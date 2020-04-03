Нужна информация

Аргументы Недели → Мнение 13+

3 апреля 2020, 13:27 [ «Аргументы Недели», Галина ОСОКИНА, член Общественной палаты Российской Федерации ]

Фото: соцсети

В любой ситуации, особенно такой сложной, как борьба с коронавирусом, необходима своевременная и четкая информация для населения по вопросам соблюдения их прав и возложенных на них обязанностей. Сама болезнь, которая «косит» в Европе и США такое количество населения, не может не будоражить умы и нервную систему граждан. В России очень своевременно президент Владимир Путин и руководство регионов ввели серьезные ограничения для населения по их передвижению и тем самым ограничили передачу вируса. Россия смогла накопить резерв для того, чтобы страна жила и сохраняла не просто статус социального государства, но и оставалась другом для других стран, оказавшихся в сложной ситуации в борьбе за жизни людей.

Президент РФ Владимир Путин, руководитель Правительства Михаил Мишустин неоднократно обозначали возможность нашего бюджета поддержать малый и средний бизнес. Поддержка была обещана и населению: выплаты малоимущим, состоящим на учете по безработице, выплаты материнского капитала и т.д. Были названы достаточно серьезные суммы, которые будут выделены на поддержку. Все озвучивается в СМИ. Однако на этом вся информация пока и заканчивается. На прозвучавшие новости население возлагает надежды, и разочарование только навредит и усилит непростую ситуацию в борьбе с коронавирусом. Предпринимательству государством должна быть оказана помощь и поддержка, чтобы сохранить экономику.

Как общественный деятель и юрист стараюсь разъяснять, понимая, что первыми лицами государства были своевременно озвучены намерения и ресурсы поддержки бизнеса и граждан. Очень важно, чтобы эта информация и ресурсы были донесены до тех, кому помощь важна. Подождать какое-то время – это реально, но волнение идет от отсутствия какой-либо информации. Звонят в пенсионный фонд, в социальные службы молодые родители и интересуются, когда будут выплаты на детей, вместо ответа – молчание. Люди, работавшие в малом и среднем бизнесе, не знают, когда им их работодатели выплатят заработную плату. Неизвестность пугает. Предприниматели также не знают процедуры получения денег на поддержку бизнеса.

Есть еще одна очень серьезная проблема. Хочу обратить внимание на адвокатов. Они, особенно на уровне городов областного звена, муниципалитетов зарабатывают достаточно реальные деньги, но не миллионы. Есть миллионеры, но их единицы и не на уровне малых городов и сел. И как же быть тем адвокатам, кто доход свой получает от приема граждан, оказания им помощи в судах? Все это сейчас строго ограничено. Доход перекрыт. У них также есть налоги, есть кредиты и иные обязательства. Льготы, предоставленные малому и среднему бизнесу, на такую категорию работающего населения на сегодняшний день не распространяются, и они находятся в сложной ситуации от непонимания дальнейшего проживания в режиме изоляции.

Для того, чтобы люди с различными источниками средств для проживания, это касается не только адвокатов, но и НКО, получивших гранты и не имеющих возможности их использовать сегодня, нотариусы не впадали в панику и депрессию. Нужно срочно известить их о том, что и они не будут оставлены без поддержки. Министерство юстиции РФ предложило распространить меры поддержки бизнеса на адвокатов, нотариусов и НКО. «В условиях неблагоприятной обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Минюст России предлагает распространить на адвокатов (адвокатские образования, адвокатские кабинеты), нотариусов, занимающихся частной практикой, и некоммерческие организации меры поддержки, разрабатываемые правительством РФ в отношении малого и среднего бизнеса»,— сказано в сообщении ведомства.

Будет ли достаточна поддержка, предложенная правительством на начальной стадии кризисной ситуации, судить сейчас сложно. С адвокатами, нотариусами и НКО понятно, если решение будет принято, то они получат деньги индивидуально. Необходимо, чтобы поддержать бизнес и граждан, провести быстрый мониторинг реального положения дел малого и среднего бизнеса на нерабочей неделе, выяснить, имеются ли у них деньги для выплаты зарплаты сотрудникам. И власти должны по результатам принять дополнительные меры поддержки. Возможно, было бы гораздо прозрачнее оказать помощь гражданам, когда малый и средний бизнес «встал». И будет сразу понятно, кому из граждан деньги не пришли.

Даже на селе в наше время не все занимаются сельским хозяйством и не все имеют продукты первой необходимости. Кто-то не очень честный в бизнесе может отчитаться, что деньги получил и выплатил зарплату своим работникам, а будет ли это на самом деле, мы все прекрасно понимаем, сложно судить. Кто проконтролирует ситуацию на карантине? Выделены огромные денежные средства на поддержку малого и среднего бизнеса, это было неоднократно озвучено. Через общественный контроль, который только начинает свою деятельность нереально будет проконтролировать, как и куда в регионах ушли такие огромные потоки денег. А вот если деньги пойдут конкретно работающему человеку (в налоговой есть его данные), то прозрачность будет гарантирована.

Предприниматели в регионах, поверьте мне, говорят с волнением, что всё ещё не имеют представления, где они возьмут деньги, для того чтобы выплатить зарплату неработающим членам коллектива, когда и в каком количестве смогут получить поддержку. Информация очень нужна общественности, малому и среднему бизнесу, гражданам.