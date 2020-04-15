Праздник со слезами на глазах

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15 апреля 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели», Татьяна САВКИНА ]

Фото: соцсети

Во вторник россиянам напомнили, что в жизни есть праздники, причем новость пришла, откуда не ждали – Государственная Дума приняла закон об изменениях в списке Дней воинской славы и памятных дат. Закон называет новым Днем воинской славы «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». При этом из действующего законодательства исключается памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов считает подлым новый закон, принятый Госдумой

Впервые дата 3 сентября, как праздник - День победы во Второй мировой войне – была отмечена еще в 1945 году Указом Верховного Совета СССР в ознаменование дня победы над Японией. С течением времени эта дата постепенно трансформировалась в День окончания Второй мировой войны (1945 год), 2 сентября.

В информационном сообщении на сайте Госдумы говорится, что «принят закон, подготовленный для укрепления исторических основ и патриотических традиций, сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества».

Благие намерения, если бы не одно НО – 3 сентября в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта новая памятная дата была установлена в соответствии с федеральным законом Российской Федерации «О днях воинской славы (победных днях) России» в редакции от 21 июля 2005 года. Она напрямую связана с событиями в Беслане 1—3 сентября 2004, когда в школе № 1 города Беслана (Северная Осетия) произошел захват заложников. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании более 1100 заложников. В результате штурма 3 сентября большинство заложников были освобождены, но погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибло 333 человека, 783 получили ранения разной степени тяжести.

В день солидарности в борьбе с терроризмом не только в Беслане, но и по всей стране вспоминают жертв террористических актов в Москве, Волгодонске, Буйнакске, Волгограде, Санкт-Петербурге. Отдают дань памяти сотрудникам правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.

После утверждения 3 сентября в Москве были внесены поправки в закон о возможности переноса Дня города в столице «либо в первую, либо во вторую неделю первого осеннего месяца», чтобы избежать совпадения праздника с Днем солидарности в борьбе с терроризмом в 2016 г. И это совершенно правильно, логично, просто по-человески, уважая чувства тех, кто потерял своих близких. Теперь всем россиянам предложено в этот день праздновать «День окончания Второй мировой войы»?

Все более очевидно, что в этом году впервые масштабные торжества в честь главного праздника нашего народа – Дня Победы - оказались под угрозой из-за эпидемии. По мере приближения юбилейной даты все больше сомнений возникает в реальности проведения полноценных торжеств.

Скорее всего, будут избраны запасные варианты. Логично предполагать, что к осени ситуация с короновирусом улучшится, и можно будет провести парад в честь окончания войны. Для этого подгоняются даты?

Но если говорить именно о параде войск и техники, почему бы не обратиться к другой исторической дате - 24 ию́ня, именно в этот день в 1945 году состоялся исторический парад на Красной площадив честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне.

Риторический вопрос – что будут отмечать в Беслане 3 сентябя?