Клясть власти - последнее дело, особенно в узком кругу

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 апреля 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели», Август Котляр, Российский и американский журналист. ]

Кухонные политики, фото: соцсети

Проклинать Путина и власти в нынешних условиях - не только неправильно и неконструктивно, но и богопротивно. А народ в этих зверских условиях оказался выше всяких похвал.

Накошмаренный и перепуганный рукопожатный люд, а вместе с ним и неустойчивая часть нормального населения, накручивают сами себя, вызывая интерференционную волну не только истерики и паники, но и отчаяния и депрессии у всей страны. Сложилась невероятно опасная ситуация - не умея возглавить народ в силу полной оторванности от нерва народной жизни, отдельные кремлевские лица, ответственные за информирование главы государства и ответственные за трансляцию сигналов от президента народу, допустили ряд непростительных промахов. Причём не сейчас, в условиях, когда сошлись неблагоприятные обстоятельства и сложились в систему проблем, из которой нет очевидного выхода, но уже давно, месяцы назад, и сделали это не по злому умыслу, что было бы понятно, а по глупости и некомпетентности, что непростительно и фактически непоправимо. Если бы это был злой умысел, то виновных можно было бы наказать и выгнать, а последствия исправить. Но когда творят идиотизм исключительно из-за благонамеренного слабоумия, это может обернуться непоправимыми последствиями.

Что же происходит на самом деле, а не в телевизоре

Народ начинает роптать и бурчать, а это хуже несанкционированных митингов. После последнего обращения президента, когда вынужденные карантинные каникулы были продлены до 30 апреля, президент исчез с радаров. Вменяемые люди считают, что у президента должно быть время не только подумать в спокойной обстановке, когда его не дёргают по каждому вопросу и рвут на все стороны неотложные дела, но и должно быть время просто помолиться со старцами, поговорить с людьми отрешёнными от мирской суеты, вроде старца Илии Ноздрёва или отца Тихона Шевкунова.

Путин - человек верующий: когда ты находишься в зависимости от тысяч плавающих переменных, когда обстоятельства непреодолимой силы возникают каждый день, но их нужно преодолевать опять-таки каждый день, когда недостаточно принимать умные решения, но жизненно необходимо выбирать единственно верные, безошибочные решения, то порой, всё, что требуется для этого - келья старца, скамейка и покой, обретение мира Божьего, который превыше всякого ума (Филлипийцам 4:7).

Злые языки начинают сравнивать власти с нашкодившим котом, который нагадил и спрятался в надежде, что всё само собой рассосётся, что помоют обгаженные калоши, отляжет от сердца и бить мокрой тряпкой не будут, и тыкать носом в собственные какашки тоже. И уж тем более не выкинут на улицу. Если подходить к ситуации формально, как "Эхо Москвы" к Михаилу Веллеру, которого чихвостили, что он бросил чашку с кофе в доведшую его до родимчика Ольгу Бычкову, то ситуация выглядит не в пользу властей. Абсолютно повторяется кейс Веллера, когда сосредоточенному на выступлении немолодому человеку хамоватая ведущая постоянно подгавкивала что-то под руку, причём невпопад.

Веллер раз попросил не перебивать и не подгавкивать, два раза попросил, три раза, на четвёртый не сдержался и облаял её, бросил в неё чашку и ушёл с эфира. Это, к слову, не первый случай на толерантном и либеральном "Эхе Москвы", когда ведущие доводили приглашенных гостей до исступления - Виктора Ерофеева тоже довели до белого каления в прямом эфире. Так вот, потом Веллера допрашивали коллеги-симпатизанты Ольги Бычковой - вы чашку в женщину бросали? Веллер объяснял терпеливо: так, мол, и так, довела, зараза, при таких вот обстоятельствах, виноват, не сдержался, сдали стариковские нервы. Нет, отвечали ему, вы ответьте чётко и прямо - чашкой в женщину кидались? Ну вот как Веллеру было объясняться с упёртыми идиотами?

Сейчас аналогичная ситуация. Вот что сейчас требуют от Путина? Чтоб он шёл и ловил пальцами каждый коронавирус? Чтоб он сел и шил вместе с Мишустиным маски на дому? Это уже было с "Курском" - идиоты хотели, чтоб глава государства лично нырял на сто метров вглубь Ледовитого океана и поднимал подводную лодку на своих плечах, как Супермен из комиксов. Слово "идиот" в данных случаях нами употребляется не в ругательном, а в хорошем, медицинском, смысле.

Какие претензии нынче? Что не упредили распространение вируса? Упредили, хотя там и упреждать особо нечего, этот вирус не опаснее многократно пережитых человечеством свиных и птичьих гриппов, а от обычного воспаления лёгких ежемесячно в России умирает от 3 до 4 тысяч человек. Пока с коронавирусом умерло несколько человек. Если обратить внимание, то пишут, что человек умер не ОТ коронавируса, но умер С коронавирусом. Точно также можно умереть от старости С гонореей, а не ОТ гонореи.

Самая большая претензия к властям - это отсутствие оказания поддержки как людям с мизерными доходами, так и предпринимателям, которые жили с колёс, с ежедневной выручки от клиентов. Возможно, Минфин и Центробанк относятся к рублёвым и валютным резервам государства как к своей личной свинье-копилке. Будут разбивать копилку только тогда, когда им лично понадобятся деньги. Но Путину денег брать больше негде. Некоторые кричат, что пусть Тимченко, Ковальчуки и Ротенберги раскошеливаются. Дело в том, что у них нет столько денег. Это как французские революционеры пришли к барону Ротшильду и потребовали, чтоб он раздал всё своё богатство всем гражданам Франции. Ротшильд в уме посчитал, сколько приходится на каждого и велел своему кассиру выдать пришедшим их личную долю - по шестнадцать сантимов каждому.

У современных российских борцов за социальную справедливость мозгов ещё меньше, чем у французских революционеров - они не понимают, что богатство практически всех миллиардеров не в кэше, а в неликвидных активах типа промышленных предприятий, угольных разрезов, нефтяных скважинах или коммерческой недвижимости. Когда Дональд Трамп занимался девелопментом, он, будучи владельцем дорогущих небоскребов, оказывался в минусе на миллиард долларов: его небоскребы стоили три миллиарда долларов, а на новые проекты он брал миллиард под залог этих небоскребов. Если цены на недвижимость падали, говоря условно, до нуля, то его состояние составляло минус один миллиард. А если цены росли на двести процентов, то его состояние составляло пять миллиардов. И это всё капитал, условные деньги, быстро не обернуть небоскрёбы в горы зелёненьких долларовых бумажек. Поэтому наличность на свой шикарный образ жизни он зарабатывал на телевидении в шоу "Подмастерье", где платили пятьдесят миллионов долларов живыми деньгами ежегодно.

Чтобы мобилизовать огромное количество наличности, требуется время и плотная работа с Минфином, у которого есть уже свёрстанный план бюджета, и с Центральным банком, который монопольно осуществляет эмиссию наличных рублей и при этом не подчиняется ни президенту, ни правительству. Так, по крайней мере, написано в Конституции и в законе №86-ФЗ от 2002 года о Центральном банке Российской Федерации. Чтобы раздать пятидесяти миллионам граждан по двести долларов в рублевом эквиваленте, нужно 10 миллиардов долларов. По текущему курсу надо где-то взять или напечатать 800 миллиардов рублей. Сколько дней нужно, чтоб найти эти деньги, и придумать, как их распределить? Как сделать так, чтоб выброс такого количества наличности не разогнал инфляцию? Эти вопросы не решаются в течение одного-двух дней. Соединённым Штатам, доллар которых одновременно служит и внутренней валютой, и средством международного денежного обращения, намного проще, чем России, эмитировать хоть десять триллионов долларов и потом инфляционную волну распределить по всему миру.

Сечин отсёк цену отсечения

На главу Роснефти Игоря Сечина покатили бочку, но не нефти, а грязи, которая грязнее скважинной жидкости. Дескать, он разорил Россию, потому что он был инициатором выхода России из ОПЕК+, и теперь склочные арабы выкинут Россию с европейского нефтяного рынка. Дескать, арабы теперь намеренно сбивают цены на нефть, предлагая её любым покупателям на несколько долларов дешевле российской, независимо от того, насколько дёшево предлагает свою Urals Россия. И теперь, выводят умозаключение говорящие головы, российскому бюджету кранты.

Все забыли, что именно Роснефть в основном и наполняет российский бюджет. Когда Сечина обвиняют в некрасивом обхождении с ЮКОСом, следует помнить, что ЮКОС не желал платить налоги. Если Роснефть получает из скважин нефть, то ЮКОС из тех же самых скважин получал скважинную жидкость, то есть нефтесодержащую смесь грязи с водой. А какие налоги с грязи? И все забыли, что ОПЕК скорее была вредной организацией, что именно благодаря ОПЕК Россия была на грани разорения дважды - на излёте советской власти и на излёте ельцинской эпохи. Саудиты в свое время ставили на колени даже США. В 1970-х годах они организовали нефтяной кризис, потому что Америка поддерживала Израиль, и американцы сидели без бензина. Потом на нефтяные доходы саудиты и катарцы скупали множество стратегических активов в США, включая покупку миссис Хиллари Клинтон. Маленькое, но гордое государство Катар лет пятнадцать интригует в коридорах власти США с целью выбить Россию с газовых рынков, особенно с европейских.

Министр Новак - человек не того уровня, чтоб на ровном месте устраивать скандалы и хлопать дверью. На этом уровне ответственные товарищи умеют держать себя в руках при любых обстоятельствах. Значит, ему и Сечину стало что-то известно об игре, которую затеяли против России. Не забываем, что Россия - добытчик нефти номер один в мире. Саудитам, привыкшим главенствовать в ОПЕК, было неприятно, что Россия может иметь собственное мнение.

Также им неприятно, что Россия дружит с персами, у которых нефти не меньше, чем на Аравийском полуострове. Нельзя забывать, что Саудовскую Аравию связывают особые отношения с Великобританией и США. Очень многие арабские верблюдоводы, ставшие царственной аристократией благодаря спросу на нефть в цивилизованном мире, учились и воспитывались в закрытых пансионах для мальчиков в Англии и потом доучивались в американских частных университетах. Россию в Саудовской Аравии не жаловали много лет, отношения потеплели пару лет назад, когда король Залман приехал в Москву и подружился с Путиным.

Не будем забывать, что арабы других стран, с которыми Москва дружила и помогала последние 70 лет, всегда были готовы предать эту дружбу, если это становилось невыгодно. Говорят, что наследный принц дома Саудов обиделся лично на Путина и не снимает трубку. То есть ведёт себя как капризная девица, а не как особа королевской крови, которых, правда, в Саудовской Аравии больше, чем князей в Грузии. А дело в том, что кто-то якобы донёс, что Москва вложила саудитов Западу про тамошние спецслужбы, которые выловили и расчленили в турецкой ванной своего диссидента. Что надо иметь в голове, чтобы думать, что Москве это может быть интересно? Да и какое отношение имеет расчленёнка к нефтяным доходам королевского бюджета Королевства Саудовской Аравии, которые наполняют мошну абсолютного монарха Залмана почти на 100 процентов? Что за детский сад? Из-за такой мелочёвки разорять свою страну? Да и Запад никак не отреагировал на это, не как на смерть Магницкого. Обратим внимание, что Запад также никогда не кричит о скотском положении женщин в Саудовской Аравии и о некотором скепсисе местных ваххабитов к гомосексуальным сношениям.

Включаем головной мозг

Критики Путина, Сечина и Новака не включают свою голову. А некомпетентность пиарщиков, обслуживающих Кремль, заключается в неумении правильно выстроить систему разъяснений, чтобы граждане понимали, по каким причинам цена на нефть вынужденно упала ниже цены отсечения, на которую ориентируется Минфин, когда вместе с парламентом верстает федеральный бюджет. Эти критики приписывают свои куцые мысли о сланцевой нефти в Техасе Игорю Сечину. Какое дело может быть Сечину до этой трудноизвлекаемой нефти, когда легкодобываемую ввозят в избытке. Знают ли критики, что крупнейшим экспортером нефти в США является Канада, а за ней Венесуэла? Какие бы там ни были политические пертурбации, венесуэльская нефть исправно поступает на нефтеперерабатывающие мощности США на побережье Мексиканского залива.

Также можно допустить мысль, что весьма умный и дальновидный Сечин намеренно сыграл с гоношистыми арабами в игру на раздевание. Нефтяной бизнес - это самая что ни на есть война всех против всех. Скорее всего, арабы где-то выказали неуважение и к России, и к Роснефти. В принципе, они никогда не скрывали, что такой нефтяной игрок как Россия им абсолютно не нужен на мировой шахматной доске. И под шумок коронавирусной истерии решили выбить Россию из игры, причём их интересы могли на время совпасть с интересами отдельных кругов Великобритании и США. Этим кругам интересно также схарчить неподкупного Трампа и посадить своего человека в Белый дом, который, как Хиллари, будет принимать на благотворительность по 100 миллионов долларов наличными от иностранных государств.

Заграница им не поможет

Проблема саудовских интриганов в том, что Россия не так уж сильно зависит от нефтяных доходов, как они. У России бюджет всего лишь вдвое больше саудовского, в то время как саудиты вынуждены на 170 миллиардов долларов содержать 34 миллиона населения. Из 170 миллиардов 150 - это поступления от нефти и нефтепродуктов. У России бюджет около 340 миллиардов на 140 миллионов населения. И у России, в отличие от Аравии, есть реальный промышленный сектор и сельское хозяйство. Доходы России от экспорта нефти около 130 миллиардов долларов. Бюджет России не так сильно зависел от цен на нефть, потому что в страну поступало лишь около 40 долларов за баррель, независимо от того, сколько стоила нефть - 45 или 135 долларов за бочку. Всё, что сверх цены отсечения в 40 долларов, уходило в валютную копилку. Аравитяне же жили на широкую нефтяную ногу, проедали все поступления до последнего риала.

Аравитяне думают, что Запад им поможет в позиционной войне с Россией. Что даст кредитов, если что. Сауды обещали США купить кучу оружия, поддержать американский ВПК. Думают, что тем самым купят себе индульгенцию. США охотно продаст им оружие, но денег не даст в случае чего. Арабы уже порядком надоели Америке, их время ушло, потому что будет резкое снижение спроса на нефть. Соответственно, влияние арабов будет падать. Оно и так уже невелико, их всерьез не рассматривают ни как поставщиков нефти, ни как потребителей люксовой продукции, на этом рынке их спихнули с пьедестала русские и китайцы. И вообще, в мире нет недостатка нефти, так чего с ними церемониться, если ничем другим они никому не интересны?

Чем сердце успокоится

Сердиться на власти, порицать Путина и Собянина за карантин, ругаться на Сечина и Новака за отстаивание места России на нефтяном празднике жизни - это гневить Бога со всеми вытекающими последствиями. Библия по этому случаю высказывается недвусмысленно: "Нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божьему установлению. А противящиеся сами на себя навлекут осуждение" (Римлянам 13:1-2).

Так уж сложились обстоятельства, что беда не пришла одна. Сразу несколько неблагоприятных факторов сложились в один вектор и осложнили жизнь. Но, слава богу, это несмертельные факторы. Они выявили как сильные, так и слабые звенья в государственных системах гражданской обороны, здравоохранении, управлении городскими агломерациями. Они встряхнут и оздоровят бизнес, многие владельцы с удивлением узнают, что половина их персонала - трутни, без которых можно прекрасно обойтись. В органах государственной власти тоже станет ясно, кто на что горазд и кого надо гнать поганой метлой. Нет в стране масок и не могут наладить производство в течение недели? Пришить к тряпочке две резиночки так сложно? На кой ляд тогда содержат министерство промышленности, чем оно вообще занимается?

Совершенно очевидно, что власти не допустят голодных бунтов, и система соцобеспечения будет выведена на новый уровень, как вывел Собянин многофункциональные центры госуслуг на стандарты, опережающие мировые. Процесс улучшения жизни граждан пойдёт ещё быстрее. Снижение цен на нефть и отчаянное положение малого и среднего бизнеса выполнит важнейшую социальную задачу - он будет оздоровлен и услышан властями, которые наконец-то снизят налоги и дадут ему необходимую поддержку. Путин услышал бизнес, и, возможно, для него это стало таким же потрясением, как общение со вдовами подводников «Курска». В своих интервью ТАСС он ведь честно признался, что недолюбливал бизнес. Теперь он увидел человеческое лицо бизнеса, что это нормальные живые честные люди-труженники, а не жульё и барыги.

Возможно, на местах не обойдётся без перегибов, но когда на Руси не было перегибов? К этому надо относиться с пониманием. Перегибы бывают в любой стране. В России они ещё не такие уж страшные, всё же здравомыслие и здоровый пофигизм чиновников делают жизнь сравнительно сносной. А народ российский оказался вообще выше всяких похвал - вменяемый, достаточно дисциплинированный и очень терпеливый. В массе все сидят дома и ждут от властей дальнейших указаний. Ну как ему не дать денег за это, и не испытывать терпение ни Бога, ни людей…