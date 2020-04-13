Личный опыт. Врачи реально работают как в войну

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 апреля 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели», Георгий ФЕДОРОВ, Председатель общественного движения "Гражданская срлидарность" ] Источник: Эхо Москвы

Георгий ФЕДОРОВ, фото соцсети

Друзья! Сейчас я вам расскажу, что произошло со мной в течение прошедших суток. У меня пневмония. Вчера днём у меня началась натуральная ломка всего тела, и поднялась температура до 37.2. Скажу сразу, что я человек терпеливый, но тут начали происходить какие-то непривычные и странные вещи. У меня заболело всё до последней косточки, и стало трясти просто не по-детски. Задавилось в грудной клетке, и появилась одышка.

Я позвонил в скорую. Сразу скажу, что я дозванивался минут 15. Все операторы перегружены и не брали трубку. После того, как меня соединили с врачом, он сказал, чтобы я сбивал жар и связывался завтра с врачом из поликлиники. Я быстро выпил Нурофен, но это абсолютно не помогло. Температура стала расти очень быстро. Головная боль и сухой кашель стали появляться. Через полчаса у меня начался приступ удушья. Я начинаю дышать всей грудью, а кислорода не хватает.

Я понял, что это уже совсем нехорошо и опять позвонил в скорую. Опять после пятнадцати минут ожидания меня соединили с врачом. Я сказал, что мне очень плохо, что я задыхаюсь. Задав мне дежурные вопросы, он опять порекомендовал мне сбивать температуру и ждать врача из поликлиники. К тому времени у меня уже поднялась температура до 38.8. Когда я спросил приедет ли скорая, то врач спокойно ответил, что нет. Пожелал выздоравливать и положил трубку. Единственное, что он сказал ценного, чтобы я в себя закинул как можно больше парацетамола. Что я и сделал.

После этого температура упала до 38.2-4, и так всю ночь я находился в полубреду. Слава Богу, таких приступов удушья больше не было, хотя общее состояние было просто катастрофическим. В 5 утра я ещё закинулся парацетамолом и, скинув температуру до 37.6, в 9 часов побежал в ближайшую больницу делать Компьютерную томографию легких (КТ) за деньги. Вот там то и нашли, что у меня есть начальные очаги поражения в легких и поставили пневмонию.

После этого я вызвал врача из поликлиники. Пришла очень замечательная девушка, которая сама позвонила в скорую. После того, как приехала Скорая, мы с врачом сидели 40 минут и ждали куда меня определят. Определили в Кузьминки. Врач скорой сказал, что в диспетчерской Москвы работает примерно треть от штата (болеют), что скорых на всех не хватает, и что такой ситуации он не припомнит.

Потом меня привезли в больницу. Вот тут я и понял, что ситуация близка к катастрофической. Приемный покой забит больными, причём у большинства одинаковые симптомы. Почти у всех пневмония разной степени тяжести. Скорые подъезжают каждые 5-7 минут. Люди разных возрастов и национальностей. Реально при мне привезли несколько тяжёлых стариков, которых отправляли сразу в реанимацию. Медицинский персонал и врачи реально работают как в войну. Это просто какой-то безумный конвейер из больных людей. Мне сделали мазок на КВ19 и другие анализы где-то через час. Причём большинство людей кашляют и видно, что все с температурой. Всех складывают в общие палаты. Мест, видимо, уже под завязку.

Мне очень облегчило жизнь, что я сделал КТ. Я поговорил с врачом. Он сказал, что тесты будут готовы через несколько дней, а пока мы будем находиться под наблюдением врачей. Я понял, что процентов 80 людей находятся в более тяжелом состоянии, и что мне нужно отказываться от госпитализации. Я, к радости врачей, подписал отказ и поехал домой. Короче, я колюсь и лечусь дома пока. Температура в районе 38. Жду результата теста под наблюдением врачей из районной поликлиники.

Друзья! Хочу сказать очень горькие слова. Сейчас, даже если ты подыхаешь, то скорая с большой вероятностью просто НЕ СМОЖЕТ к вам приехать. Следите за своим самочувствием и при первых подобных случаях, если температура скакнула больше 38.2, то сбивайте температуру именно парацетамолом. Он наиболее эффективен в таких ситуациях. При первых же признаках (дискомфорт в области грудной клетки, одышка и ломота) СРАЗУ идите именно на КТ. КТ все покажет. Рентген лёгких намного хуже. Не пожалейте 5000 рублей. В этот момент можно рассчитывать только на себя.

Сейчас я лежу дома. Ситуация вроде стабильная. Начал пить интенсивно выписанные препараты и делать ежедневные уколы. Жду результата на КВ19. Будьте здоровы, внимательны и берегите себя. Впереди будет хуже. Такого я в своей жизни не припомню.

P.S. Особенно будьте внимательны люди, с которыми я контактировал ближайшие недели.