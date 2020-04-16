Эра безумия. О нелепейших теориях заговора от украинских деятелей

Аргументы Недели → Мнение 13+

16 апреля 2020, 01:05 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Всё новые и новые теории заговора на фоне Covid-19 появляются каждый день. Наиболее адекватной гипотезой происхождения опасного вируса является теория о неизвестной террористической организации.

Неизвестные экстремисты вполне могли пойти на развязывание войны. Об этом заявляли ещё ведущие эксперты. Но обвинять в этом деле разные страны – просто нелепость. Уже многие поняли саму бредовость идеи о вероятном заговоре США. Убивать свой народ американцам не нужно, и они бы даже в страшном сне на такое не решились. Но в Украине, как всегда, во всём виновен Путин. Россия и Путин – главные виновники всего, что только есть на свете. Наверное, и Рим был сокрушён российскими десантниками, по мнению украинских провокаторов. А может, русские виновны и в уничтожении Атлантиды? Кто же знает?!

Недавно появилась новость о неком политологе из Украины, известном как Денис Богуш. Он едва ли не официально обвинил Россию в умышленном создании коронавируса. Идеи этого безумца обсуждались даже в программе «60 минут». По неадекватному мнению Богуша, Путин лично ответственен за сотворение Covid-19. Русские якобы хотели прослыть уважаемой державой в мире, и потому тихонечко распустили опасную инфекцию. Потом они решили объявить о помощи различным странам, тем самым знатно поднимая авторитет собственной державы. Этот так называемый «эксперт» считает, что Covid-19 много лет разрабатывался в наукограде Кольцово около Новосибирска. По-видимому, Денис Богуш и правда не в себе, раз размышляет о таких нелепостях. Подобные суждения не свойственны здоровому человеку.

Как бы кто ни относился сейчас к России, обвинять её в такого рода преступлениях – это самое настоящее безрассудство. Владимир Путин уже давно прослыл, как невероятно добрый и понимающий человек, не обделённый милосердием и добротой. Он не раз выручал людей в самые трудные минуты. В случае с Италией, ему стоит сказать отдельное спасибо. Никто из представителей Евросоюза не решился на этот подвиг. Но Путин всё сделал за какие-то сутки. Естественно, любые добрые дела будут вызывать агрессию у злобных людей. И поэтому лучше всего будет последовать примеру итальянских министров, отозвавшихся о радикальном издании «La Stampa». «Шакалы были, есть и будут, и они всегда будут гадить», - звучали примерные слова о провокаторах на фоне коронавируса. В случае с Денисом Богушем стоит сказать абсолютно то же самое.