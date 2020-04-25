«Свинячий» вирус 2009-го. Пандемия, которую мы «проворонили»

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25 апреля 2020, 19:23 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Коронавирусная пандемия захлёстывает планету и собирает свой страшный урожай. Но мало кто помнит, что пандемическая угроза уже висела над нашим миром, и случилось всё это в далёком 2009 году.

Тогда в апреле месяце началась массовая вспышка свиного гриппа в районе Мексики и США. ВОЗ сразу же сконцентрировала своё внимание на событиях в Мексике. Новый вирус гриппа H1N1 имел своё непосредственное родство с легендарной «испанкой», убившей не менее 100 миллионов. Паникёры и в те времена пытались распространять свой страх по поводу появившейся болезни.

11 июня 2009 года ВОЗ официально объявила о пандемии свиного гриппа на всей планете. Это была первая пандемия за последние 40 лет. Вирусу, происходящему непосредственно от свиней, присвоили шестую степень угрозы. Заболевания проходили в тяжёлой форме и вызывали всевозможные осложнения. Грипп распространялся довольно быстро и проникал во многие страны мира. Уже к концу мая болезнь пришла и в Россию. ВОЗ рекомендовал правительству РФ перенести начало учебного года на более поздние сроки. Основными симптомами заболевания были головная боль, повышение температуры, кашель и сильный насморк. В редких случаях появлялась рвота и диарея.

За весь период пандемии во всём мире скончались 18 449 человек. В основном это были пожилые люди и те, у кого наблюдались различные патологии. Также очень страдали и люди с ослабленным иммунитетом. В России умерло до 125 человек. Сама пандемия закончилась уже к концу 2009 года. Для лечения больных использовали те же препараты, что и во время обычного сезонного гриппа. ВОЗ строго рекомендовала для применения специальное лекарство под названием Занамивир.

Пандемия распространилась на всю планету, охватив десятки государств. Заражены были многие тысячи. Но вскоре всё благополучно спало. Никто не закрывал государства, не объявлял массовые карантины и самоизоляции. Экономика развитых стран никак не пострадала, да и неразвитые государства не сильно почувствовали на себе последствия пандемии. Многие люди продолжали ездить в разные страны, даже не заботясь о разрастающемся вирусе. В России так вообще можно найти таких людей, которые и понятия не имеют про пандемию 2009-го года.