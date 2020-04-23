«Денег нет, а вы держитесь». Об отсутствии выплат населению в России на фоне коронавирусной пандемии

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 апреля 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

«Денег нет, но вы держитесь! За руки скорей возьмитесь! Пусть у вас всё будет круто! Мы желаем вам добра! Только вы поймите, люди! Денег нету ни рожна!». Весёлый, конечно, стих получается, но к сожалению весьма правдивый.

Ситуация с коронавирусом в России уже очень серьёзная. Заражённых уже 62 000 человек, а умерло больше 500. Хорошо, что хоть число выздоровевших тоже растёт. Счастливчиков, избавившихся от короны, скоро будет уже 5000. Но тем не менее, большая часть россиян скатилась не то, чтобы в бедность, а в настоящую нищету. Большая часть стран мира организовала своему населению достойные выплаты. Каждый житель, оказавшийся в такой ситуации, просто не мог не получить какую-то сумму от государства. Ни о каком нахлебничестве не идёт и речи. Вот только в России отчего-то думают по-другому.

Недавно директор Сбербанка Сергей Греф поистине удивил народ России, сообщив о том, что у государства нет возможностей оказать финансовую поддержку всем людям страны. «Мы не можем раздавать деньги всем подряд», - звучали его слова по телевизору, а также на просторах интернета, «Не хватает соответствующих инструментов». Но разве это не просто отговорка из-за собственной алчности? Почему-то Соединённые Штаты нашли такую возможность, а ведь в этой стране полным-полно разных проблем. Многие европейские государства сделали то же самое. Коронавирусная пандемия уничтожает экономику, обрушивает её как карточный домик, но это не значит, что из-за неё могут закончиться абсолютно все ресурсы. В России слишком велика разница между богатыми и бедными. Богатые здесь – настоящие короли, обладающие гигантскими суммами, а бедные не могут найти и десяти рублей, чтобы купить себе хлеба. Как-никак, а это правда, которую признают уже даже в высших эшелонах власти. Но денег людям до сих пор не желают давать, хотя возможностей для этого навалом.

Собянин, как и Греф, выступает против выплат населению, считая, что это может подорвать экономику. Но каким образом? Решается всё очень просто. Организуется специальная система выплат каждому человеку на банковскую карту, если такая имеется. У государства есть такая возможность. Возможность помочь всем людям страны в тяжёлые и критические дни, поделиться с каждым человеком. Ведь большая часть населения жутко страдает от потери работы, от финансовых трудностей, от произвола чиновников и прочего «добра». Дело доходит уже до открытых выступлений. У многих россиян совсем нет возможностей обеспечения в эти трудные времена. Не у всех есть масштабные денежные запасы. Конечно, некоторые предпочитают откладывать деньги на «чёрный день», но порою и этих ресурсов тоже не хватает. Фрилансеры так вообще оказались без средств к существованию. Добавились ещё и чудовищные штрафы, которые охотно накладываются полицейскими за малейшие отклонения от правил самоизоляции.

Не стоит забывать, что многие столичные депутаты, обладающие знатными ресурсами, сами просили правительство организовать специальные выплаты каждому человеку в России. Но этот проект так и не был полностью рассмотрен. Правительство проигнорировало их заявления, а сама идея депутатов вот-вот сойдёт на нет. Недавно ситуацией с выплатами возмутился даже опытный экономист России, генеральный директор Института Экономических и Социальных расследований, Алексей Рябинин. Его слова звучали следующим образом, «Если сегодня не поддержать граждан, у них будет ощущение, что власть только и умеют, что собирать налоги». Проще говоря, люди будут думать, что правительство умеет только забирать, но ничего не даёт взамен. И получается, что теория о том, что государство ничего никому не должно – самая верная. Но разве это правильное суждение? Разве всё, что происходит, это вообще правильно?

В любом случае, будем надеяться, что президент России Владимир Путин примет правильное решение. Он склонен пребывать в раздумьях над сложными ситуациями, но рано или поздно, он всегда делает верные шаги. Ещё Ванга предупреждала, что во время вирусной катастрофы, российский лидер окажется перед сложнейшим выбором. И именно этот выбор определит дальнейшую судьбу России.





