Самоизоляция ума

Аргументы Недели → Мнение 13+

31 марта 2020, 10:35 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

В Москве режим самоизоляции продлен до 5 апреля. Регионы подхватили инициативу. За нарушение карантинного режима предложено сажать. Практически все европейские страны придерживаются столь же жестких мер. Профессиональные вирусологи недоумевают: «что такого страшного происходит?».

Независимые эксперты однозначно говорят, что никакой пандемии (эпидемическое распространение заболевания на всех континентах) нет и в помине. Эпидемии нет в России, которая занимает большую часть континента. Эпидемии нет в Африке. Практически нет сообщений о заболеваниях в Австралии и Южной Америке.

Бывший главный санитарный врач Москвы, а ныне заместитель директора НИИ им. Мечникова Николай Филатов откровенно недоумевает: «этот коронавирус всего лишь один из респираторных вирусов, которые известны давно. Обычная респираторная инфекция. Летальность 4 процента максимум». Филатов напоминает, что у пресловутого «птичьего гриппа» H5N1 летальность 52,8 процента. У «свиного гриппа» -17 процентов.

Руководитель Международного научно-образовательного Центра биологической безопасности Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов также уверен в обычности нового вируса. «Он спокойно поддается всем дезификтантам. Не передается через посылки. Нет никакой выдающейся летальности».

То есть, обычный вирус, каких сотни на пучок. Когда бушевали реально грозные «птичий» и «свиной» даже сотой части тех ограничений, той паники и уровня истерики и близко не было!

Член-корр РАН Филатов запросто объясняет механизм осложнения пневмонии у инфицированных и методику лечения. «Возбудитель, вирус вызывает активность макрофагов, которые в свою очередь дают команду иммунной системе на приток к месту возбуждения (в данном случае легким) лейкоцитов. А это уже воспаление. Если снять гиперактивность макрофгов, несложная задача, то никакого воспаления, пневмонии не будет».

Большинство экспертов сходятся во мнении, что меры предосторожности, которые принимаются в мире, излишни. Иммунизация населения произойдет сама собой. Конечно, надо сосредоточится на тех, у кого начались осложнения, а не распылять силы.

Доктор биологических наук, профессор Юрий Хотимченко напомнил, что «в том же самом Китае от вирусной инфекции погибает 90 тысяч человек! В США в среднем 12 тысяч. В сезон 2017-2018 года там заболело почти 50 миллионов. Миллион госпитализирован. 78 тысяч умерших! Свиной грипп. Зараженных миллион шестьсот тридцать. 17 процентов умерло! Сегодня нельзя судить о уровне смертности от нового короновируса, так как заболевших в 10—20 раз от выявленных. Поэтому уровень смертности гораздо ниже».

Вирусолог Михаил Щелканов согласен с коллегой.

- Нет никаких четких научных данных о том, вирулентность, летальность, контагиозность этого вируса является рекордной. Пожалуй, только два фактора могут объяснить ажиотаж. Первый, эта инфекция в отличии от гриппа пока не контролируется вакциной. Даже может и не понадобится. Второе. В силу быстрого развития осложнений большая нагрузка придется на палаты интенсивной терапии. Но опыт Китая показывает, что с этими проблемами легко справиться. Поэтому вся истерика из области социальной психологии, - издевается над политиками знаменитый вирусолог.

Переводя его слова на русский, можно выделить главное: «Весь этот шухер, все эти ограничения и самоизоляции, потери работы и бизнеса: «сидим дома, ходим по аусвайсам», все эти сметенные продукты в супермаркетах, нажившаяся на лекарствах и масках фарма, все эти грозные слова, выделения миллиардов куда-то и кому-то – это все политика и блеф чистой воды!».

Все это подлый и жестокий обман людей в мировом масштабе, к которому зачем-то присоединилась и Россия. Всемирная тренировка на отсутствие критического мышления и дебилизм. Игры «золотого миллиарда». Воистину «власть отвратительна как руки брадобрея»…