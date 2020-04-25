MERS, как предупреждение. О коронавирусной эпидемии в Южной Корее, случившейся в 2015 году

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25 апреля 2020, 19:44 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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В 2015 году тоже можно было наблюдать коронавирусную панику. Правда тогда ещё не было столь жуткой ситуации, как в нынешнее время.

Никакой пандемии и карантина, и уж тем более никаких закрытых государств. Заболевания в виде атипичной пневмонии, вызванные коронавирусом MERS-Cov, впервые диагностировали в Саудовской Аравии. Вот почему он получил название Ближневосточного респираторного синдрома. Крупнейшая вспышка пневмонии случилась как раз в 2015-м. Именно тогда многие полагали, что эпидемия разрастётся и затронет половину Земли. Но к счастью, никакой страшной катастрофы в те дни не случилось. Хотя многие правительства называли ситуацию с MERS-Cov весьма серьёзной. К лету случаи заболевания были зафиксированы в 23 странах, среди которых были и европейские.

От MERS-Cov сильно пострадала Южная Корея, славящаяся своей блестящей медициной. Вирус был занесён гражданином страны, вернувшимся из Ближнего Востока. Уже в июле 2015-го в Южной Корее умерло 33 человека, а общее число инфицированных составляло почти 200 человек. Власти в срочном порядке подключили опытных медиков и экспертов в области древних врачеваний. И уже 20 июля эпидемия MERS была прекращена. Клиническая картина формировалась почти так же, как и с нынешним Covid-19. Первыми симптомами являлись лихорадка, головные боли, сухой кашель и одышка. В худшем случае инфекция вызывала тяжёлую пневмонию и дыхательную недостаточность. Умирали в основном пожилые люди и те, у кого имелись всевозможные патологии.

Специфического лечения MERS не существует до сих пор. От болезни, вызываемой вирусом, до сих пор нет никакой вакцины. Люди, пережившие инфекцию, спаслись, благодаря сильному иммунитету. Ходят гипотезы, что против вируса эффективно работают древние методы врачеваний, и именно поэтому в Южной Корее так быстро закончилась эпидемия.