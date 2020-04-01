Мы все актеры в фильме «Карантино»

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 апреля 2020, 08:36 [ «Аргументы Недели», Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука ]

Фото: соцсети

Российские государственные СМИ бьются в падучей: «Они все умрут, как в Бергамо». А мы, россияне, должны сидеть по домам как мыши: «богатыри не мы!». На улицу ни-ни. С собакой только на 100 метров от дома и большой брат следит за тобой по мобильному. 150 метров – штраф. 200 - срок. 300 – расстрел на месте. «Нас убьют за то, что мы гуляли по трамвайным рельсам». Страшный коронавирус COVID-2019 сделал то, что не смог сделать фашист – частично заточить, частично эвакуировать на дачи Первопрестольную.

Но так ли страшен чёрт как и его малютки? Несколько десятков независимых, но весьма авторитетных экспертов-вирусологов в узком кругу (в широкий их не пускают) уже языки сломали. Мать вашу, это обычный вирус! Да ОРВИ, да тяжелое, да у пожилых провоцирует пневмонию. И что? Мы разучились лечить пневмонию? Грипп?

Набрали врачей из ближнего зарубежья, поувольняв своих. Оптимизировали до мышей здравоохранение: больницы, поликлиники, врачей и медсестер с нянечками. Назакупали импортное медобуорудование (свои то заводы сравняли с землей и застроили). Людей не обучили, про расходники забыли, процентов 90 купленного уже списали. Куда класть 20 миллионов мегаполисных граждан, если вдруг жареный петух проснется? Где столько аппаратов ИВЛ брать? Поэтому сидите дома, граждане, смотрите российские ток-шоу, которые, как сказано выше бьются в падучей: «Сидите дома».

Говорят, что рекламные отделы РФ ТВ взвинтили цены до небес, мол, охват аудитории ширше и глубже. Мало-мальские известные морды лица полезли в телевизор с рассказом: «спасибо партии родной за наш недельный выходной! Читайте молитвы от коронавируса. Сидите дома!». Шаг влево, шаг вправо – провокация. Прыжок вверх – попытка побега!

Занятный круглый стол прошел на днях, смешались в кучу врачи и гражданские активисты, название соответствует: «Коронавирус: борьба с вирусом или с правами народа?». Врачи говорили, что «Коронавирус COVID-2019 — не является особо опасной инфекцией, это классическое ОРВИ тяжелого течения. По статистическим данным эпидемии ОРВИ и гриппа случаются каждые два-три года, пандемии каждые двадцать-тридцать лет. От пневмонии, как осложнения течения ОРВИ — умирают только лица с ослабленным иммунитетом. В настоящий момент по всем классическим определениям науки эпидемиологии и инфекционных болезней пандемий и эпидемий в мире нет».

Активисты требовали прекратить нагнетать панику по телевизору, радио, в газетах и утюгах. Но шоу продолжается! Пипл хавает сидючи дома, реклама растет, премия приятно греет дебетовую платиновую!

Врачи утверждали, что «в России по статистическим данным ежегодно умирает от пневмонии в среднем около 30 000 человек, заболеваемость пневмонией в мире около 445 млн человек ежегодно, смертность от туберкулеза до 1 млн 300 тыс в год!. Но ни строчки в СМИ о том, что в мире пандемия пневмонии или туберкулеза».

Врачи говорят: «Внятной и достоверной информации о том, есть ли тест на выявление коронавируса, нет даже у нас. Иммунологи подтверждают, что сделать так быстро и в таких глобальных мировых масштабах тест на новый вирус невозможно. Какой на самом деле проводят тест заболевшим, достоверно неизвестно. Тогда на основании чего ставится диагноз людям, отправленным на карантин?».

И требуют: «Предоставить специфические тесты на COVID-2019 на контроль научной общественности. Есть данные, что живой вирус COVID-2019 до сих пор не выделен, тест на него не создан, а геном не выделен».

Активисты поют «в мире проводится спланированная на международном уровне кампания паники с подготовкой почвы для введения электронного концлагеря, которая выглядит своего рода «учением» по подчинению населения военному подавлению под предлогом опасности для жизни. И ВОЗ, объявив пандемию, видимо, просто выполнила приказ мировой элиты, желающей подчинить себе население всей планеты, как и требует теория «золотого миллиарда» для введения Нового мирового порядка!».

В унисон они сходятся в одном: «Отменить ненужные и бессмысленные меры введения карантина в учебных заведениях и дистанционного обучения, как чрезмерные и необдуманные, нарушающие основные права нас и наших детей. Статистика заболевания не даёт права объявлять ни эпидемию, ни пандемию! Создать экстренную комиссию, в которую войдут независимые от Роспотребнадзора эксперты, такие как академик И.Гундаров, А.Чучалин, И.Воробьев и другие иммунологи, вирусологи, эпидемиологи, инфекционисты, которые разработают грамотные меры профилактики данного вируса, а также всех последующих возможных инфекционных эпидемий гриппа и ОРВИ, а также разработают санитарно-эпидемиологические мероприятия, схемы санитарно-просветительской работы среди населения и тактику лечения коронавируса COVID-2019 или подобных ему вирусов».

Вообще-то когда видишь эту всемирную истерию – Олимпиаду перенесли! – понимаешь, что что-то с этой глобализацией пошло не так. Раньше государства сходили с ума в своих границах. Сошли и сошли, поколение вымрет, психов поубавится. А представьте себе на минуту, что во времена Гитлера был бы Интернет и телевизор впридачу. Да полмира бы кричало «Зиг хайль!».

Сейчас же какой-то очередной штамм гриппа ставит маленькую Землю на уши! И пока народ по 20 минут моет руки, пока смотрит шоу для дебилов, пока сидит и дрожит «чур меня, коронавирус» у себя в квартире ипотечной, власть, сидя в своих национальных белых домах, решает свои проблемы, прикрывает собственные задницы, вытесняет из памяти народной свои антинародные решения.

«Тебе хочется быть слепым – давай, поищи себе пастыря. А у меня глаза открыты». К. Тарантино. «Криминальное чтиво».

Российский предприниматель о самозаточении: «Такая же фигня. Поставщики не работают, цеха стоят. Торговать нечем (хотя спрос есть). Если все продлится больше месяца, когда все склады опустеют, хз чего делать. Особенно порадовала фраза-напоминалка в электронной бухгалтерии: "Официальных разъяснений от ФНС о переносе сроков сдачи отчетности и уплаты налогов нет, поэтому рекомендуем направить отчетность и уплатить налоги в срок, установленный Налоговым Кодексом РФ."

То есть, отдай последние копейки и сдохни, больше ты ни на что не годен.