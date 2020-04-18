Дать или не дать: вот в чём вопрос. О глобальной проблеме в России на фоне коронавирусной пандемии

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 апреля 2020, 14:15 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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«Денег нет, а вы держитесь», - главный постулат, на котором основывалась политика предыдущего правительства во главе с Дмитрием Медведевым. Проще говоря, это означает то, что каждый сам за себя. Либо же другой вариант – каждый добывает себе деньги сам, а тот, кому не везёт, погибает.

С января 2020 года правительство поменялось, и теперь его возглавляет очень адекватный и порядочный человек по имени Михаил Мишустин. Человек, который уже не раз проявил себя, и показал, что готов на всё ради благополучия родины. Однако на фоне коронавирусной пандемии в стране всплыли старые проблемы, связанные с неудачами Медведева. Так как прежнее правительство по сути разорило Россию, очень многие её жители стали бедными.

В нынешние тяжёлые времена почти все страны мира объединились вместе для борьбы с опаснейшей инфекцией. Ещё никто точно не знает, кто виновник распространения вируса – природа или люди. Недавно даже появились сведения о том, что это лабораторная утечка из Уханя. В подобной ситуации нельзя разъединяться. Почти все страны мира дали своим гражданам нужные деньги безвозмездно, потому что их правительства прекрасно понимают о необходимости поддержки людей. Не все сейчас могут спокойно пережидать карантин. У многих заканчиваются или уже закончились накопления, а у кого-то их и не было. Недавно столичные депутаты на полном серьёзе обратились к правительству с требованием выдать каждому россиянину по 15-25 тысяч рублей из средств федерального бюджета. Этот вопрос сейчас находится на рассмотрении. Также стоит заявить и про недавние слова Собянина, утверждавшего, что государство не способно помогать всем гражданам деньгами из-за их… отсутствия. Довольно странные слова, не правда ли?

Будем смотреть на ситуацию и надеяться, что власти всё же примут достойное решение. В нашей стране сейчас ужасный кризис, и это уже не стоит отрицать. Многие люди остались вообще без средств существования. Хорошо, что хоть дали денег малому и среднему бизнесу. Но как же быть простым гражданам, которые к ситуации не подготовились? Нельзя же всё сваливать на родственников и соседей. Ведь у некоторых людей совсем нет родственников. Соседи же могут и отказаться помогать, учитывая их страх за собственные жизни. Поэтому правительству несомненно стоит принять достойное решение; решение, которое изменит к ним отношение со стороны всего населения России. Любой просчёт может вылиться в настоящую трагедию.