Аргументы Недели → Мнение 13+

14 апреля 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели», Валерий ВЕЧОРКО, главный врач Филатовской больницы ] Источник: Фейсбук Валерий Вечорко

Валерий Вечорко, главный врач Филатовской больницы

Сейчас в некоторых интернет-СМИ активно обсуждается последний приказ ДЗМ о выписке пациентов, перенесших ковид, домой на амбулаторное долечивание. Мне, как человеку, который работает последние три недели по 18 часов в сутки, а зачастую и ночует на работе, крайне неприятно все это читать.

Неужели непонятно, что ситуация с каждым днем становится все напряженнее, количество тяжелых пациентов, нуждающихся в кислороде, растет. И для некоторых это реальный шанс выжить. А мы обсуждаем, что пациентов, которым не требуется стационар с кислородом, а необходим карантин и достаточно амбулаторного лечения, негуманно выписывать домой.

Во-первых, из стационара выписываются только при определенных показателях. Это и результаты КТ, которые являются здесь определяющими и удовлетворительная клиническая картина. Пациента при этом никто не бросает, ему организована доставка до дома, ежедневно с ним на связи наши коллеги врачи из поликлиники, работает телемедицинский центр консультаций.

Зачем добровольное согласие пациента? Да чтобы он карантин соблюдал, чтобы можно было к нему врача прислать, чтобы можно было отследить, все ли с ним хорошо. Потому что важен результат в каждом конкретном случае.

Сегодня приезжали коллеги из КНР. Обменивались опытом, советовались по протоколам лечения, обсуждали скорость распространения инфекции и меры, принимаемые к сдерживанию.

Что хочу сказать, нам до их дисциплины далеко. Но очень хочется, чтобы все закончилось как можно быстрее и с минимальными потерями.

Поэтому, принимайте лекарства, пользуйтесь всеми возможными способами получения медицинской помощи, который организовал город в это непростое для всех нас время, сидите дома.

И пожалуйста, дайте нам спокойно работать в этих условиях во благо вашего здоровья!