Аргументы Недели → Мнение 13+

14 апреля 2020, 10:13 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Адекватные и неадекватные конспирологии на фоне коронавируса.

Понятно, что оружие, но чьих же рук оно? И кто ж решился в мир пустить столь яростное зло? Конспирологические теории на фоне коронавирусной пандемии появляются едва ли не каждый день. Человечество уже начинает разделяться в плане мнений. Одни говорят, что Covid-19 – это биооружие, другие продолжают утверждать о природной мутации, а третьи вообще предполагают, что всё, творящееся вокруг – это дело рук Люцифера. Уже многие ведущие эксперты заговорили о лабораторном происхождении вируса. Погибло больше 100 тысяч, миллионы заражённых, а правды всё нет. Но где же она, великая истина? И как её отыскать? В представленном списке мы рассмотрим самые адекватные и самые нелепые теории на тему происхождения коронавирусной инфекции. Ведь с распространением вируса по всей планете развелись такие гипотезы, от которых кровь застывает в жилах. И застывает она вовсе не от ужаса и страха, а от невероятной людской глупости.

Часть 1. Неадекватные теории.

Виновники распространения – инопланетяне.

Те, кто считают, что вирус был создан загадочной инопланетной расой для порабощения человечества, могут сразу же замолчать. Ведь природа вируса вполне земная. Первые типы коронавирусов были обнаружены ещё в 1960-х годах. Да и самим инопланетянам, если они и существуют, незачем уничтожать какую-то странную культуру, не освоившую до конца даже собственную планету. Если и правда в галактике есть другая жизнь, скорее всего мы ей попросту не интересны, а планет среди звёздных просторов и так полно. Не стоит доверять фэнтези-сагам и всяческим фильмам. Даже если пришельцы и точат на нас зуб, едва ли они стали бы выводить специальный вирус, не убивающий до конца. От Covid-19 многие излечиваются и чувствуют себя вполне неплохо.

Виновники распространения – правительство США.

Вот чего уж точно не хватало американцам, так это уничтожения всей жизни на Земле. Звучит немного бредово, не правда ли? США – одна из могущественных сверхдержав на планете, заботящаяся о собственном народе. Многие американские лидеры настолько фанатичны, что ради безопасности своей страны готовы пойти на многое. Но убивать своих же – не стиль американцев. Они готовы на всё ради защиты собственных жителей. Если кто угрожает подданному США, тот, как правило, долго не живёт. Американцы слишком помешаны на единстве. Обвинять США и его правительство в создании коронавирусной пандемии – это настоящее преступление и политическая провокация. Ни один здравомыслящий правитель не станет специально выводить подобное зло, а у власти в США стоят в основном люди с весьма высоким интеллектом. То же самое можно сказать и про некое мировое правительство, якобы возглавляемое Америкой.

Виновники распространения – Масонские ложи.

Все забывают, что Масоны – это учёные. Это учёные-эзотерики, учёные-теософы и богословы. Данная группа людей очень озабочена раскрытием мировых тайн. Они – исследователи и историки, стремящиеся всегда копнуть поглубже. Их главная цель – единство перед Абсолютом, высшим архисуществом, создавшим нашу вселенную. Масоны – глубоко верующие люди, которые выступают за просвещение народов мира. Издавна они были известны, как блестящие учёные и исследователи, ну разве что с небольшими странностями вроде традиций и ритуалов. На создание коронавируса они в принципе не могли пойти. Если кто обвиняет Масонов, тот явно не знает их историю.

Виновники распространения – Иудеи.

Рассуждать о подобном – это самый настоящий нацизм и провокация межнациональной розни. Евреев вечно обвиняют во всех грехах и бедах. Их издавна захватывали различные государства, их изгоняли и рассеивали по всему миру, их сжигали на кострах и зверски убивали инквизиторы, их расстреливали и гноили в концлагерях преступники-нацисты. С созданием Израиля, как независимого государства, они то и дело обороняются и сражаются с различными врагами, стремящимися с ними покончить. Еврейская разведка под именем Моссад считается одной из лучших в мире. Напрасно многие считают иудеев высокомерными. У них просто очень печальная история. Евреи никогда не претендовали и не будут претендовать на мировое господство. Всё, что они желали и желают до сих пор – это мирная и спокойная жизнь без всяких конфликтов. К тому же Израиль готов «порвать» любого, кто покусится на его народ. А коронавирус, как известно, убивает абсолютно всех жителей планеты. Covid-19 уже заразил немало израильтян и продолжает своё безжалостное шествие.

Виновники распространения – китайское правительство.

Китай – страна огромных возможностей и многих трудностей. Перенаселение является его главной проблемой, которая обсуждается на правительственном уровне. Но выводить коронавирус для «ополовинивания» населения – это не стиль китайцев. К тому же, как известно, Китай является первым и пока единственным официальным победителем, одолевшим опасную инфекцию. В самом Китае умерло не слишком много людей по меркам населения этой страны. Поэтому обвинять Поднебесную в умышленном создании вируса – безрассудство. К тому же Китаю невыгодно уничтожение близлежащих государств. С Россией у Поднебесной официальный союз, а страны вокруг – не желают жителям Китая ничего плохого. Более того, в некоторых странах Азии царит почти схожий коммунизм. А убивать Европу и Америку Китаю просто невыгодно, хотя бы в экономическом плане. Так что обвинять Поднебесную – это такая же провокация, как и «спускание собак» на жителей Израиля. Китайцы были и остаются первыми жертвами всей этой беспощадной коронавирусной бойни.

Виновники распространения – Тёмные силы вселенной.

Особо фанатичные религиозные деятели и «слишком» верующие люди считают Covid-19 за дьявольское порождение. Некоторые фанатики по всему миру заявляют, что вирус мог быть создан самим Антихристом для порабощения землян. Но никто самого Люцифера в глаза никогда не видел. Уже многие понимают, что сказания о Рае и Аде – скорее простая аллегория. Как говорил Омар Хайям, «Рай и ад – это две половинки души». Проще говоря, все тёмные и светлые сферы находятся на нашей матушке-Земле. А что там происходит после смерти – никто не знает, как бы кто ни старался открыть эту тайну за многие тысячи лет. Посему говорить о дьяволе в наше время – это скорее признак средневекового сознания. Поэтому теория о демоническом происхождении вируса явно попахивает фантастикой. Нет, нет и ещё раз нет.

Часть 2. Адекватные теории.

Виновники распространения – неизвестная террористическая организация.

Никто не отменял тот факт, что террористы – это не только исламисты. В нашем мире вполне могут существовать экстремистские организации, мечтающие погрузить мир в хаос. Для них любая катастрофа – это не только прибыль, но ещё и возможность погреть руки над государственным достоянием. Террористы могут обладать хорошим финансовым состоянием и отличными связями в правительствах разных стран. К тому же они могут быть сами организаторами террористических организаций. Если взять «Исламское государство», то поначалу они были лишь кучкой жалких мятежников в Сирии, но потом, благодаря неизвестным «чудесам», превратились в серьёзную военную силу с танками и беспилотниками. Кто-то ведь явно продавал фанатикам оружие и делал это неоднократно. Виновниками распространения могут быть радикалы, настроенные на передел мира и разрушение экономики. Им не нужны ни старики, ни инвалиды, на которых тратится немало денег. Создателями вируса могут быть также и люди с крайне высоким религиозным фанатизмом. Недаром же вся эта пандемия была устроена на фоне приближающейся Пасхи. К тому же нередко идут всевозможные радикальные заявления о перенаселении планеты и о необходимости уничтожения части человечества. Организаторами пандемии и создателями коронавируса, как биооружия, могут быть и экстремисты-учёные, некогда работавшие в военных сферах. Также возможно и существование организаций, верующих в господство Хаоса. И это далеко не фантастика. Ведь по некоторым верованиям, из Хаоса рождается Порядок. Возможно, люди, создавшие Covid-19, рассчитывают на преобразования человечества. Но для полного изменения ситуации им необходимо ввергнуть мир в Хаос и разрушить его до основания. Такое тоже вполне вероятно. Ещё организаторами пандемии могут быть крупные лица, курирующие чёрный рынок. В любом случае, то, что эти нелюди устроили – это уже далеко не пандемия, а третья мировая война с применением геноцида.

Виновники распространения – бывшие нацисты.

Ещё Адольф Гитлер и его злобные приспешники рассуждали о необходимости расовой чистоты. Они говорили не только о превосходстве германцев, а вообще о человеческой необъятной силе. Недаром же сама фраза «Зиг Хайль» в переводе означает, как «Да здравствует Энергия». Всех инвалидов и болезненных людей нацисты считали отбросами и выродками, так называемым биологическим мусором. Возможно, вирус мог быть выведен последователями фюрера, давно сменившими имена и фамилии. Не стоит приравнивать их напрямую к Третьему Рейху, но не стоит и забывать, что многие учёные и военные Вермахта бежали в Южную Америку после поражения Гитлера. Не все они понесли заслуженное наказание. Некоторых так и не нашли. Никто не отменял тот факт, что свои идеи они сохранили и передали потомкам. Таким образом, весь этот геноцид, устроенный благодаря коронавирусу, просто-напросто избавляет планету от «ненужного мусора», исполняет их зловещие планы. Теории о существовании неонацистской угрозы тоже не стоит упускать из виду. Здесь не идёт речь о воскресшем Гитлере или о каких-то фантастических игровых сюжетах. Последователи нацистских идей вполне могли сохраниться под новыми именами. Они спокойно могли пребывать в тени, давать наставления потомкам и долгие годы разрабатывать мощнейшее биооружие в истории.

В любом случае, будем надеяться, что истинные виновники коронавирусной пандемии будут пойманы и понесут заслуженное наказание. Как минимум, их ждёт Гаагский трибунал и массовая ненависть со стороны человечества. Ведь многие люди за подобные преступления не смогут их простить. Прощение – путь к спасению. Но вряд ли эти нелюди его заслуживают.