируса вполне могли смешать всё в единый коктейль. У некоторых пациентов заболевание проявляется весьма необычным образом. В Италии фиксировали и случаи смертей от обструктивного апноэ, вызванного коронавирусом. Об этом уже упоминалось в новостях. Не стоит упускать из виду и слова виднейшего вирусолога планеты Люка Монтанье. Учёный на полном серьёзе заявил о том, что COVID-19 – искусственно выращенная форма, содержащая в себе элементы многих вирусов, в том числе и СПИДа. Этот человек детально проанализировал геном Sars-Cov2 вместе со своим коллегой Жаном-Клодом Перезом. Монтанье назвал слова о происхождении вируса на Уханьском рынке лишь красивой легендой. Учёный обвиняет в создании COVID-19 Уханьскую лабораторию, находящуюся как раз неподалёку от того самого рынка. Известный биолог мира Ирина Ермакова заявляла о том, что коронавирус стал смертелен благодаря искусственной бактерии «Синтия», выращенной американцами. По её словам, бактерия соединилась с вирусом и превратилась в разрушительную форму. Она приводила доказательства массовой смерти рыб в пределах западного побережья США. В феврале этого года об искусственном происхождении говорил и Игорь Никулин, эксперт по биологическому оружию из ООН.

Многие политологи и даже лидеры целых стран уверены, что коронавирус был создан неизвестными организациями. Недавно прошли сведения о том, что Пентагон вплотную занялся вопросом о лабораторном происхождении COVID-19. Турецкий политический деятель Хасан Дженгиз едва ли не прилюдно назвал коронавирус – оружием врагов, рассчитывающих переделать мир и разрушить старую экономику. То, с чем столкнулось человечество, действительно похоже на какую-то войну. Вирус убивает и калечит многих людей, уничтожает экономику и даже общественную систему. Ни в коем случае нельзя отрицать его искусственное происхождение. Современные технологии вполне способны воссоздать столь разрушительное оружие. К тому же, никто не отменял существования неизвестных террористических групп, действительно рассчитывающих прийти к власти в этом мире. Вирус действует очень странно и неестественно. Его распространение похоже скорее на действия террористов, чем на природное явление. Есть также и теория, что вирус мог вырваться из Уханьской лаборатории совершенно случайно, и правительство Поднебесной просто скрывает все факты о страшной утечке. О данной гипотезе ещё говорили эксперты из Fox News, которые потом объявили об этом самому Дональду Трампу. В любом случае, будем надеяться, что вскоре мы узнаем настоящую правду, какой бы страшной и жуткой она ни была.