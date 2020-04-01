Америка, какой вы её не знаете: часть 1

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 апреля 2020, 14:07 [ «Аргументы Недели», Август Котляр ]

фото: соцсети

Россияне не знают и не понимают Америку, равно как и американцы не знают и не понимают Россию. Те образы США и американской жизни, которые складываются по голливудским фильмам и сериалам, имеют с реальной повседневностью столько же общего, сколько российские сериалы с реальной повседневностью в России.

Российские же средства массовой информации намеренно создают из Америки образ врага, наделяя целую страну демоническими, буквально сатанинскими чертами: дескать, США только спят и видят, как поработить весь остальной мир и захапать нищую Россию вместе с её предполагаемыми богатствами, спрятанными под вечной мерзлотой.

В результате у многих россиян складывается впечатление, что Америка - чуть ли не рай земной и в то же время какое-то исчадие ада.

Правда же лежит вовсе не посередине, а вообще в иной плоскости, даже в ином пространстве и иных измерениях. Было бы голословным утверждать, что Америка - замечательная, удивительная и прекрасная страна, не враг никому, если не рассказать подробно о жизни в ней, причем с нюансами, ибо нюансы создают, как известно, принципиальную разницу в ощущениях.

Начнём с главного, с самого важного и дорогого, что есть не у каждого из нас, но что каждый желает в душе больше всего на свете - с денег и с решения денежных проблем. Сколько стоит повседневность в Америке? И из чего складывается американский образ жизни? И чего американцы желают больше всего на свете. Вот финансовый набросок стоимости жизни семьи из четырёх человек (папа, мама, сын, дочь), которые живут в приличном пригороде в арендованном жилье (ниже мы всё подробно разъясним) и ездят в новых автомобилях, взятых в лизинг на три года. Расходы даны помесячно:

Жильё - две спальни, два санузла, кухня-гостинная, ЖКХ включено - $1800

Электричество - $200

ТВ и Интернет, оператор AT&T - $170

Четыре телефона, безлимитный тариф, оператор T-Mobile - $200

Два автомобиля VW Passat, базовая комплектация - $600

Автомобильная страховка - $300

Бензин и эксплуатация автомобилей - $400

Страховка на жильё - $30

ИТОГО: неснижаемых базовых расходов - $3700

А теперь сюда следует добавлять расходы на питание. Если есть не полную дрянь, а покупать нормальную здоровую пищу в федеральных сетевых магазинах типа Whole Foods или Trader Joe's, то будет уходить не меньше $1200 долларов в месяц на семью чисто на пропитание, нормальное же и разнообразное питание, со свежей рыбой, хорошей говядиной, сырами и большим количеством свежих фруктов, овощей и зелени, обойдётся в $2000.

Приличная медицинская страховка, покрывающая наиболее полно возможные медицинские расходы (без стоматологии) от компаний Blue Shield/Blue Cross или Aetna, обойдутся в $300 на человека, или в $1200 на семью. Правда, дети до 19 лет могут быть покрыты государственным бесплатным медицинским страхованием, но частная страховка даёт больше выбора - лучше врачи, меньше ждать приёма у специалиста (это может занять месяцы) и т.п. И в американской страховой медицине есть такая вещь как deductible, что дословно переводится как "подлежащее вычету" - в реальности же это означает, что определенную часть оплаты за медицинские услуги надо вносить самому. Скажем, приём у доктора-специалиста стоит $250 (это нормально для США). Если есть страховка, то самому надо будет оплатить $75 (или около того), а остальное покроет страховая компания. Если нет страховки, ни частной, ни государственной, то жить сложно. Вызов скорой обойдётся минимум в $1000, а самостоятельный визит в отделение скорой помощи (emrgency room) при серьёзном госпитале типа Methodist или St.Luke's может стоить около $10.000 (десяти тысяч).

Правда, помощь оказывают сразу, деньги требуют потом. Лекарства в аптеках продаются без рецепта самые общеупотребительные - антисептики, болеутоляющие, жаропонижающие, от кожного зуда и вшей (педикулёз - серьёзная и неизжитая проблема в США). Всё мало-мальски ценное для лечения отпускается по рецептам врача, а чтобы получить рецепт, надо доктора посетить и заплатить за визит. Многие лекарства запредельно дорогие. Например, 12 эффективных таблеток от Helicobacter Pilori, бактерии, вызывающей язву желудка, стоят $960.

Если в семье маленькие дети, дошкольного возраста, маманя вынуждена работать, бабушек нет, то малышей нужно сдавать в child daycare, типа ясли и детский сад. Он стоит в среднем $200 в неделю, $800 долларов в месяц. Государственных детских садов нет. Бэби-ситтер обойдется в $10 в час как минимум, на рабочий день это 80 баксов. В США нельзя детей до 12 лет оставлять дома одних, без присмотра, это уголовное преступление.

Если ребёнок хочет заниматься спортом, то это тоже стоит денег - в среднем от 160 долларов (гимнастика, фитнес. фехтование - всё в группах, не индивидуально) в месяц. Если же тренер нанимается для персональных занятий, то это начинается от $60 в час. Конный спорт с тремя занятиями в неделю на прокатной лошади обойдется в $500 долларов в месяц и выше. Бесплатный спорт только в школах. Внеклассное образование тоже стоит немалых денег, от $25 в час.

Сюдя можно добавить расходы на одежду, химчистку, прачечную, бытовую химию, салфетки и туалетную бумагу, посещение кофеен и перекус в фаст-фуде, пожертвования на церковь и благотворительность, покупка детских игрушек и расходных материалов для школы, сигареты (от 6 до 8 долларов пачка, иногда дороже), алкоголь (пиво от 10 до 18 долларов за упаковку 12 бутылок по 0,33 литра; водка от 10 до 20 долларов за 0,7 литра, приличный коньяк от 20 долларов за 0,5 литра, вино от 5 долларов за 0,7 литра), куча всякой мелочёвки, что в США называется miscellaneous - прочее разное. Это может обходиться в несколько сотен долларов в месяц.

Многие покупки делаются в кредит - телевизоры, иная домашняя электроника, мебель, а ещё могут быть всякие вещи типа лодок, прицепов, всякого дорогостоящего спортинвентаря. Обслуживание долгов по кредитам стоит от $100 до $1000 долларов в месяц.

Итого, как ни крути, семья редко может прожить на $5000 в месяц, у неё будет ежемесячный дефицит бюджета как минимум в $1000, которые покрываются кредитными картами. Семье из четырёх человек нужно, чтоб сводить концы с концами, как минимум $7000 в месяц, а чтобы их иметь, надо зарабатывать $10.000 в месяц, потому что около трети из дохода удерживается сразу на налоги, если человек работает по найму. Но чтоб было понятно, от 100,000 долларов в год зарабатывают лишь 10 процентов от американских домохозяйств.

А теперь главное - доходы. Средний доход американского домохозяйства - $60.000 в год, $5000 в месяц. Вот и живи как хочешь, экономь на чём можешь и крутись как знаешь. Проблема в том, что не платить в Америке нельзя. Там существует пугало - credit score, кредитный рейтинг, который есть у каждого человека, кто хоть раз покупал что-то в кредит или обращался за кредитом. В США существуют три главных кретидных бюро: TransUnion, Equifax и Experian. Информация о каждом человеке и его кредитных художествах стекается туда ежедневно, и каждые несколько месяцев его кредитный рейтинг обновляется. Он оценивается в баллах - от 450 до 950. Плохой кретидный рейтинг - это 500-600 баллов. От 620 до 690 - ничего, так себе, можно дать денег под повышенный процент. От 690 до 750 - это хороший рейтинг, а свыше 750 - просто замечательный, можно без риска давать деньги под низкий процент. У большинства американцев кредитные рейтинги колеблются в пределах 550 - 670 баллов, это связано с просрочками по оплате студенческих ссуд, неоплаченными медицинскими счетами, просрочками по кредитным картам.

То есть практически каждая американская семья живёт внатяг, от зарплаты до зарплаты, таких 76 процентов американцев. У них нет даже $400 в сбережениях. И в Америке правила жёсткие. Если человек живёт в арендованных апартаментах - а таких в Америке половина - то стоит ему не заплатить в срок, то на 4-й день просрочки его штрафуют на $100, и начисляется пеня в размере $20 за каждый день просрочки. Через 2 недели к нему на дом приходят представители администрации его жилого комплекса и на внутреннюю сторону входной двери (у них есть ключи) вешают eviction note - уведомление о выселении. Если в течение месяца не оплачена аренда и пеня со штрафами, то человека выбрасывают на улицу: либо с шерифами под белы рученьки, либо меняют замки в квартире, а порой то и другое вместе. Всё очень жёстко.

Если человек купил дом, то банки несколько либеральней - от момента просрочки по ипотеки до изъятия дома (foreclosure) может пройти полгода. Но для человека как выселение из апартаментов, так и изъятие дома является страшной жизненной катастрофой - он не сможет в ближайшие несколько лет ни снять, ни купить жильё, информация об этом немедленно уходит в кредитные бюро и отравляет жизнь человеку в течение многих лет, обычно семи.

То же самое касается просрочки по автоплатежам. Там несколько либеральнее, чем с апартаментами, но изъятие машины (repossession) в течение нескольких месяцев неуплаты - обычное дело. Машину находят профессионалы даже без всяких GPS - у них доступ к камерам, и машины находятся мгновенно. После чего посылается эвакуатор с бессердечным человеком, который цепляет машину и уволакивает в течение двух-трёх минут, пока безденежный владелец заскочил в магазин или только припарковался у дома и зашёл на пять минут. Выходит - а на асфальте только чёрные следы от покрышек, нет машины; через несколько дней приходит по почте уведомление, что машина изъята, но можете заплатить и получить обратно. Обычно платить нечем, машина уходит, а человек остаётся с долгом и сильно испорченным кредитным рейтингом, путь к обычному автокредитованию ему закрыт на несколько лет, на два года точно. И надо понимать, что на большинстве американских территорий общественного транспорта нет, он есть только в крупных городах. Приходится тогда брать машину на жутко невыгодных условиях у специальных авторостовщиков или ходить пешком. Другого выхода нет, разве только теперь появились электросамокаты и электровелосипеды.

Если не заплатить за автостраховку, то она отменяется, а без неё садиться за руль - уголовное преступление. Если не заплатить за мобильную связь - она выключается. Если не заплатить за электричество - оно дистанционно отключается оператором электросетей, и плевать, что на улице плюс 40 по Цельсию, а в доме все 60 под крышей, и не включить ни кондиционер, ни холодильник, ни водички вскипятить чтоб супчик приготовить. Всё безжалостно, если не платишь деньги.

Если в России ещё как-то можно существовать без денег, то в Америке без денег жить очень и очень сложно. О том, как и где берут американцы деньги, в продолжении, которое следует.