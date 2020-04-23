«Так хочет Бог. Дубль 2020». В создании COVID-19 могут быть виновны религиозные террористы

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 апреля 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Коронавирусная пандемия уже перешла все грани и вывела из строя привычный мир. Человеческая цивилизация ещё никогда не переживала нечто подобное. В последнее время всё больше и больше людей утверждают, что COVID-19 – это не что иное, как искусственная форма жизни.

Об этом говорят известные учёные и политологи. Мнение о лабораторной форме вовсю обсуждается во многих правительствах планеты. Не исключено, что сами власти прекрасно знают о том, откуда именно вышел вирус. Просто общественности об этом пока не говорят.

Действия COVID-19 уж слишком загадочные. Он действительно похож на настоящее оружие. Вирус не только убивает людей, но и разрушает целые страны. Конспирологических теорий происхождения вируса много. Но не стоит исключать и вариант агрессии со стороны неизвестных религиозных культов.

Никто не отменял тот факт, что в нашем мире могут развёртывать свою деятельность всевозможные организации фанатиков. Без сомнения, нынешний век полон атеистов и агностиков, но тем не менее, религиозные культисты никуда не делись. Напрасно некоторые аналитики полагают, что в мире почти не осталось никаких экстремистов, готовых ради веры в Бога убивать людей. Такие экстремисты всё ещё существуют и вполне могут быть ответственны за происходящее. То же «Исламское государство» (группировка запрещена в России), якобы недавно побеждённое, всё ещё сохраняет своё существование и ведёт противозаконную деятельность по всей планете. Впрочем, фанатиков хватает и без исламистов. В сетях то и дело можно наткнуться на радикальные сообщения про грядущий ад и уничтожение человечества. Коронавирусная пандемия повлекла за собой настоящий всплеск фанатичных бредней.

Еще несколько столетий назад люди именем Христа убивали налево и направо. Так, например, делали Крестоносцы по призыву «преступного картеля» из Ватикана. Каждый сейчас понимает, что Крестовые Походы, устроенные европейцами, - не более, чем банальная попытка обогащения и расширение власти церкви. Европа была нищей и разваленной, и надо было хоть как-то прокормиться, а заодно и пополнить папские карманы. А сколько было призывов к уничтожению якобы нечестивых людей! Сколько было ненависти к иноверцам, которых принимали за сатанистов! Не исключён тот факт, что нынешний коронавирус так же создан (или похищен из уханьской лаборатории в Китае) экстремистско-религиозной организацией. Ведь основной удар по миру произошёл как раз перед Великим Постом. Ухудшение случилось как раз тогда, когда католики праздновали Пасху. Количество смертей намного увеличилось. Число погибших стремительно приближается к 200-м тысячам. Преступники, использовавшие вирус, наверняка знали про празднества. В противном случае, они могли бы применить это оружие намного позже или даже раньше, например, осенью прошлого года. Не стоит оспаривать, что основные удары пришлись по вполне развитым государствам. Эпицентром в Европе стала Италия, которая считается оплотом папской власти. Есть вероятность, что террористы точат зуб на Ватикан.

Есть ещё и отдельные экстремисты, утверждающие о несовершенстве мира. Особенно таких вот «деятелей» полным-полно в сетях. Очень опасны и люди, доведённые до отчаяния бедностью или агрессией общества, которые готовы убивать кого угодно от переполняющей ярости. Подобные экстремисты нередко формируют специальные группы, рассчитанные на противоправные действия. Фанатики размышляют о том, что мир греховен и полон зла, и лишь только они, якобы праведники человечества, способны спасти планету от дьявольских сил. Бывает и так, что люди, с молодых лет ненавидящие мир, добиваются успехов и становятся у руля. Но свою ненависть к человечеству они сохраняют навечно. Не рекомендуется игнорировать и литературное творчество Дэна Брауна. Этот человек – не просто обычный писатель-фантаст, а настоящий исследователь и психолог, знающий человеческий характер. В некоторых своих работах он вполне мог предсказать возможное будущее Земли. Ведь главными врагами в его произведениях являются как раз-таки религиозные фанатики, экстремисты на почве «освобождения» Земли. В каждой книге, даже самой сказочной, всегда есть доля правды.

Конечно, ни в коем случае не стоит обвинять в коронавирусной пандемии Масонов или Иллюминатов. Настоящие Масоны и Иллюминаты – не более, чем историки, богословы и обычные учёные-книжники. Обвинять их – это всё равно, что винить всех теософов и эзотериков в создании Третьего Рейха. Все эти масонские теории заговора полны несуразицы и бреда. Но существование настоящих фанатиков, помешанных на религиозной почве, никто не отменял. Наша жизнь сложна и полна страданий. Нередко она рождает маньяков, психопатов и убийц. Если и правда коронавирус – это оружие, то распустили его как раз те самые психопаты, заслуживающие вечного заточения в психиатрическую лечебницу. Экстремизм ещё не побеждён. И пройдёт немало времени, прежде чем фанатизм и помешательство на почве религии совсем исчезнут из человеческого общества.