Аргументы Недели → Мнение 13+

11 апреля 2020, 22:07 [ «Аргументы Недели», Георгий АПРЕЛЕВ ]

Наталья Владимировна Поклонская (НВП), фото facebook.com

Как и практически все граждане РФ, я увидел ее в первый раз в телевизоре и запомнил, на пресс-конференции, в Крыму. Куча микрофонов, камеры, все внимание на нее, СМИ со всех концов света, битком зал. И вот она. Худенькая с большущими глазами. Сидит за столом. Прокурор.

И обязанность разъяснить всем, что происходит на Украине. Говорит, волнуется, глазищи не знают куда и на кого смотреть. Отвечает на вопросы журналистов. Красивая, молодая девушка на фоне эпохальных событий. И первые мысли о том: она там единственный прокурор? Самая смелая? Или «безбашенная» настолько, что ничего не боится? Или мужика «брутала» не нашлось для такого ответственного дела?

Сидит девчушка, похожая на лисичку, перед своим жилищем, защищающая своих детишек лисят. Интерес большой, заставили, или все-таки сама? В общем ничего себе расклад! Обычно в такие моменты говорят суровые мужчины с жизненным опытом и седыми висками. А тут? Позже, конечно, все выяснилось. Это человек просто выполнил то, что должен быть сделать. Разложить все по «полочкам». Ответственность личная перед людьми, перед всем миром. Не струсила. Судя по всему, она даже и не знала, как это делается. Просто поступить она по-другому не могла. Должность обязывала. Личное достоинство, честь и ответственность, перед людьми. Наверно именно она должна была появиться тогда на этой пресс-конференции. Так сложилось. Никто не знал, чем это может закончится и для нее, и для всего полуострова. Но кто прав, тот всегда сильнее.

Крым вернулся туда, где всегда была его душа. Вернулся в дом, к себе. Без преувеличения, те люди, кто содействовал этому-герои. Герои своего Отечества. По-другому быть не должно. Проходит время, и потихоньку рождаются новые слухи, басни и сказки. Личность той «девушки-прокурора» уже не просто известная. Это уже легенда. ЕЕ назвали символом «крымской весны». Интернет наполнился мемами, слухами, самодельными видеоклипами, появилось множество интервью и фейковых вбросов, касающихся ее персоны. Скандал с кинофильмом… Оговорка... Депутат Госдумы, которая проголосовала против пенсионной реформы… Жуткая ненависть и нелюбовь коллег женщин по депутатским коридорам...

Ее обвинила в «непатриотизме», уважаемая взрослая женщина-депутат, которая имеет гражданство страны НАТО. Другая взрослая женщина-депутат обвинила в непрофессионализме. Про «мужиков» депутатов, которые с визгом клеймили ее во всех грехах, вообще говорить не стану. Женщин этих понять можно. Наверно. Вот она - молодая, красивая, миловидная, успешная. А сколько уже успела сделать? И наверняка еще все впереди! И люди ее любят. Думаю, это единственно правильный ответ. Она относится к той категории людей, политиков, которых или любят, или нет. Но равнодушных к ее персоне нет. Думаю, потому что в ней сочетаются три главных качества, присущих не всем. Это генерал, принцесса и мама. Женщина, которая как все, но в тоже время с огромным грузом ответственности и по работе, и по жизни. И ей жить с этим.

Обратной дороги нет и не будет. Потому как легенды не умирают, так и ответственность с долгом у людей чести остаются навсегда. Наверняка ей сложно, наверняка есть и простые «бабские слезы», но мы их не видим. Потому что она все знает и понимает, что плачут все. Честно работает и помогает людям. У нее большое сердце и доброе, она порядочный человек, а это главное. Думаю, если найдется в сутках лишний час она и его использует для работы. Неравнодушные люди в наше время острый дефицит.

Давайте в наше нелегкое время будем добрее к близким и далеким. Давайте будем брать на себя ответственность. Вспомните: Она ведь смогла? Многим может стать примером ее поступок. Поступок миниатюрной, изящной женщины с характером из стали. Просто она такая, какая есть. И другой Она не будет. Она наша - Наташа. Депутат Государственной думы - Наталья Владимировна Поклонская (НВП). И слава богу.